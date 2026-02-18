14インチ2画面を手軽に追加できるモバイルダブルディスプレイの新色『Mac/Windows両対応 上下2画面拡張ポータブルモニター（ホワイト）』を発売

サンコー株式会社


この度、サンコー株式会社 （所在地：東京都千代田区、代表取締役：荒 井太智）は


『Mac/Windows両対応 上下2画面拡張ポータブルモニター（ホワイト）』を2月18日に発売いたしました。


サンコー公式オンラインストア、直営店、取扱店、ECサイトなどで販売します。


本製品は大画面14インチの画面を2枚搭載したType-Cモバイルディスプレイです。


2024年12月に『Mac/Windows両対応 上下2画面拡張ポータブルモニター(カラー：ブラック)』を発売。


2026年に新色として、ホワイトを新発売いたしました。


セッティングは付属のType-Cケーブルのみでパソコン(Type-C映像出力可能なPC）との


接続は完了。さらに電源もパソコンから供給し使いたいときにすぐに使えます。PCの


バッテリーを消費したくない場合には別途電源供給用の端子にType-Cケーブルを接続


する方法も可能。本体にはminiHDMI端子を備え、HDMIで接続も可能。パソコン以外に


もHDMI接続でゲーム機のモニターとしてもお使いいただけます。


1920×1200のWUXGA解像度。14インチサイズの画面を2枚搭載。2枚の画面をそれぞれの


画面として映す拡張モード、2枚の画面を1画面とし大きな画面で操作ができるフルス


クリーンモードを搭載。目に優しいノングレア液晶を採用。スピーカー内蔵。画面の


角度は無段階に調整可能。背面に引き出し式のスタンドを内蔵。


本体サイズは幅312×奥行12×高さ430mm、重さ約1.3kg。


ノートPCで作業していると画面が狭くて見づらい。3画面で操作したい。そんな方に


おすすめの「Mac/Windows両対応 上下2画面拡張ポータブルモニター」です。



＜製品特長＞


■Mac/Windows両対応 Type-C接続のモバイルダブルディスプレイ


■ケーブル1本でセッティング完了


■電源用Type-C端子を備え外部電源でも使用可能


■miniHDMIポートでHDMI接続も可能


■14インチ画面サイズを2枚搭載


■2枚の画面をそれぞれ画面として映す拡張モード


■2枚の画面を1枚の画面として映すフルスクリーンモード


■スピーカー内蔵

























＜仕様＞


・サイズ／幅312×奥行12×高さ430(mm)


　　　　（折りたたみ時）幅312×奥行20×高さ215(mm)


・重量／約1.3kg


・電源／外部給電（USB 5V 3.0A以上）


・消費電力／約13.5W


・パネルタイプ／IPS 14inchノングレア WUXGA ２画面


・最大解像度／1920×1200


・表示色数／1670万色


・色域／99% sRGB


・視野角度（水平/垂直）／89度/89度


・アスペクト比／16:10


・コントラスト／1500:1


・リフレッシュレート／最大60Hz ※モードにより数値が下がる場合があります


・輝度／400±20cd/m²


・入力端子／mini HDMI/TYPE-C1（映像音声入力）/TYPE-C2（映像音声入力&電源）/TYPE-C3（映像音声入力&電源）


・使用方法／本体背面のスタンドによる自立式


・ACアダプター／AC 100-240V 50/60Hz to DC 5V/3A


・ケーブル長／USB TypeC to C ケーブル：約1.1m


　　　　　　　USB TypeC to A ケーブル：約1.4m


　　　　　　　HDMI to mini HDMI ケーブル：約1.4m


・セット内容／本体、USB Type-C to Cケーブル×2、USB TypeC to Aケーブル、HDMI to miniHDMIケーブル、ACアダプター、日本語取扱説明書


・型番/JAN／ブラック：DMAC24HBK/4580060600946


　　　　　　ホワイト：DMAC25HWH/4580060604180


・保証期間／購入日より12ヶ月


・発売日／ブラック：2024/12/12


　　　　　ホワイト：2026/2/18






Mac/Windows両対応 上下2画面拡張ポータブルモニター


[販売価格]　45,800円(税込)


https://www.thanko.jp/view/item/000000004577(https://www.thanko.jp/view/item/000000004577?utm_source=prtimes&utm_medium=referral&utm_campaign=000000004577)




■製品に関するお問い合わせ先


サンコー株式会社　通販部


〒101-0023 東京都千代田区外神田1-8-13 NREG秋葉原ビル4階


TEL 03-3526-4326　FAX 03-3526-4322


Email shop@thanko.jp　URL: https://www.thanko.jp



■サンコー直営店舗


〒101-002　東京都千代田区外神田3-14-8 新末広ビルB


TEL 03-5297-5783