14インチ2画面を手軽に追加できるモバイルダブルディスプレイの新色『Mac/Windows両対応 上下2画面拡張ポータブルモニター（ホワイト）』を発売

サンコー株式会社

この度、サンコー株式会社 （所在地：東京都千代田区、代表取締役：荒 井太智）は

『Mac/Windows両対応 上下2画面拡張ポータブルモニター（ホワイト）』を2月18日に発売いたしました。

サンコー公式オンラインストア、直営店、取扱店、ECサイトなどで販売します。

詳細を見る :https://www.thanko.jp/view/item/000000004577?utm_source=prtimes&utm_medium=referral&utm_campaign=000000004577

本製品は大画面14インチの画面を2枚搭載したType-Cモバイルディスプレイです。

2024年12月に『Mac/Windows両対応 上下2画面拡張ポータブルモニター(カラー：ブラック)』を発売。

2026年に新色として、ホワイトを新発売いたしました。

セッティングは付属のType-Cケーブルのみでパソコン(Type-C映像出力可能なPC）との

接続は完了。さらに電源もパソコンから供給し使いたいときにすぐに使えます。PCの

バッテリーを消費したくない場合には別途電源供給用の端子にType-Cケーブルを接続

する方法も可能。本体にはminiHDMI端子を備え、HDMIで接続も可能。パソコン以外に

もHDMI接続でゲーム機のモニターとしてもお使いいただけます。

1920×1200のWUXGA解像度。14インチサイズの画面を2枚搭載。2枚の画面をそれぞれの

画面として映す拡張モード、2枚の画面を1画面とし大きな画面で操作ができるフルス

クリーンモードを搭載。目に優しいノングレア液晶を採用。スピーカー内蔵。画面の

角度は無段階に調整可能。背面に引き出し式のスタンドを内蔵。

本体サイズは幅312×奥行12×高さ430mm、重さ約1.3kg。

ノートPCで作業していると画面が狭くて見づらい。3画面で操作したい。そんな方に

おすすめの「Mac/Windows両対応 上下2画面拡張ポータブルモニター」です。

＜製品特長＞

■Mac/Windows両対応 Type-C接続のモバイルダブルディスプレイ

■ケーブル1本でセッティング完了

■電源用Type-C端子を備え外部電源でも使用可能

■miniHDMIポートでHDMI接続も可能

■14インチ画面サイズを2枚搭載

■2枚の画面をそれぞれ画面として映す拡張モード

■2枚の画面を1枚の画面として映すフルスクリーンモード

■スピーカー内蔵

＜仕様＞

・サイズ／幅312×奥行12×高さ430(mm)

（折りたたみ時）幅312×奥行20×高さ215(mm)

・重量／約1.3kg

・電源／外部給電（USB 5V 3.0A以上）

・消費電力／約13.5W

・パネルタイプ／IPS 14inchノングレア WUXGA ２画面

・最大解像度／1920×1200

・表示色数／1670万色

・色域／99% sRGB

・視野角度（水平/垂直）／89度/89度

・アスペクト比／16:10

・コントラスト／1500:1

・リフレッシュレート／最大60Hz ※モードにより数値が下がる場合があります

・輝度／400±20cd/m²

・入力端子／mini HDMI/TYPE-C1（映像音声入力）/TYPE-C2（映像音声入力&電源）/TYPE-C3（映像音声入力&電源）

・使用方法／本体背面のスタンドによる自立式

・ACアダプター／AC 100-240V 50/60Hz to DC 5V/3A

・ケーブル長／USB TypeC to C ケーブル：約1.1m

USB TypeC to A ケーブル：約1.4m

HDMI to mini HDMI ケーブル：約1.4m

・セット内容／本体、USB Type-C to Cケーブル×2、USB TypeC to Aケーブル、HDMI to miniHDMIケーブル、ACアダプター、日本語取扱説明書

・型番/JAN／ブラック：DMAC24HBK/4580060600946

ホワイト：DMAC25HWH/4580060604180

・保証期間／購入日より12ヶ月

・発売日／ブラック：2024/12/12

ホワイト：2026/2/18

Mac/Windows両対応 上下2画面拡張ポータブルモニター

[販売価格] 45,800円(税込)

https://www.thanko.jp/view/item/000000004577(https://www.thanko.jp/view/item/000000004577?utm_source=prtimes&utm_medium=referral&utm_campaign=000000004577)

■製品に関するお問い合わせ先

サンコー株式会社 通販部

〒101-0023 東京都千代田区外神田1-8-13 NREG秋葉原ビル4階

TEL 03-3526-4326 FAX 03-3526-4322

Email shop@thanko.jp URL: https://www.thanko.jp

■サンコー直営店舗

〒101-002 東京都千代田区外神田3-14-8 新末広ビルB

TEL 03-5297-5783