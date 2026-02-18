ルクア大阪の新館『LUCUA SOUTH』 2026年4月5日（日）開業決定

JR西日本SC開発株式会社

JR大阪駅直結のファッションビル「ルクア大阪」（大阪市北区梅田）を運営するJR西日本SC開発株式会社（代表取締役社長：竹中 靖）は、JR大阪駅直結の「サウスゲートビルディング」10F～16Fに、3館目となる新館『LUCUA SOUTH』（ルクア サウス）を2026年4月5日(日)に開業いたします。

『LUCUA SOUTH』は、段階的な改装・新店導入を行い、2026年秋に第2期、2027年に全面開業を迎えます。核となるのは、国内最大級のキャラクターゾーン「LUCUA キャラクターズワールド」と、多彩なレストランゾーン「LUCUA SOUTH DINING」。従来の『ルクア大阪（ルクア／ルクア イーレ）』では提供しきれなかったキャラクターとグルメを二本柱に、既存のお客様の回遊性を高めるとともに、地域の皆さまにとって“はじめてルクアを訪れるきっかけ”となる、日常から特別な日まで世代を超えて楽しめる複合体験を創出します。

さらに今回、昨年まで「10F～15F」を想定していた計画を拡大し、現在「大阪エキウエダイニング イチロクグルメ」として運営する16Fも、JR西日本ステーションシティ株式会社（代表取締役社長：伊勢 正文）から引き継ぎ『LUCUA SOUTH』として運営（統合）することが決定いたしました。JR西日本ステーションシティ株式会社においても、『LUCUA SOUTH』とともにJR西日本グループシナジーを発揮した賑わい創出とさらなるまちの回遊性向上、活性化に取り組み、大阪ステーションシティの一層の魅力向上を目指して参ります。

開業スケジュールについて

『LUCUA SOUTH』2026年4月5日（日）開業

第1期｜2026年4月5日（日）開業 ※13F～16Fの継続店舗のみ営業

第2期｜2026年秋「LUCUA キャラクターズワールド」に新店29店舗（予定）がオープン

※その後、段階的な改装・新店導入を経て、2027年に全面開業を予定しています。

施設名：LUCUA SOUTH（ルクア サウス）

所在地：〒530-8373 大阪市北区梅田3-1-1

営業時間：物販（10F～13F）10:00～20:00／飲食（14F～16F）11:00～23:00

※一部、営業時間が異なる店舗がございます。

電話番号：06-6151-1111（ルクア大阪インフォメーション）

延床面積：約35,000平方メートル （約10,000坪）

店舗面積：約20,000平方メートル （約6,000坪）

『LUCUA SOUTH』フロア構成(10F~16F)

「LUCUA キャラクターズワールド」（10F～13F）

第1期では、「大丸梅田店」で人気を博している「ポケモンセンターオーサカ」や「ニンテンドーオオサカ」、「ONE PIECE 麦わらストア」など5店舗が営業を継続し出店。第2期の2026年秋には29店舗もの新たなキャラクターショップが出店予定。その後、段階的な改装を重ね、2027年には、総勢40店舗以上の国内外で高い人気・知名度を誇るコンテンツが一堂に会する、国内最大級のキャラクターゾーンを展開予定。

「LUCUA SOUTH DINING」（14F～16F）

第1期では、「大丸梅田店」、「イチロクグルメ」において幅広い層に人気を博している28店舗が営業を継続し出店。2027年には、14F、15Fを中心に、ファミリー層をターゲットとした新しい飲食店が出店し、総勢35店舗以上のデイリー使いから特別な日まで、幅広い利用シーンに応えるレストランゾーンを展開予定。

『LUCUA SOUTH』開業を記念したプレゼントキャンペーンや、「LUCUA SOUTH DINING」からは、開業記念メニューも登場！詳しくは特設サイトをご覧ください。

2026年秋、第2期オープンの「LUCUA キャラクターズワールド」に総勢29店舗もの新店が一斉にオープン！その中から一部（6店舗）を先行公開

『LUCUA SOUTH』特設サイト :https://www.lucua.jp/special/south-open/「ナルミヤハッピーパーク」ナルミヤハッピーパーク

NARUMIYA HAPPY PARKは関西初出店となるナルミヤキャラクターズのフラッグシップストアです。毎日をがんばるあなたのための幸せチャージスポットがコンセプト。キャラクターグッズをきっかけに、ときめきとともに心に残る思い出につながる体験を提供します。

「サンリオ」(C)2026 SANRIO E25011402サンリオ

「ハローキティ」「マイメロディ」「クロミ」をはじめとする長年にわたり愛され続けてきた人気キャラクターのグッズに加え、新キャラクターのグッズも幅広くラインアップするショップです。

(C)2026 SANRIO E25011402

「スクウェア・エニックス オフィシャルグッズショップ」※店名未定スクウェア・エニックス オフィシャルグッズショップ※店名は変更になる場合がございます。

「ドラゴンクエスト」や「ファイナルファンタジー」で知られるスクウェア・エニックスのオフィシャルグッズショップ（店名未定）最新から定番まで、人気のキャラクターグッズのほか、様々なラインナップを多数取り揃えて、皆様のお越しをお待ちしております。

「エブリシングマインクラフト」エブリシングマインクラフト

世界で大人気ゲーム『MINECRAFT』のグッズが勢ぞろい。ここでしか手に入らないアイテムたちがファン心をくすぐります。人気のぬいぐるみや文房具、キーホルダーなど、お気に入りをじっくり選べます。マイクラファンなら見逃せない、特別なグッズ体験を展開します。

「しろたんふんわりストア」しろたんふんわりストア

『しろたん』は、たてごとアザラシの赤ちゃんをモチーフにしたクリエイティブヨーコのオリジナルキャラクターです。1999年の誕生以来、柔らかな抱きぐるみを中心に雑貨や衣類など幅広く展開。子供から大人まで多くのファンに愛され、日常に「なごみ」と「癒し」をお届けします。

「にしむらゆうじ購買部 本店 梅田」にしむらゆうじ購買部 本店 梅田

幅広い世代に人気の「ごきげんぱんだ」や「こねずみ」「ラブラビット」などの「スタジオUG」の仲間たちのグッズが揃う旗艦店。

"懐かしの購買部"をイメージした内装、描き下ろしイラストを使った装飾など、にしむらゆうじのこだわりがつまった空間。本店限定グッズも必見！

JR西日本SC開発株式会社について

国内最大級の駅型商業施設「ルクア大阪」、「天王寺ミオ」を運営。また、JR西日本エリアの駅、沿線のまちでショッピングセンター（SC）事業を営むグループ会社で構成する「JR西日本ショッピングセンターカンパニー」を統括。駅をご利用されるお客様はもちろん、地域のニーズを的確に捉え、SCを通じて暮らしを支え、まちの魅力向上をめざします。

JR西日本ステーションシティ株式会社について

大阪の玄関口「大阪ステーションシティ」の運営・管理を担う駅ビル開発・管理・運営会社。「人のつながる『まち』、世界に誇れる『まち』の創造」を企業理念に掲げ、ＪＲ西日本グループが志す「人々が訪れたくなる、いきいきとした拠点づくり」の実現を目指し、駅やまちの魅力向上、暮らしや地域の価値創造に貢献します。

JR西日本SC開発株式会社

【代表取締役社長】竹中 靖

【本社所在地】大阪市北区梅田3-1-3ノースゲートビルディング オフィスタワー16階

【事業内容】ショッピングセンターの運営・管理および開発

【HP】https://jrwsc.co.jp/



【運営施設】LUCUA osaka（ルクア大阪）※3館合わせた総称

東館「LUCUA」(ルクア)

西館「LUCUA 1100」(ルクア イーレ)

南館「LUCUA SOUTH」(ルクア サウス)

【住所】「LUCUA」「LUCUA 1100」大阪市北区梅田3-1-3

「LUCUA SOUTH」大阪市北区梅田3-1-1

【TEL】06-6151-1111（ルクア大阪インフォメーション）

【施設HP】https://www.lucua.jp/