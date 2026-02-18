訪日客に広がる“キャンピングカー旅”　レンタカーのワンウェイ（乗り捨て）利用が前年比約3.5倍に 　東京―広島ルートを強化

キャンピングカー株式会社

日本最大級のキャンピングカーレンタル事業「ジャパンキャンピングカーレンタルセンター（JAPAN C.R.C.）」を運営するキャンピングカー株式会社（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：頼定 誠）は、訪日外国人旅行者によるキャンピングカー利用の拡がりを背景に、営業所間のワンウェイ（乗り捨て）レンタル体制を強化いたします。その戦略拠点として、広島キャンピングカーレンタルセンター（以下、広島C.R.C.）を2026年2月18日にリニューアルオープンしました。

■ ワンウェイ利用が前年同期比約3.5倍に拡大

同社におけるワンウェイレンタル利用件数は、前年同期比約3.5倍（約350％）に増加しました。訪日利用者の中で、都市間を縦断する長距離利用が伸長しています。

■ “キャンピングカーで日本を巡る旅”が拡大

※2024/10～2025/1と2025/10～2026/1のワンウェイレンタル件数を比較

キャンピングカーは宿泊と移動を一体化できるため、地方部を含めた柔軟な旅程設計が可能です。訪日客の中には、東京を起点に富士山・京都・瀬戸内エリアを経由し、西日本へと縦断する旅程を組むケースも増えています。

鉄道中心の観光動線に加え、“線でつなぐ旅”という新たな選択肢が広がりつつあります。

■ 東京―広島間のワンウェイ利用を強化

こうした動向を背景に、JAPAN C.R.C.では全国に広がる営業所ネットワークを活かし、営業所間ワンウェイレンタルの運用を強化しました。

東京でレンタルし、広島で返却する長距離ルートの利便性を高めることで、都市間移動を組み込んだ周遊型旅行に対応します。広島拠点は西日本周遊の起点・終点としての機能を拡充します。

広島C.R.C.：https://japan-crc.com/hiroshima/(https://japan-crc.com/hiroshima/)

■少人数旅行者向け軽キャンピングカーを導入

リニューアルにあわせ、軽キャンピングカー「Happy1 Premium（ハッピーワンプレミアム）」を導入しました。

軽自動車ベースのコンパクト設計で、日本の道路事情に適応しやすい仕様となっています。大人2名が就寝可能なスペースとキッチン機能を備え、最大4名まで乗車可能。少人数での周遊旅行ニーズに対応します。

JAPAN C.R.C. は今回の体制強化により、“車で巡る日本”という新たな旅のスタイルを提案してまいります。

