100年以上の歴史を刻む、スイスの筆記具・画材ブランド『カランダッシュ』が「849 モザイク コレクション」を発表

カランダッシュジャパン株式会社

カランダッシュジャパン株式会社（東京都港区：代表取締役 宮地寛典、本社：スイス）は、グラフィックデザイン、色彩、そしてコミュニティの創造的魂を称えた「849 モザイク コレクション」を2026年2月21日より発売いたします。このスペシャルエディションは、849ファミリーの愛好家たちへのオマージュであり、彼らが選んだ色彩とパターンがこのコレクションに命を吹き込みました。

1969年、カランダッシュ工房で誕生した849ボールペンは、六角形のシルエットとメゾンの創造性を表現する無数のバリエーションで知られる、スイスデザインの真のアイコンとなりました。数十年にわたり、世界中の熱心なファンやコレクターの心を掴み続けています。

この長きにわたる絆を称え、ジュネーブを拠点とするメゾンはインスタグラム上でコミュニティに投票を呼びかけ、このスペシャルエディションを共に創り上げることを提案しました。このシンプルでありながら前例のない取り組みにより、849愛好家たちは直接パターンとカラーハーモニーの選定に参加。わずか数日で、日々の筆記具ユーザーにインスパイアされたコレクションの輪郭が、交流と投票によって形作られていきました。

その結果生まれたのは、ロイヤルブルー、ウォーターグリーン、ガーネットレッド、スプルースグリーンの4色の限定ボールペンと、ロイヤルブルーの849メカニカルペンシル。それぞれに大胆なツートンのモザイク模様が施され、リズムとコントラストを生み出しています。色とモチーフが互いに呼応し合い、849モザイクに込められた集合的な創造性を体現しています。

実用的で信頼性が高く、エレガントな849モザイクコレクションの筆記具は、創造性を表現し、日常生活に独創性をプラスすることを楽しむ方々のためにデザインされています。金属製のボディにより長持ちするリフィル式設計の849ボールペンとメカニカルペンシルは、スイス製ならではの耐久性を体現しています。ボールペンにはカランダッシュ ゴリアットカートリッジを採用し、最大600枚のA4用紙への筆記が可能です。

単なるコレクションを超え、849モザイクは共に創り上げる冒険であり、色彩とデザイン、そしてカランダッシュの核心にあるコミュニティ精神を称えるものです。

「849 モザイク コレクション」は、2026年2月21日より、カランダッシュ銀座ブティック（東京都中央区銀座2-5-2）、カランダッシュ公式オンラインショップ（www.carandache.co.jp(https://www.carandache.co.jp)）、順次、その他カランダッシュ取扱店にてご購入いただけます。

＜製品仕様＞

849 モザイク ボールペン

・ 六角形アルミニウムボディ、軽量かつ優れた耐久性

・ ツートン幾何学模様デザイン

・ 黒細字のゴリアットカートリッジを装備(最大600枚のA4用紙に書ける容量）

・ 本体のカラーと模様をプリントしたパッケージ

・ 価格：7,700円（税込）

849 モザイク メカニカルペンシル

・ 消しゴム内蔵 0.5mm径メカニカルペンシル

・ 六角形アルミニウムボディ、軽量かつ優れた耐久性

・ ツートン幾何学模様デザイン

・ 0.5mm HB鉛芯1本付属

・ 本体のカラーと模様をプリントしたパッケージ

・ 価格：7,700円（税込）

カランダッシュについて

1915年にスイス ジュネーブの鉛筆工場として誕生。ブランド名はロシア生まれのフランス人風刺画家「エマニュエル・ポアレ」の雅号“KARANDASH（鉛筆）”にちなんでいます。創業以来100年以上にわたってスイス伝統のクラフトマンシップを受け継ぐ企業として、品質へのこだわりと情熱をもって数々の製品を生み出してきました。現在もすべての画材・筆記具はジュネーブの工房で開発・製造され、卓越した「スイスメイド」の品質は世界で高く評価されています。

環境への深い配慮を礎に、持続可能な発展――人間を尊重すること――を企業理念の中心におき、ジュネーブの本社・工場では、太陽光エネルギーやFSC認証木材の活用、廃棄物のリサイクルなどを通じて、環境的な取り組みを生産工程に組み込んでいます。

2008 年からは「ペイント・ア・スマイル」活動をサポートしています。これは、小児病院や老人ホームなどを中心に、医療施設内に絵を描くことで、患者、家族、医療スタッフの心や身体に良い効果をもたらすというプロジェクトで、世界18 カ国で実績があります。

カランダッシュは、スイス国内外に10のブティック、120以上のショップインショップ、オンラインストアを展開しています。