シューズブランド「YELLO」が、2026 SPRING/SUMMER COLLECTION の展示会を開催

株式会社TOLMEKIA

株式会社TOLMEKIAが展開するシューズブランド「YELLO」がTHE PLUGにて2026 SPRING / SUMMER COLLECTION EXHIBITIONを開催いたします。

”REPLICA TERRA"

ー緑芽吹く、新たな地球のレプリカを創造ー

荒廃したデストピア世界を描いた前コレクションのその先へ。

今シーズンは、その続編ともいえる物語として、複製された地球“REPLICA TERRA”をテーマに、ロマンに満ちたクリエイションを展開します。

不可解なボタニカルの曲線美と、異質なSF的ディテール。

秩序の中にわずかな違和感を潜ませる美を祝福する、SPRING / SUMMERコレクション。

精密なアーキテクチャの構造の中に、変則的なリズムを刻みました。

作者も、言語も、目的も不明のまま。

宗教と科学の境界を越え、色褪せゆく過去と星の彼方にある未来をまたぐ意識拡張の延長線上に存在するヴォイニッチ手稿。

誰が、何のために描いたのか分からないその未完の設計図を手がかりに、新たなシーズンは立ち上がります。

手稿に描かれた実在しない植物や星、未知の図形は、「もし地球がもう一度創られるとしたら」「もし生命に設計図があるなら」そんな時空を超えた想像を静かに誘発させます。

主役となるのは、感情を宿した豊かな緑。

時を経た柔らかな象牙色、古書を思わせるブラウン、そして知性と静寂を湛えた墨色。

人工的なビビッドカラーは、未知へと向かう好奇心の 象徴として差し込まれます。

シンプルでありながらアイキャッチとなるデザインから、ギミックを凝縮した唯一無二のシューズまで。

脚線美の延長を促す自社オリジナルの⻩金比を軸に、多彩なラインナップを構成しました。

創造と想像が交差する、マインドフルな春へ。

フレッシュな一歩を誘い出すコレクションをぜひお楽しみください。

※ 画像素材はパブリックドメイン(イェール大学ベイネキー図書館) またはAflo など、正規ライセンス確認済み素材を使用しています。

主役となるのは、感情を宿した豊かな緑。

時を経た柔らかな象牙色、古書を思わせるブラウン、そして知性と静寂を湛えた墨色。

人工的なビビッドカラーは、未知へと向かう好奇心の象徴として差し込まれます。

シンプルでありながらアイキャッチとなるデザインから、ギミックを凝縮した唯一無二のシューズまで。

脚線美の延長を促す自社オリジナルの⻩金比を軸に、多彩なラインナップを構成しました。

創造と想像が交差する、マインドフルな春へ。

フレッシュな一歩を誘い出すコレクションを、ぜひお楽しみください。

会場ではどこよりも早く最新作をご試着・ご注文いただける他、後日ご指定のご住所に送料・代引き手数料無料で配送いたします。

また、シューズをお買い上げいただいたお客様へ先着順で、オリジナルT-SHIRT”をプレゼ ントいたします。

2026 SRING /SUMMER COLLECTION EXHIBITION

◼ DATE

2/19(木) プレス/メディア/ご関係者様

2/20(金)～2/22(日) 一般のお客様

◼ TIME

12:00 - 20:00 (最終入場19:30)

※最終日2/22(日)のみ 12:00 - 19:00(最終入場18:30)

◼ PLACE THE PLUG

東京都渋谷区神宮前6-12-9 1F

東京メトロ 明治神宮前駅より徒歩3分

皆様のお越しを心よりお待ちしております。

《YELLO イエロ》

YELLO official site（Domestic）：https://www.yelloshoes.com/

YELLO official site（International）：https://www.yelloshoes.jp/

YELLO official instagram：https://www.instagram.com/yelloshoes_official/