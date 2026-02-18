ファミマポイント30,000円相当が当たる！WECARS「車の買取ご成約キャンペーン」のお知らせ

株式会社WECARS

株式会社WECARS（本社：東京都千代田区、以下「WECARS」）は、2月20日(金)よりご来店当日に「買取」または「下取」でご成約いただいたお客様の中から、10名に1名様にファミマポイント30,000円相当が当たる特別なキャンペーンを実施いたします。

【キャンペーンフロー】

買取または下取のご成約をいただいた際にお渡しする契約書の「契約ナンバーの下一桁」を用いて抽選を行います。

ご成約いただいた翌月末に、WECARS LINE公式アカウントより当選番号をご案内いたします。

当選された方には、ご成約の翌々月上旬に公式LINE にて「ファミマポイント30,000円相当のギフトコード」をお送りいたします。

【注意事項】

※査定額30万円未満の場合は対象外です。

※本キャンペーンへのご応募は、買取ご成約いただいた月内に限り有効です。

翌月以降のご応募は無効となりますのでご注意ください。

※ご成約の翌月末までに車両と名義変更書類のお引き渡しがお済でない場合は対象外です。

※WECARS公式LINEアカウントの登録とファミペイアプリのインストールが必要です。

※今回のキャンペーンで付与されるファミマポイントの有効期限は180日です。

WECARSは、全国約240店舗を展開する中古車販売店です。

店内にはフリードリンクやキッズスペースを完備しており、天候に左右されず、ゆったりとお待ちいただける空間をご用意しております。

まだ売却を具体的にお考えでない方も、この機会に査定だけでもお気軽にお試しください。

お客様の大切なお車を、心を込めて査定させていただきます。

ご来店査定をご希望のお客様は0120-17-0001までご連絡いただくか、公式LINEからお申し込みをお願いいたします。

＜本件に関する報道関係者のお問い合わせ先はこちら＞

株式会社WECARS 広報室

電話：03-6811-1334

Email：media_pr@wecars.co.jp

株式会社WECARS（読み：ウィーカーズ）

代表者 ：代表取締役会長CEO 吉田朋史

本社 ：東京都千代田区霞が関三丁目2番5号 霞が関ビルディング29階

設立 ：2024年1月

業務内容：中古車・新車販売及び車両買取業務、車検・一般整備及び鈑金塗装業務

URL ：https://www.wecars.co.jp/company/