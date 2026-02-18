【導入事例公開】ソニーネットワークコミュニケーションズ株式会社様 ❘ 多様な人材が“働く感動”を分かち合う組織へ。ミドルマネジメントが鍵を握る「ビジョン浸透」の舞台裏

ビジネスコーチ株式会社

ビジネスコーチ株式会社（本社：東京都港区、代表取締役社長：細川 馨、東証グロース：9562）の子会社であるB-Connect株式会社（本社：東京都港区、代表取締役社長：杉本 博史）は、ソニーネットワークコミュニケーションズ株式会社による「イネーブラー（ビジョン）研修」の導入事例インタビューを公開いたしました。

■事例概要

多様な人材が、“働く感動”を分かち合う組織を目指し、ビジョンの浸透を推進するソニーネットワークコミュニケーションズ株式会社様。その中で、現場のハブとなるミドルマネジメント層が抱えるビジョンの具現化への課題を解消し、組織を動かす自発的なアクションを生み出すために、弊社の研修プログラムをご活用いただきました 。

本事例では、ビジョンを描いた後にどのようなアプローチで組織を動かしていったのか 、そして現場にどのような「CHANGE（変化）」が生まれたのかまで、推進担当者様の生の声をお届けします。

■このような課題をお持ちの方におすすめ

- ビジョンが形骸化している：会社としてビジョンを掲げているが、現場まで浸透しておらず、具体的なアクションに結びついていない- ミドルマネジメントの孤立：中間管理職が「自分だけが悩んでいる」という孤独感を抱えており、他部署や周囲との連携が不足している- 現場の自発性が低い：指示待ちの組織風土を変え、マネジャーが主体的に組織を動かすような姿勢を育てたい。

本事例の詳細は、下記URLよりご覧いただけます。

https://www.businesscoach.co.jp/case/snc.html(https://www.businesscoach.co.jp/case/snc.html)

ビジネスコーチ株式会社について

ビジネスコーチ株式会社は、「あなたに、一人の、ビジネスコーチ」をコーポレートスローガンに、「一人ひとりの多様な魅力、想い、能力の発揮を支援し、働く人が幸せを感じられる社会の持続的発展を可能にする」ことを私たちの存在意義と考えております。日本経済新聞社との戦略的パートナーシップにより、「実行人財の創出」を共通の使命に掲げ、経営戦略と人材戦略の一体化を通じて人的資本経営をリードしています。ビジネスコーチングを主軸とした人材開発・組織開発の手段を、志ある一業を担う経営者や起業家の方々、そしてそこで働く社員の皆様にご提供し、日本経済のさらなる発展に貢献してまいります。

社名：ビジネスコーチ株式会社（東証グロース上場：9562）

代表者：代表取締役社長 細川 馨

所在地：東京都港区西新橋1丁目7番14号 京阪神虎ノ門ビル12階

設立：2005年4月6日

事業内容：人材開発および組織開発支援

URL：https://www.businesscoach.co.jp/

【インタビュー主催：B-Connect株式会社】

社名：B-Connect株式会社

代表者：代表取締役社長 杉本 博史

所在地：東京都港区西新橋1丁目7番14号 京阪神虎ノ門ビル12階

設立：2025年1月6日

事業内容：「人材育成」を軸に、成果に直結する「行動変容」を促す研修・コーチング支援・SaaS活用による「組織変革」支援

URL：https://bconnect-businesscoach.co.jp/

TEL：03-3528-8022



