ALLDAY PROJECT 1st JAPAN FANSIGN EVENT「ALLDAY PROJECT」来日リリースイベント
第2弾応募受付スタート！
世界が注目する次世代アーティスト、5人組男女混合グループ
ALLDAY PROJECT（オールデイプロジェクト） が、待望の初来日を果たす。
ALLDAY PROJECT The 1st EP Album『ALLDAY PROJECT』のリリースを記念し、
2026年3月7日（土）・8日（日）の2日間、東京・アクアシティお台場内 Hado arena にて
ALLDAY PROJECT 1st JAPAN FANSIGN EVENT「ALLDAY PROJECT」 を開催。
ご好評につき第1弾応募受付は終了いたしました。
本日から第2弾応募受付を開始しております。
本イベントは、対象アルバム購入者の中から抽選で参加できるイベントとなっており、
サイン会をはじめ、ハイタッチ会、団体撮影会、1:1チェキ撮影会など、
メンバーを間近に感じられる多彩な特典会が予定されている。
■開催概要
会場：Hado arena お台場 グランドステージ
（東京都港区台場1-7-1 アクアシティお台場 東エリア5F）
https://hado-official.com/hado-arena/store/odaiba/
■日程
2026年3月7日（土）14:30～ 開始予定
2026年3月8日（日）11:00～ 開始予定
■特典会内容
・1:1チェキ撮影会
・お見送り会（撮影可能）
・ハイタッチ会（撮影可能）
・5:1団体撮影会（メンバー全員）
・プレミアムサイン会（メンバー全員）＋フォトタイムあり
※内容・順序は予告なく変更される場合があります。
■応募対象商品
・ ALLDAY PROJECT The 1st EP Album『ALLDAY PROJECT』（PHOTOBOOK ver.）
・ ALLDAY PROJECT The 1st EP Album『ALLDAY PROJECT』（PHOTOCARD PACK ver.）
※対象商品をご購入いただいたお客様の中から、抽選でイベントにご招待。
■応募方法
販売サイト：https://fg-store.com/shops/adp
第2弾販売期間：2026年2月18日（水）14:00 ～ 3月1日（日）23:59
※コンビニ支払い：2月26日（木）締切
※特典会詳細は当選者様へ後日メールにてご案内いたします。
※抽選方法に関するお問い合わせにはお答えできません。
■商品発送予定
【第2弾】2026年3月3日（火）頃より順次発送予定
※特典会抽選結果によるキャンセル・返品はお受けできません。