八王子市『わたしの手続きコンシェルジュ：手続きナビ』で、 「結婚」「離婚」の2カテゴリを追加

株式会社アスコエパートナーズ（所在地：東京都港区、代表取締役：安井 秀行、以下アスコエパートナーズ）と東京都八王子市（市長：初宿 和夫、以下八王子市）は、アスコエパートナーズが開発した『わたしの手続きコンシェルジュ：手続きナビ』八王子市版にて、2026年2月17日より、「結婚」「離婚」の2カテゴリが追加されたことをお知らせします。

■『わたしの手続きコンシェルジュ：手続きナビ』導入の背景

引っ越し、出産などのライフイベントの際には様々な行政手続きが必要ですが、各個人の状況（家族構成や収入など）によって要否が変わるため、住民が調べることは容易ではありません。そのため、役所の窓口に出向いたり電話をかけたりするなど多岐にわたる確認方法をとり、職員もその対応に時間を費やしている現状があります。

八王子市では、総務省で採択されている「自治体フロントヤード改革モデルプロジェクト」の一環として、住民の属性や世帯状況に応じて必要な行政手続や利用可能な行政サービスを案内するシステムの構築を目指しています。その一環として、住民からの手続きに関する問合せを削減し、職員の業務効率化を目的として、ナビゲーション形式で簡易な質問に答えていくことで必要な手続きを探すことができる『わたしの手続きコンシェルジュ：手続きナビ』を導入しました。

＜手続きナビ画面イメージ＞

＜サイトURL＞

https://hachioji-city.supportnavi.jp/

【ご利用可能なカテゴリ】※全４カテゴリ、総計349手続き

1. 出産：37

2.引越 (転入、転出、転居)：191

3.結婚：61

4.離婚：60

■サービス概要

『わたしの手続きコンシェルジュ：手続きナビ』はIT技術を活用したデジタル化はもちろん、利用者視点のUX実現にこだわって開発されたプラットフォームです。住民が、いくつかの質問に回答するだけで、住民それぞれの状況に応じて必要な手続きや持ち物、手続き場所等を確認することができます。担当課が異なる手続きを横断的かつ網羅的に知ることができるので、申請漏れや手戻りの心配なく手続きの準備を整えることができます。

＜主な特徴＞

- アスコエパートナーズ独自開発の「ナビエンジン」が質問数を削減、最適化し、利用者の負担を軽減- 職員と会話するような感覚で回答できる自然なナビゲーションを実現- 利用者にとってのわかりやすさと親しみやすいデザインを追求- 質問設定や正確性検証用ツールにより、自治体職員の業務負担も削減

※『わたしの手続きコンシェルジュ：手続きナビ+申請サポートプラス』は、わかりやすく信頼感が感じられるUXデザインが高く評価され、2021年度グッドデザイン賞を受賞しました。

アスコエパートナーズは今後も行政サービスのデジタル化を推進し、住民にとってより一層便利な行政サービスの提供と行政業務の効率化に貢献してまいります。

【会社概要】

- 名称：株式会社アスコエパートナーズ- 代表取締役社長：安井 秀行- 設立日：2010年2月8日- 事業内容：ユニバーサルメニューによる行政サービス関連情報提供事業、ユニバーサルメニューに関するコンテンツ、データベース、サイト構築支援事業、行政関連広告事業- 企業HP：https://www.asukoe.co.jp/- 利用者視点を大切に行政DXに関する様々なコエを届けるメディア『GDX TIMES』：https://gdx-times.com/