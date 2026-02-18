こちらは、「Digital PR Platform」より提供された企業や団体等のプレスリリースを原文のまま掲載しております。内容と削除・修正等のお問い合わせは、「Digital PR Platform」までご連絡をお願い致します。
【京都産業大学】世界的天文学者・渡部潤一氏が「神山宇宙科学研究所」所長に就任（2026年4月1日付）
京都産業大学（京都市北区／学長：在間敬子）は、2026年4月1日付で、太陽系天文学の第一人者であり、国際天文学連合（IAU）で惑星定義委員会委員を務めた渡部潤一氏を「神山宇宙科学研究所」所長として迎えます。
京都産業大学は、次代の宇宙・天文分野をけん引する研究・教育体制を一層強化するため、世界的に著名な天文学者である渡部潤一氏の所長就任（2026年4月1日付）を決定しました。渡部氏はIAUにおける惑星定義の議論（冥王星の惑星除外決定）にも関与するなど、天文学史に残る役割を担ってきたほか、一般向け著作・図鑑の監修やメディア出演を通じて普及活動にも大きく貢献しています。京都産業大学はこれまでも、彗星研究において世界をリードする理学部・河北秀世教授も在籍しており、今回、渡部氏の着任により、国内外における研究・教育の存在感をさらに高めていく体制を整えています。
渡部氏コメント
「天文学者である荒木俊馬が創立したという世界的にも希有な京都産業大学で、天文学の研究教育そして広報普及活動に携われることを心より嬉しく思い、わくわくしております。ここに集う仲間、そして学生たちと共に、京都・神山の地から新しい風を吹かせたいと思いますので、ぜひご期待ください」
担当予定科目（令和8年度）
■学部（共通教育科目）
天文・物理科学の世界
宇宙物理
■大学院（理学研究科）
【博士前期課程】
太陽系小天体特論
物理学特論基礎
太陽系小天体特別研究A
太陽系小天体特別研究B
太陽系小天体特別研究C
太陽系小天体特別研究D
【博士後期課程】
太陽系小天体研究A
太陽系小天体研究B
※大学院科目は履修者がいなければ開講しません。
プロフィール
専門分野：太陽系天文学（彗星、流星、小惑星などの観測的研究）
学歴：東京大学理学部卒、同大学院理学系研究科博士課程中退
学位：理学博士
主な経歴：自然科学研究機構国立天文台副台長、国際天文学連合副会長、NHK中央番組審議会委員長、メディア出演多数
主な著書・監修：「賢治と「星」を見る」「なぜ彗星は夜空に長い尾をひくのか」「講談社動く図鑑MOVE 星と星座」「小学館NEO 星と星座」ほか多数
＜関連リンク＞
京都産業大学 神山宇宙科学研究所（公式サイト）
https://www.kyoto-su.ac.jp/research/space-s/index.html
▼本件に関する問い合わせ先
京都産業大学 広報部
住所：〒603-8555 京都市北区上賀茂本山
TEL：075-705-1411
FAX：075-705-1987
メール：kouhou-bu@star.kyoto-su.ac.jp
【リリース発信元】 大学プレスセンター https://www.u-presscenter.jp/
