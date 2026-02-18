タイヤ補強材市場調査レポート - 世界市場規模、シェア、傾向の見通し、2026-2035年
SDKI Analytics（本社：東京都渋谷区）は、このたび、2026年02月16に「タイヤ補強材市場調査レポート：2026-2035年の市場規模、シェア、傾向の予測」を発表しました。タイヤ補強材に関する市場調査レポートには、統計的および分析的アプローチを使用した予測評価が含まれています。この調査レポートでは、一次および二次調査方法を使用して分析された主要な業界洞察を通じて将来の傾向を理解できるようにすることで、主要な市場動向を読者に説明しています。
タイヤ補強材市場の概要
タイヤ補強材市場に関する当社の調査レポートによると、タイヤ補強材市場規模は 2035 年に約 321 億米ドルに達すると予想されています。さらに、2025 年の タイヤ補強材市場規模は約 157 億米ドルとなっています。タイヤ補強材に関する市場調査レポートでは、市場は 2026-2035 年の予測期間中に約 7.4% の CAGR で成長するとも述べられています。
SDKI Analyticsの専門家によると、タイヤ補強材市場シェアの拡大は、ハンドリング性能と安定性の向上、高速走行時の優れたトラクション性能、そしてブレーキ性能の向上といった高性能タイヤの需要増加に起因すると考えられます。タイヤ補強材は、高い引張強度、優れた耐疲労性、そして優れた熱安定性を実現する高性能タイヤの開発に使用されています。
タイヤ補強材に関する詳細な市場調査報告書は以下のリンクから入手できます:
https://www.sdki.jp/reports/tire-reinforcement-materials-market/82436
タイヤ補強材に関する市場調査では、軽量と低燃費設計への着実な移行、そして電気自動車、自動運転車、先進車両の生産増加により、市場シェアが拡大することが明らかになりました。さらに、高性能タイヤへの需要の高まりと次世代素材の急速な開発が市場の成長を牽引しています。
しかし、先進的で持続可能な素材の高コストは、今後数年間の市場成長を制約すると予想されています。高性能で軽量な補強材の開発には多額の投資が必要であり、価格に敏感な市場での採用が制限される可能性があります。
タイヤ補強材市場セグメンテーションの傾向分析
タイヤ補強材市場の見通しには、この市場に関連するさまざまなセグメントの詳細な分析が含まれています。当社の専門家によると、タイヤ補強材の市場調査は、材質タイプ別、アプリケーション別、エンドユーザー産業別と地域別に分割されています。
タイヤ補強材市場のサンプルコピーの請求:
https://www.sdki.jp/sample-request-82436
タイヤ補強材市場は、材質タイプ別は鋼鉄補強材、繊維補強材（ポリエステル/ナイロン）、アラミド繊維、複合材質に分割されています。これらのうち、鋼鉄補強材繊維は、コスト効率、幅広いタイヤカテゴリーへの適用性、そして優れた機械的性能により、予測期間中に45%のシェアを占めると予想されています。鋼鉄補強材繊維は、乗用車、商用車、SUV向けのラジアルタイヤの大量生産、交換タイヤの需要増加、そしてラジアルタイヤの普及拡大に非常に好まれています。
タイヤ補強材の地域市場の見通し
タイヤ補強材市場調査では、北米、ヨーロッパ、アジア太平洋地域、ラテンアメリカ、中東とアフリカの地域別成長に関する情報も取り上げています。これらのうち、アジア太平洋地域は予測期間中に32%という最大のシェアを占めると予想されています。また、同地域は同時期に8%という急成長を記録すると予想されています。中国、日本、インド、韓国、東南アジアにおける自動車生産と保有台数の増加、中流階級人口の拡大、タイヤ生産量の増加といった要因が、タイヤ市場の成長を牽引しています。
