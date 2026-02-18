サワーディーゼル市場：需要、シェア、動向、成長、機会およびインサイト分析（2025年～2035年）
Survey Reports LLCは2026年2月に、「サワーディーゼル市場：遺伝系統別（Chemdawg系統およびIndica系統Super Skunk）、含有率別（総CBD 20.165％およびデルタ9THC 0.094％）、用途別（うつ病、疼痛、ストレス、創造性および多幸感の促進）、エンドユーザー別（娯楽用および医療用）―世界市場分析、動向、機会および予測（2025年～2035年）」と題する調査報告書を発行したと発表した。本報告書はサワーディーゼル市場の予測評価を提供するものである。また、同市場における成長要因、市場機会、課題および脅威を含む主要な市場ダイナミクスを強調している。
サワーディーゼル市場の概要
サワーディーゼルは「Sour D」とも呼ばれる、サティバ優勢の大麻系統として広く知られており、即効性のある高揚感と活力を与える作用、および刺激的な香りを特徴とする品種である。ディーゼル様の独特な香りに、柑橘系および土のようなニュアンスが組み合わさっている点が特徴である。1990年代初頭に誕生したと考えられており、気分を高揚させる脳内作用、創造性の向上、集中力の強化と関連付けられることが多く、日中使用に好まれる傾向がある。花穂は一般に淡い緑色で、オレンジ色の毛状突起を有し、豊富なトリコームに覆われている。THC含有量が高いため、主に経験豊富な使用者に選択される傾向がある。大麻が合法化されている地域においては、娯楽用途および医療用途の双方で使用されている。
Surveyreportsの専門家による分析の結果、2025年におけるサワーディーゼル市場規模は25億米ドルであったことが確認された。さらに、2035年末までに売上高は97億米ドルに達すると予測されている。サワーディーゼル市場は、2025年から2035年の予測期間において約19.7％の年平均成長率（CAGR）で成長すると見込まれている。
無料サンプルレポートを入手する: https://www.surveyreports.jp/sample-request-1038343
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/342142/images/bodyimage1】
Surveyreportsのアナリストによるサワーディーゼル市場の定性的分析によれば、高品質な大麻品種の人気上昇、大麻由来消費者製品の利用拡大、合法化および小売インフラの拡充、特定の効果や治療上の利点に対する消費者需要の高まりを背景として、サワーディーゼル市場規模は拡大すると見込まれている。サワーディーゼル市場における主要企業には、DNA Genetics、Sensi Seeds、Green House Seed Co.、I Love Growing Marijuana、Pyramid Seeds、Seeds For Me、Delicious Seeds、Christiania Seeds、Nymera、T.H. Seeds、Royal Queen Seeds、Dutch Passion、Paradise Seeds B.V.、Crop King Seeds、Amsterdam Marijuana Seedsが含まれる。
本サワーディーゼル市場調査報告書には、北米、欧州、アジア太平洋、中東・アフリカ、ラテンアメリカの5地域および各国に関する詳細な分析も含まれている。また、本調査報告書は日本の顧客の特定ニーズに対応した詳細分析も提供している。
目次
● 各国におけるサワーディーゼル市場規模、成長分析、および主要市場参加企業の評価
● 2035年までの世界サワーディーゼル市場（北米、欧州、アジア太平洋、ラテンアメリカ）の需要および機会分析（日本を含む各国別）
● アナリストによるCレベル幹部への提言
● 市場の変動と将来展望の評価
● 市場セグメンテーション分析：遺伝系統別、含有率別、用途別、エンドユーザー別、地域別
サワーディーゼル市場の概要
サワーディーゼルは「Sour D」とも呼ばれる、サティバ優勢の大麻系統として広く知られており、即効性のある高揚感と活力を与える作用、および刺激的な香りを特徴とする品種である。ディーゼル様の独特な香りに、柑橘系および土のようなニュアンスが組み合わさっている点が特徴である。1990年代初頭に誕生したと考えられており、気分を高揚させる脳内作用、創造性の向上、集中力の強化と関連付けられることが多く、日中使用に好まれる傾向がある。花穂は一般に淡い緑色で、オレンジ色の毛状突起を有し、豊富なトリコームに覆われている。THC含有量が高いため、主に経験豊富な使用者に選択される傾向がある。大麻が合法化されている地域においては、娯楽用途および医療用途の双方で使用されている。
Surveyreportsの専門家による分析の結果、2025年におけるサワーディーゼル市場規模は25億米ドルであったことが確認された。さらに、2035年末までに売上高は97億米ドルに達すると予測されている。サワーディーゼル市場は、2025年から2035年の予測期間において約19.7％の年平均成長率（CAGR）で成長すると見込まれている。
無料サンプルレポートを入手する: https://www.surveyreports.jp/sample-request-1038343
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/342142/images/bodyimage1】
Surveyreportsのアナリストによるサワーディーゼル市場の定性的分析によれば、高品質な大麻品種の人気上昇、大麻由来消費者製品の利用拡大、合法化および小売インフラの拡充、特定の効果や治療上の利点に対する消費者需要の高まりを背景として、サワーディーゼル市場規模は拡大すると見込まれている。サワーディーゼル市場における主要企業には、DNA Genetics、Sensi Seeds、Green House Seed Co.、I Love Growing Marijuana、Pyramid Seeds、Seeds For Me、Delicious Seeds、Christiania Seeds、Nymera、T.H. Seeds、Royal Queen Seeds、Dutch Passion、Paradise Seeds B.V.、Crop King Seeds、Amsterdam Marijuana Seedsが含まれる。
本サワーディーゼル市場調査報告書には、北米、欧州、アジア太平洋、中東・アフリカ、ラテンアメリカの5地域および各国に関する詳細な分析も含まれている。また、本調査報告書は日本の顧客の特定ニーズに対応した詳細分析も提供している。
目次
● 各国におけるサワーディーゼル市場規模、成長分析、および主要市場参加企業の評価
● 2035年までの世界サワーディーゼル市場（北米、欧州、アジア太平洋、ラテンアメリカ）の需要および機会分析（日本を含む各国別）
● アナリストによるCレベル幹部への提言
● 市場の変動と将来展望の評価
● 市場セグメンテーション分析：遺伝系統別、含有率別、用途別、エンドユーザー別、地域別