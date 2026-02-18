耐熱塗料市場調査レポート - 世界市場規模、シェア、傾向の見通し、2026-2035年
SDKI Analytics（本社：東京都渋谷区）は、このたび、2026年02月16に「耐熱塗料市場調査レポート：2026-2035年の市場規模、シェア、傾向の予測」を発表しました。耐熱塗料に関する市場調査レポートには、統計的および分析的アプローチを使用した予測評価が含まれています。この調査レポートでは、一次および二次調査方法を使用して分析された主要な業界洞察を通じて将来の傾向を理解できるようにすることで、主要な市場動向を読者に説明しています。
耐熱塗料市場の概要
耐熱塗料市場に関する当社の調査レポートによると、耐熱塗料市場規模は 2035 年に約 111.7億米ドルに達すると予想されています。さらに、2025 年の 耐熱塗料市場規模は約 69.2億米ドルとなっています。耐熱塗料に関する市場調査レポートでは、市場は 2026―2035 年の予測期間中に約 4.9% の CAGR で成長するとも述べられています。
SDKI Analyticsの専門家によると、耐熱塗料市場シェアの拡大は、特に中国、インド、東南アジアにおける急速な工業化とインフラ整備の進展によるものです。産業施設やパイプラインでは、機器の寿命を延ばし、全体的なメンテナンスコストを削減するために熱保護が求められるため、耐熱塗料の需要が高まっています。
耐熱塗料に関する詳細な市場調査報告書は以下のリンクから入手できます:
https://www.sdki.jp/reports/heat-resistant-paint-market/115601
耐熱塗料に関する市場調査では、自動車アプリケーションにおける耐熱塗料の採用増加やセラミック/メタリック樹脂システムの革新、そしてナノ技術の活用により、市場シェアが拡大すると予測されています。
しかし、今後数年間の市場成長を阻害する主な要因として、高コストが挙げられます。高度な耐熱塗料は、特殊な原材料と研究開発を集中的に行う配合を必要とするため、コストが高額です。このため、中小企業や価格に敏感なエンドユーザーによる採用は限定的になる可能性があります。
耐熱塗料市場セグメンテーションの傾向分析
耐熱塗料市場の見通しには、この市場に関連するさまざまなセグメントの詳細な分析が含まれています。当社の専門家によると、耐熱塗料の市場調査は、エンドユーザー産業別、樹脂タイプ別、アプリケーション方法別、温度範囲別、基材別と地域別に分割されています。
耐熱塗料市場のサンプルコピーの請求:
https://www.sdki.jp/sample-request-115601
耐熱塗料市場は、エンドユーザー産業別に基づいて、自動車、航空宇宙と防衛、工業処理、建築と建設、海洋、その他に分割されています。これらのうち、自動車分野は、特にアジア太平洋地域および新興国における自動車生産と販売の増加、厳格な排出ガス規制および燃費規制の強化により、予測期間中に38%のシェアを占めると予想されています。さらに、高性能エンジンやターボチャージャー付きエンジンへの着実な移行、そしてアフターマーケットおよびメンテナンス需要の堅調さも、この分野の成長を牽引しています。
耐熱塗料の地域市場の見通し
耐熱塗料市場調査では、北米、ヨーロッパ、アジア太平洋地域、ラテンアメリカ、中東とアフリカの地域別成長に関する情報も取り上げています。このうち、アジア太平洋地域は38%と最大のシェアを占め、予測期間中に7.2%の急成長を記録すると予想されています。これは、中国、インド、日本、韓国における自動車生産の増加と、地域全体の工業化の加速によるものです。さらに、複数の分野における耐熱塗料の需要増加とエネルギー需要の増加も、この地域の市場成長を牽引しています。
