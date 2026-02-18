世界7か国のAI規制動向を調査--弁護士のAI利用における個人情報リスクと、PII自動マスキングによる解決策を公開。EU罰金3,500万ユーロ、加速する世界のAI規制に、日本の弁護士はどう備えるか
弁護士事務所向けAI法務SaaS「AILEX（エーアイレックス）」を提供するAILEX合同会社（本社：東京都渋谷区、代表：山川 慎太郎）は、弁護士が生成AIを利用する際の個人情報リスクについて、EU・米国・韓国・イタリア・ドイツ・台湾・日本の7か国の規制動向を調査し、その結果をまとめた調査レポートおよび解説記事を2026年2月18日に公開しました。
あわせて、AILEXが設計段階から実装している「PII自動マスキング」技術による解決策を紹介しています。
調査レポート（全文）：https://ailex.co.jp/archives/440
■調査の背景
ChatGPT、Claude、Geminiなどの生成AIを業務に活用する弁護士が増加する一方、依頼者の氏名・住所・事件内容などの個人情報（PII：Personally Identifiable Information）をそのまま外部AIサービスに入力することの法的リスクについて、十分な検討がなされていない現状があります。
日弁連は2023年6月にAI戦略ワーキンググループを設置し、クラウドベースのAIサービスへの依頼者情報の入力が「外部サーバーへのデータ送信に該当し、機密漏洩リスクを生じさせる」と警告しています。また、2024年6月1日に施行された弁護士情報セキュリティ規程は、クラウドAIツール利用時の契約上のセキュリティ確保を求めています。
しかし、日本国内の議論だけでは規制の全体像を把握することは困難です。AILEXは、弁護士が直面するリスクの本質を理解するために、世界7か国の最新規制動向を体系的に調査しました。
■調査結果の概要
本調査では、2024年～2026年の最新動向に基づき、以下の7つの調査項目を検証しました。
（1）EU AI ActとGDPRの二重規制体制
EU AI Act（規則2024/1689）は2024年8月に発効し、段階的に適用が進行中です。禁止AI慣行への違反は最大3,500万ユーロ（約56億円）または全世界年間売上高の7%という罰則が定められており、GDPRの上限（2,000万ユーロ/4%）を大幅に超えます。2024年12月に欧州データ保護委員会（EDPB）が採択した意見28/2024では、違法にデータを収集して訓練されたAIモデルについて、罰金に加えてモデル削除を命じ得るとする画期的な見解が示されました。
（2）Grok事件--オプトアウト方式の限界
X（旧Twitter）のAI「Grok」が約6,000万人のEUユーザーの投稿を無断でAI訓練に使用した事件では、アイルランドのデータ保護委員会が史上初の緊急権限を行使し、データ処理の停止と削除を命じました。この事件により、「オプトアウト方式ではAI訓練目的の個人データ処理の合法性を確保できない」ことが実務上確立されました。
（3）韓国--世界初のAIモデル削除命令
韓国の個人情報保護委員会は2025年1月、カカオペイ/Alipay事件において83億ウォンの罰金とともにAIモデル（アルゴリズム）自体の削除を命令しました。違法に収集されたデータで訓練されたAIモデルの「果実」も違法であるとする、世界で最も先進的な執行事例です。
（4）イタリア--生成AI初のGDPR罰金
イタリアのデータ保護庁は2024年12月、OpenAIに対し生成AIに対する世界初のGDPR罰金として1,500万ユーロを科しました。
（5）ドイツ--「クローズドAIシステム優先」の実務指針
ドイツのデータ保護監督機関会議（DSK）は2024年5月のガイダンスで、外部にデータを送信しないクローズドAIシステムの優先使用を推奨しています。
