調査レポート「子育て世帯の「果物」購買行動市場調査2025～購入頻度・購買理由・ブランド認知の実態～」（株式会社コズレ）
子育て情報メディア「コズレマガジン」を運営する株式会社コズレ（本社：東京都千代田区、代表取締役：松本大希、以下コズレ）は、2025年12月～2026年1月に実施した調査について結果をまとめ、本日レポート『子育て世帯の「果物」購買行動市場調査2025～購入頻度・購買理由・ブランド認知の実態～』を発行いたします。
概要
今回実施した調査によると、子育て世帯における果物購入習慣は定着しており、果物が日常的に取り入れられている食品であることが改めて確認された。約94％の家庭が果物を購入しており、特に週1回以上の購入が多数を占めている。とりわけ生後6～11ヶ月の離乳食開始期に、購入する果物の種類や量が見直される点は、子育てというライフステージが購買行動に影響することを示している。
また、果物選択の起点は「子どもが食べるかどうか」にあり、「甘さ」や「価格」といった基本的な価値を重視しながらも、「食べやすさ」や「手間のかからなさ」といった実用的な要素が組み合わさって判断されている実態が浮かび上がった。バナナが高い購入率を維持している背景には、こうした条件を満たす“失敗しにくい果物”としての位置づけがあると考えられる。
購買行動の多くがスーパーなど店頭を起点とした非計画購買であるため、「これを選べば大きく外さない」という安心感が、日常の購買シーンにおいても選ばれやすさにつながっている可能性がある。特に子育て家庭においては、店頭での比較負荷の軽減が、限られた時間の中での意思決定を後押しすると考えられる。
調査項目
●果物の購入習慣
●購入頻度
●子どもに与える頻度
●よく買う果物
●購入する理由
●購入する場所
●1週間あたりの購入金額
●出産後の購入する種類の変化
●出産後購入するようになった果物
●出産後購入しなくなった果物
●種類に変化があった際の子どもの年齢
●出産後の購入する量の変化
●出産後購入量が増えた果物
●出産後購入量が減った果物
●量の変化があった際の子どもの年齢
●購入する際の情報源
●広告の影響の有無
●果物に期待していること
●購入しない理由
●果物ブランドの知名度
調査
調査主体：株式会社コズレ
調査方法：インターネット・リサーチ
調査対象：生後0歳6ヶ月以上の子を持つ親
調査期間：2025年12月16日（火）～2026年1月13日（火）
有効回答者数：572名
【株式会社コズレについて】
株式会社コズレは“子育ての喜びをもっと大きく！”を経営理念とし、「情報を求めるママパパ」に「適切なコンテンツ」をお届けする、子育て情報マッチングプラットフォーム「cozreマガジン」（https://feature.cozre.jp/）を運営しています。
「cozreマガジン」は、妊娠中から小学生低学年の子どもを持つ20代～40代のママパパを中心にご利用いただき、個人情報のご登録は世帯情報登録100万件、親子情報登録200万人を超えて急速に拡大中です。
この会員の属性情報と行動履歴情報を集積した国内最大級の「子育てビッグデータ」を活用し、クライアント様に対して各種マーケティングソリューションのご提供や新商品開発のご支援をしております。
＜企業概要＞
名称 ：株式会社コズレ/Cozre Inc.
所在地 ：東京都千代田区神田錦町2-2-1 WeWork
設立 ：2013年7月1日
会社HP ：https://www.cozre.co.jp/
代表取締役 ：松本 大希
事業内容 ：インターネットメディア事業
子育て情報マッチングプラットフォーム「cozreマガジン」
（https://feature.cozre.jp/）
受賞歴 ：新日本有限責任監査法人
「EY Innovative Startup 2018」Child Rearing部門
【本件に関するお問い合わせ先】
株式会社コズレ 担当：早川
TEL：03-6265-6877 Mail： pr@cozre.co.jp
