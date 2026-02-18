・吸水力抜群で使いやすい！吸水指数２２００オーバー、軽く拭くだけでスッと吸い取る・伸びて使いやすい！ 編み物ならではの伸びる素材で拭きやすく、巻きやすい・薄くて軽くて使いやすい！ 嵩張らずコンパクト

昨年のマクアケのリリースから多くの方からご支持いただいている能登再晴タオル。マクアケでのリリースから始まり、アメリカのクラウドファンディングに挑戦。累計600万以上の販売実績を作ることができました。私たちはタオルを実用品であり、本当に使いやすいタオルをコンセプトに開発をスタートしました。自社従来タオルに求められた機能は「どれだけ吸えるか」でした。しかし、皆さんは風呂上りに何だか身体を拭ききれていないような気分になったり、何度も拭きなおした経験はありませんか？そこで本当に必要なのは、早さではないか？と考えました。それで、生まれたのが「瞬間吸水」という考え。今回、能登再晴タオルの機能性は活かし、高機能で高吸水な「瞬間吸水タオル」が新登場。毎日使うものだから、本当に使いやすいタオルをお届けしたい。日々の生活が少し豊かになるよう、そんな思いで作りました。

加工方法などを見直し、前回プロジェクトよりも吸水力がアップ！吸水指数：前回平均1700～1800、今回は驚異の指数2200オーバータオルの吸水力＝速度×量弊社では吸水力の試験に「改良ラローズ法」を用いております。一般的に沈降法（水面に生地を浮かべ、沈み始めるまでの秒速を測定する）がよく使われてますが、綿は水より重いので早く沈むだけでは水の抵抗力が少ない薄手のものや組織の粗いものほど早く沈むという結果になります。吸水力の高さを証明するには吸水速度に加えて吸水量も重要になります。改良ラローズ法は、吸水速度と一定時間内での吸水量を積算し、吸水指数を算出する試験方法です。数値が高ければ高いほど短時間で多くの水分を吸収してくれます。

オリジナル綿糸を使用し、特許製法を用いて編み上げることで生まれた、薄くてふっくらやわらかいタオルです。【タオルの糸の特徴】従来の無撚糸は、毛羽立ちやすく糸の強度も低下するなどの問題がありました。また、水溶性繊維を溶かすことで撚りのない糸を製造し、水溶性繊維を溶かした後、染色した水とともに捨てられています。弊社は、綿糸を撚り戻しながらそのまわりに極細のポリエステル糸を巻き付けることで、ふっくらとした毛羽立ちの少ない糸を開発しました。また、水溶性繊維を溶かすこともないので環境にもやさしい糸つくりです。

一般的にタオルは織機で作られることが多いですが、「能登再晴タオル」は編み機で作ってます。編み物ならではの伸びる生地で拭きやすく、洗髪後の髪にも巻きやすい仕様になってます。抜群の吸水力でヘアドライにも便利。ドライヤー時間の短縮もでき、忙しい毎日の時短にもつながります。

タオルは使っている間に硬くなるというイメージをもつ方も多いと思います。「能登再晴タオル」は洗濯後もパイル糸が膨らみふっくらとした風合いになります。洗濯することでパイルとパイルの間に隙間が広がり吸水力も落ちることなくご使用いただけます。ホテルなどの厚くてボリュームのあるタオルに比べて薄く仕上げてますので、場所をとらず収納も嵩張りません。また、乾きが早く、持ち運びにも便利。かばんに入れて様々なシーンにご利用いただけます。ジム、プール、アウトドア、サウナ、温泉に

選べる３サイズ・フェイスタオル：約34×80㎝・スポーツタオル：約44×100㎝・バスタオル ：約58×120㎝色も６色展開

前回プロジェクトよりたくさんのご要望をいただきましたハンドタオルが新登場！・大き目サイズでしっかり拭ける・半分に折りたためてコンパクト・ベタつかず使い心地抜群

新生活応援早期リターンの超早割20％オフ各サイズ４枚セットが、３月中にお届けできます。

私たちは、「こんな商品があったらいいな」という素朴な発想を物つくりの原点として大切にしています。糸作り・編み技術・加工方法までを分業に頼らず、自ら考え、自ら試し、仮設と検証を何度も重ねながら形にしていくことが私たちの流儀です。創業以来、時代や市場の変化に流されるのではなく、素材と真摯に向き合い、繊維の可能性を掘り下げてきました。今回の「能登再晴タオル」は、糸の匠・編みの匠・染色の匠とコラボして作り上げた商品です。各産地の優れた技術を結集したオールジャパン製と自負しております。効率や大量生産を優先するのではなく、「本当に意味のある機能とは何か」「使う人の暮らしがどう変わるのか」を問い続けること、それが結果として他にはない独自性や特許技術につながっています。私たちの物つくりは完成がゴールではありません。使う人の声を次の発想へとつなげ、また新しい価値を生み出していく。その積み重ねこそが、日本の繊維産業として生き続けるための答えだと考えています。藤井株式会社代表取締役 藤井幹晴

Instagram投稿 :https://www.instagram.com/p/https://www.instagram.com/fujii_3381/