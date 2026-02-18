https://twitter.com/OsakaShion

日本で最も長い歴史と伝統を誇る交響吹奏楽団のOsaka Shion Wind Orchestraを有する公益社団法人 大阪市音楽団(本社:大阪市住之江区/理事長:石井徹哉)は、月に一度、楽器を持っている方が集まって、Shionメンバーと一緒に吹奏楽曲を演奏できる人気イベント「月イチ吹奏楽」を2026年4月11日(土)に開催いたします。

これまでに全国から多くの皆さまにご参加いただいております。楽器経験のある方はもちろん、「合奏に参加してみたいけれど、機会がなかった」という方にもぴったりの場です。年齢やレベルを問わず、どなたでもご参加いただけますので、ぜひお気軽にご参加ください！今回の指揮はNHK「のど自慢」の鐘の演奏でもおなじみ！打楽器奏者の落合空千が担当します。曲目は、躍動感あふれるA.リードの『序曲「春の猟⽝」』、J.P.スーザの行進曲『キング・コットン』、そしてこの季節といえばの名曲、森⼭直太朗作曲の『さくら』を演奏いたします。ぜひご参加いただき、Shionメンバーとの演奏をお楽しみください♪

開催概要

日時：2026年4月11日(土) 10:30開場演奏サポートとアドバイス：Shion各セクション代表メンバー指揮：落合 空千（Shion 打楽器奏者）会場：大阪フィルハーモニー会館

♪ 演奏曲目■ 序曲「春の猟犬」（A.リード）■ キング・コットン（J.P.スーザ）■ さくら（森山 直太朗／編曲：山里 佐和子）※やむを得ぬ事情により、曲目等が変更になる場合があります。予めご了承ください。

当日のスケジュール

10:30 開場 ※11:00まで音を出すことはできません。10:50 各パート練習場所に集合（注意事項等説明）11:00 音出し、個人練習12:00 Shionメンバーとパート練習12:45 休憩13:30 Shionメンバーと合奏15:00 発表会形式で演奏会15:30 解散予定※13:30からの合奏練習より見学可能です（事前予約不要・無料）。

参加費

参加費：3,850円（消費税込）※見学無料

お申し込み

■お申し込み期間2026年2月24日(火)18:00～2026年4月7日(火)23:59まで※Shionオンラインチケットでのみお申し込み可能です。※お申し込みは、おひとり様3枚までとさせていただきます。※定員を超える場合は、お申し込みを締め切らせていただきます。■お申込方法Shionオンラインチケット https://shion.jp/ticket/

本番に向けての練習風景

指揮：落合 空千（Osaka Shion Wind Orchestra 打楽器奏者）

Osaka Shion Wind Orchestraプロフィール

2023年6月1日に楽団創立100周年を迎えた、日本で最も⻑い歴史と伝統を誇る交響吹奏楽団。1923年(大正12年)に誕生以来『Shion(しおん)』の愛称で親しまれ、2014年大阪市直営より⺠営化。2015年3月に「大阪市音楽団」より「Osaka Shion Wind Orchestra」と改称。クラシックからポピュラーまで誰もが楽しめるコンサートを展開し、各都市での演奏会や吹奏楽講習会、ＣＤ録音など、幅広い活動を通して音楽文化の向上と発展のために力を注いでいる。これまでに3度の大阪文化祭賞、日本民間放送連盟賞、日本吹奏楽アカデミー賞演奏部門賞、大阪芸術賞、なにわ大賞、クリティック・クラブ賞 特別賞を受賞。大阪・関西万博PRサプライヤー。現在、音楽監督に宮川彬良、首席客演指揮者にダグラス・ボストック、名誉芸術顧問に秋山和慶が就任している。

お問い合わせ

公益社団法人 大阪市音楽団〒559-0022 大阪市住之江区緑木 1-4-138フリーコール：0800-919-5508(土・日・祝を除く 10:00～17:30)広報担当：前田