岩下食品株式会社（本社：栃木県栃木市、代表取締役社長：岩下 和了、以下 岩下食品） が運営する企業ミュージアム「岩下の新生姜ミュージアム」（栃木県栃木市）では、岩下の新生姜のイメージカラーであるピンクと桜をモチーフにした春イベント『お花見・桜フェスティバル2026』を、2026年2月18日(水)から4月12日(日)まで開催します。大人気の公式キャラクター「イワシカ®」ちゃんのグリーティングを土・日・祝日に加え、3月23日(月)から3月30日(月)までの平日も開催（休館日除く）。イワシカちゃんは、3月15日(日)までは桜の妖精をイメージした新衣装で、3月20日(金・祝)からはイワシカのお誕生日イベントにあわせたフォーマルなベスト姿で登場します。岩下の新生姜のスライスを桜の花びらに見立てたピンクと桜がいっぱいの館内装飾とフォトスポット、プロジェクションマッピング、カフェの期間限定メニューで、インドアながらお花見気分を味わえます。あわせて、「岩下の新生姜キャラクター5段ひな飾り」を3月2日(月)まで展示。180本の岩下の新生姜ペンライトがピンクに光るひな壇に、岩下の新生姜アルパカ、岩下の新生姜コウペンちゃん、イワシカちゃんたちのひな人形がかわいらしく並ぶ姿をお楽しみいただけます。入館・観覧は無料です。春爛漫の岩下の新生姜ミュージアムへ是非お越しください。

『お花見・桜フェスティバル2026』概要

［期間］2026年2月18日(水)～4月12日(日)［会場］岩下の新生姜ミュージアム（栃木県栃木市本町1-25）［営業時間］施設 10:00～18:00、カフェ 11:00～18:00（L.O.17:30）［休館日］火曜日（祝日除く） ※4月13日(月)臨時休館［料金］入館無料、観覧無料［アクセス］JR・東武線栃木駅北口から徒歩約12分東北自動車道・栃木ICから車で約15分、無料駐車場86台［URL］https://shinshoga-museum.com/news/ohanami2026

イワシカちゃんグリーティング～桜Ver.～

イワシカちゃんのグリーティングを、期間中の土・日・祝日に加え、3月23日(月)から3月30日(月)の平日も開催。3月15日(日)までは桜の妖精をイメージした新衣装、3月20日(金・祝)からはイワシカのお誕生日イベントにあわせたフォーマルなベスト姿で登場します。イワシカちゃんはステージでダンスを披露するほか、季節のおすすめレシピをＰＲしたり、お客さまと記念撮影を行います。イワシカちゃんと一緒に写真を撮ってくれたお客さまには、イベント限定デザインのサンキューカードをプレゼントいたします。参加は無料です。［開催日］2026年2月21日(土)～4月12日(日)の土・日・祝日2026年3月23日(月)～3月30日(月) ※火曜日（休館日）除く［時間］①11:00 ②14:00 ③16:00（1日3回、各回約30分間）［参加費］無料※イベント開催などにより時間や回数、内容が変更になる場合があります。※サンキューカードのデザインは変更になる場合があります。

岩下の新生姜でサクラ咲くフォトスポット

◆岩下の新生姜アルパカ桜のお花見ステージ

ピンク色でモフモフの手触りがキュートな「岩下の新生姜アルパカ」のぬいぐるみで満開の桜を表現。お花見気分を味わえる、春限定の人気フォトスポットです。

◆岩下の新生姜ウイング～桜バージョン～

スライスした岩下の新生姜を200枚並べて4枚の羽を表現したフォトスポット「岩下の新生姜ウイング」を桜いっぱいにデコレーション。桜の妖精になりきって写真撮影をお楽しみいただけます。

◆桜満開「ジンジャー神社」の桜まつり

人気のフォトスポット「ジンジャー神社」に、桜の木やバルーン、ピンク色の提灯で、桜まつりを演出。お祭りのにぎやかな雰囲気が味わえます。

CAFE NEW GINGERの期間限定メニュー

◆岩下の新生姜でサクラ咲く お花見プレート2026

岩下の新生姜を使ったおかず6品といなり寿司2品にスイーツを盛り合わせました。岩下の新生姜のスライスに切り込みを入れて桜の花びらに見立てたトッピングがポイント。岩下の新生姜をさまざまに味わえる、ボリューム満点なプレートです。［メニュー名］岩下の新生姜でサクラ咲く お花見プレート2026［税込価格］1,500円［岩下の新生姜感］たっぷり［セット内容］（1）岩下の新生姜肉巻き（2）本鮪のメンチカツ 岩下の新生姜タルタル添え（3）岩下の新生姜たっぷりたたききゅうり（4）岩下の新生姜とちくわのくるくる巻き（5）岩下の新生姜と桜エビ・枝豆・玉ねぎのかき揚げ、岩下の新芽生姜天ぷら（6）岩下の新生姜入りポテトサラダ（7）岩下の新生姜いなり寿司2種（8）岩下の新生姜チョコブラウニー（4分の1カット）［このメニューに使用している商品］・岩下の新生姜・【岩下プレミアム】岩下の新生姜プレミアム・【岩下プレミアム】岩下の新芽生姜・生姜たっぷり たたききゅうりの素・岩下の新生姜 華やかお寿司の素・岩下の新生姜ごはんの素・本鮪のメンチカツ 岩下の新生姜入り

◆華麗なる岩下の新生姜の鶏から揚げカレー【イワシカちゃんマルチシール付き】

岩下食品の2026年春の新商品「カレーのための華麗なる岩下の新生姜」と「カレーのための華麗なる岩下のらっきょう」がカレーの美味しさを引き立てる、期間限定の新メニューです。中辛程度のポークカレーソースは食べやすく、岩下の新生姜で味付けした鶏から揚げをトッピングした食べ応えのある一皿。ミニサラダをセットでお付けします。「華麗なる岩下の新生姜の鶏から揚げカレー」をご注文のお客さまには、イワシカちゃんデザインのオリジナルマルチシール（非売品）を特典としてプレゼントいたします。［メニュー名］華麗なる岩下の新生姜の鶏から揚げカレー（ミニサラダ付き）［税込価格］1,500円［岩下の新生姜感］ほどよい［このメニューに使用している商品］・カレーのための華麗なる岩下の新生姜・カレーのための華麗なる岩下のらっきょう

＜岩下の新生姜ミュージアムと岩下の新生姜オンラインショップで2月18日先行発売＞

「カレーのための華麗なるシリーズ」2品を、岩下の新生姜ミュージアムと岩下の新生姜オンラインショップ（https://www.shinshoga.shop/shopbrand/ct165）で2月18日(水)から先行発売いたします。※一般発売は3月5日(木)

▼商品について詳しくはこちらhttps://iwashita.co.jp/news/260305-kareinaru-curry-series

◆イワシカのソフトクリーム～白餡まんじゅう添え～

岩下の新生姜ソフトクリームに、イワシカちゃんの焼き印がかわいい白餡まんじゅうを添え、ピンクのフィアンティーヌをトッピングしました。ほんのり生姜風味でコクのあるソフトクリームに、カステラ生地の甘味と生姜風味の白餡が相性抜群です。※イワシカちゃんの焼き印は阿／吽／ウインクの3種類からランダムで提供いたします。［メニュー名］イワシカのソフトクリーム～白餡まんじゅう添え～［税込価格］550円［岩下の新生姜感］ひかえめ［このメニューに使用している商品］・岩下の新生姜焼き～白餡まんじゅう～

ミュージアムショップ、オンラインショップで好評販売中

イワシカちゃんの焼き印がかわいい♪「岩下の新生姜焼き－白餡まんじゅう－」新発売。～ほんのり生姜風味の白餡をカステラ生地で包みました～https://shinshoga-museum.com/news/251122-shinshoga-yaki

岩下の新生姜×桜プロジェクションマッピング

人気フォトスポット「世界一大きな岩下の新生姜ヘッド」で、約1000本の岩下の新生姜が桜の花びらのごとく舞い、巨大ヘッドを埋め尽くすプロジェクションマッピングを上映。“しだれ桜”をイメージした岩下の新生姜ペンライト460本も点灯し、満開の桜を表現します。［タイトル］岩下の新生姜×桜プロジェクションマッピング［時間］＜土日祝＞10:30／12:00／13:30／15:00／17:00（1日5回）＜平日＞11:00／12:00／13:00／14:00／15:00／16:00／17:00（1日7回）［所要時間］1回あたり約5分間［場所］岩下の新生姜ミュージアム内「世界一大きな岩下の新生姜ヘッド」［料金］観覧無料※イベント開催等により上映時間・回数が変更になる場合があります。【楽曲紹介】・岩下食品オリジナル音源『テクノポップ新生姜』・『かけがえのない君』作詞作曲：金子麻友美さん（岩下の新生姜Sing&Playコンテストグランプリ受賞曲／2014年開催）

【3月2日まで】 ピンクに光る！岩下の新生姜キャラクター5段ひな飾り

岩下の新生姜ミュージアムの人気キャラクターたちがひな人形に変身！ピンクに光る「岩下の新生姜キャラクター5段ひな飾り」を2月18日(水)から3月2日(月)まで展示し、ご来館のみなさまをお迎えします。ビッグサイズとスモールサイズの「岩下の新生姜アルパカ」、阿吽の「イワシカちゃん」、「岩下の新生姜コウペンちゃん」がそれぞれの衣装と小物を身に着けてひな壇に並び、岩下の新生姜ペンライト180本のピンクの光がキラキラと照らす、かわいらしくて楽しい雰囲気のひな飾りです。［展示期間］2026年2月18日(水)～3月2日(月)［展示場所］イベントステージ前※イベント等により展示場所が変更になる場合があります。

・ニュースリリースに記載された情報は、発表日現在のものです。・イベント内容、商品の仕様、お問い合わせ先などの情報は予告なしに変更されることがあります。あらかじめご了承ください。・写真はイメージです。