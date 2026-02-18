日本最大級のレズビアン・ムーブメント「レズビアン可視化ウィーク2026」開催決定！全国のLGBTQ＋コミュニティと連携し、オンライン＆オフラインで多様な女性を可視化

株式会社アルトレオス

レズビアン・セクシュアルマイノリティがつながるSNS「PIAMY」を開発する株式会社アルトレオス(本社：東京都新宿区、代表取締役CEO：星 マリコ)は、4月26日の「レズビアン可視化の日」を含む一週間（2026年4月20日～26日）、日本中のレズビアンやセクシャルマイノリティ当事者、およびアライ（支援者）がつながり、祝福し、社会全体の理解を促進する日本最大級のムーブメント「L-Vis Week 2026（レズビアン可視化ウィーク2026）」を開催いたします。

特設サイト：https://piamy.net/lvisweek2026

開催背景

近年、LGBTQ＋への認知は広がりを見せていますが、その発信はゲイ男性中心になりがちな側面があり、レズビアンやクィア女性の存在や課題は社会に十分に伝わっていないという「ジェンダーギャップ」が存在します。また、身近なロールモデルの不在により、将来を描けず孤独感やメンタルヘルスの課題を抱える若年層が少なくありません。

本プロジェクトは、「私たちはここにいる。」というコンセプトのもと、当事者個人の物語をつなぎ合わせ、レズビアン・クィア女性の存在を可視化することで、当事者のエンパワーメントと社会的な理解促進を目指します。

「L-Vis Week 2026」3つのコア・アクション

レズビアン・クィア女性の存在を可視化し、インクルーシブなムーブメントへと昇華させるため、以下の3つの「可視化」を軸に展開します。これらをオンラインとオフラインで同時に実行する、日本唯一のハイブリッド型ムーブメントとして、社会に新たな価値を提示します。

1. 多様な「物語」の可視化

特設サイトを拠点に、多様なロールモデルを発信します。

- 「VOICES」：コミュニティリーダーたちの深い思考や人生を「生きた言葉」で記事化し、特設サイトのメインコンテンツとして発信。ライターは、レズビアンとして執筆活動を行う山崎穂花。- 「#私たちはここにいる」：コミュニティで活動・発信している人たちのL-Vis Week賛同動画を公開。2. 全国の「居場所」の可視化

東京を中心に、過去最大規模のリアルイベントを開催します。

3. セクシュアリティの壁を越えた「連帯」

- L-Vis Week「特設サイト」をオープン：全国のイベントやオフ会、勉強会を一目でチェックできるカレンダーを掲載。誰でも自分の街で居場所が見つかるように。- 全国をアライアンス・イベントで包摂：1200名を動員した日本最大のレズビアン・セクマイイベント「PIAMYフェス」、大阪や福岡で実績のあるイベント、セクシュアリティを超えたイベントを実現。- L-Vis街コン：ウィーク中は、初心者でも安心して街を回れるサーキットイベントを実施。参加者同士の交流会を実施後、常駐するコンシェルジュが参加者にマッチするビアンバーを紹介。新宿二丁目に行くきっかけや出会いの機会を提供し、二丁目という街に女性人口を増やします。- 累計1.6万部以上配布の『ビアンマップ新宿二丁目』でウィーク特集：新宿二丁目のビアンバー50店舗以上を網羅した『ビアンマップ』を制作。L-Vis Week特集号として配布予定。また、今回新たに『ビアンマップ 大阪Vol.1』を制作・刊行。ビアンマップを通して、西日本のビアンバーも可視化します。

レズビアンを核としながらも、Aro/Aceやノンバイナリー、トランスジェンダー当事者団体とも連携。YouTubeでのSNS監修に木本奏太氏を迎え、誰もが安心して参加できる安全な情報発信体制を構築します。

- インクルーシブなイベントを実施：Aro/Aceやノンバイナリー、トランスジェンダーなど、多様なアイデンティティを持つ団体やイベントとも手を取り合い、誰もが疎外されない一週間を実現します。- 安心して参加できる、安全な情報発信：アライでD&Iコンサルタントでもある星マリコが指揮をとるLGBTQ＋当事者チームに、トランスジェンダー当事者であるYouTuber 木本奏太氏 がSNS監修として参画。誰もが安心して参加できる情報発信を行います。代表者 コメント代表者 星マリコ コメント

これまでPIAMYは、オンラインとオフラインでレズビアン・セクマイが自分らしく関わり合える居場所をつくってきました。

アプリのユーザーは現在40,000人を突破。2025年7月のPIAMYフェスでは1200名の皆さまを動員して以降、イベントやオフ会の主催者、お店のオーナーの皆さまに「何か一緒にやりませんか」と、本当に多くの声をかけていただけるようになり、まだまだやるべきことがあると感じています。

そこで「レズビアン・セクマイのために居場所を作り続けたい」という皆さんの想いとともに、コミュニティの未来のためにこのL-Vis Weekを立ち上げることにしました。

特にPIAMYは、戸籍上女性の方に限ったアプリのため、レズビアンの中でもご利用いただけない方もいます。このムーブメントでは、PIAMYのユーザーに限らず、全てのレズビアンと、グラデーションでつながる周辺セクシュアリティと連携し、PIAMYとしてのコミュニティへの責任も果たしたいと考えています。

全国どこにいても居場所を見つけられて祝福を感じられる、そんな4月を一緒に作りましょう！

「L-Vis Week2026」開催概要

名称： レズビアン可視化ウィーク2026

期間： 2026年4月20日(月) ～ 4月26日(日)

主催： L-Vis Week実行委員会

企画運営：株式会社アルトレオス

公式サイト： https://piamy.net/lvisweek2026

主な内容： 特設サイトでのコンテンツ配信、全国アライアンスイベント、大型リアルイベント

PIAMYについて

「PIAMY」は、レズビアン、セクシュアルマイノリティの方が安心してつながれる居場所を提供するSNSアプリです。文字や写真を投稿して、共通点でゆるやかに仲を深めることができるため、「その人らしさを知って共感でつながる」ことができます。マイノリティのオンライン空間での安全性を重視することで、ユーザーはサイバーハラスメントやアウティングのリスクを気にせず、のびのびと自己表現ができる仕様になっています。2021年のリリース以来、現在では4万人以上のユーザーに支持されています（2026年2月時点）。

▼アプリダウンロードはこちら

iOS： https://apps.apple.com/jp/app/id6470894594

Android： https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.piamy.app



