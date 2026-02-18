累計68万件のデータから「BtoBサービス選びの成功・失敗」を可視化。PRONI（プロニ）がnote連載を開始

PRONI株式会社

「中小企業の挑戦を支援し、日本経済の再成長に貢献する」PRONI株式会社（東京都品川区、代表取締役CEO 柴田大介、代表取締役Founder 栗山規夫、証券コード：479A）は、BtoB受発注プラットフォーム「PRONIアイミツ」の運営を通じて蓄積された累計68万件のマッチングデータ(*1)を基に、企業のサービス選定における「成功・失敗のリアル」を発信する「PRONIアイミツ編集部 公式note」を開設いたしました。

*1：マッチングデータの数は、当社がビジネス上で実現した「マッチング成立数」を記載しています。これは発注企業と受注企業の希望要件および当社所定の確定ステータスを満たした上で紹介が確定した状態（マッチング成立）に至った件数となります

開設の背景：情報過多な時代だからこそ、「血の通った知見」を

DX（デジタルトランスフォーメーション）の加速に伴い、SaaSやBtoBサービスの選択肢は爆発的に増加しています。一方で、選択を担当する現場では、「知名度だけで選んで現場に定着しなかった」「セキュリティ要件を見落として稟議が通らなかった」といったミスマッチが後を絶ちません。

Web上には比較情報こそ溢れていますが、「自社の状況に本当に合っているのか？」という“最後の迷い”を解消する情報は依然として不足しています。そこでPRONIは、10年以上にわたり累計68万の受発注に立ち会ってきた客観的視点と実データを活かし、綺麗事だけではない「選択のリアル（成功と失敗の分岐点）」を届ける場として、「PRONIアイミツ編集部 公式note」を立ち上げました。

PRONIアイミツ編集部 公式noteがお届けする「5つの価値」

本noteでは、単なる機能比較にとどまらず、意思決定の裏側にある泥臭いノウハウや現場の本音にフォーカスしたコンテンツを展開します。

1. 失敗しないための「判断材料」：

PRONIアイミツが実施したアンケートや調査結果から、みんなが何を基準に選んでいるのか、何が選ばれているのか等を数字で可視化し、失敗しない選び方のヒントを提供します。

2. 編集部の「実機検証レポート」：

実際にツールを触って、使い心地や他ツールとの違い、利用時の注意点などリアルに紹介。利用者目線でのレポートをお届けします。

3. 公開データ・市場レポートで読む「市場のいま・これから」：

トレンドや伸びている領域について読み解き、サービス選びの考え方のヒントを提供。「いますぐの導入では無いのだけど」という中長期的視点の方にも参考にしていただけます。

4. 問い合わせ・発注データに基づく「サービスマッチ診断」：

PRONIアイミツへの膨大な問い合わせデータをもとに、どんな企業にどんなサービスが向いているか、傾向を解説します。

5. 社内取材・相談ログから拾う「意思決定の舞台裏」：

人事担当者や営業メンバーに取材し、事例ベースで稟議を進めるポイントや、比較のポイントをリアルな言葉とともにご紹介します。

こんな方におすすめです

本noteは、決断を迫られる経営者・責任者の方だけでなく、現場で奮闘する業務改善の推進者、SaaS選定担当者の方々に向けて執筆しています。「何となく比較に興味がある」という方から、「今まさに稟議を通したい」という方まで、AI時代における“納得感のある選択”をサポートします。

編集部より

「情報は揃ったけれど、決めきれない」。そんな担当者の背中を押すのは、誰かの実体験や、裏付けのあるデータです。私たちが持つ「誰が、なぜそのツールを選んだのか」「どこで迷ったのか」という生きた知見を公開することで、日本中の企業の意思決定コストを下げ、最適なパートナー選びに貢献できると信じています。これからの「PRONIアイミツ編集部」の発信に、ぜひご期待ください。

詳細情報

note名：PRONIアイミツ編集部 公式note

内容：企業のサービス選びにおける「成功・失敗のリアル」を発信

URL：https://note.com/proni_imitsu

利用料金：無料

PRONIアイミツとは

"PRONIアイミツ"は、信頼できる依頼先・外注先を最短で見つけられる、日本最大級のBtoB受発注プラットフォームです。SaaS(*2)、ホームページ制作、システム開発、動画制作、専門家・士業など100以上のカテゴリーに対応し、68万件以上のマッチング実績を保有しています。相場や依頼内容に応じて、業界に精通したコンシェルジュが比較・検討をサポート。情報収集から比較検討、発注までのプロセスを効率化し、企業の成長と業務最適化・DX等を支援します。



*2：DX推進に役立つSaaS（デジタルツール）については、SaaSに特化した企業間ビジネスマッチングプラットフォーム"PRONIアイミツSaaS"にてマッチングを実施しています

PRONI株式会社

PRONIは、「中小企業の挑戦を支援し、日本経済の再成長に貢献する」をパーパスに掲げ、発注者と受注企業を適切にマッチングし、企業間取引の利便性向上に貢献する事業を展開しています。

当社の事業目的は、経済活動の根幹ともいえる企業間取引に残る「不」を解消し、企業経営の生産性改善、ひいては日本の産業活性化に寄与することです。

2014年より、信頼できる依頼先・外注先を最短で見つけられる、日本最大級のBtoB受発注プラットフォーム「アイミツ（現、PRONIアイミツ）」を開始し、1年半で単月黒字化を達成。設立から7年間の自己資本による経営を経て、2019年6月シリーズAとして初の資金調達を実施。これまでの累計資金調達金額は46億円を突破。2025年12月、東京証券取引所グロース市場へと上場（証券コード：479A）しました。

2024年には経済産業省の定める「DX認定事業者」に、2025年にはGreat Place To Work(R) Institute Japanの定める「働きがいのある会社」に認定。また、PRONIアイミツは2022年に第4回日本サービス大賞優秀賞を受賞（主催：公益財団法人日本生産性本部、後援：経済産業省）したほか、2024年には第18回ASPICクラウドアワード2024にて先進ビジネスモデル賞を受賞しました（主催：一般社団法人日本クラウド産業協会、後援：総務省）。

会社概要

会社名：PRONI株式会社

所在地：東京都品川区東五反田三丁目20番14号 住友不動産高輪パークタワー12階

設立日：2012年10月1日

代表者：代表取締役CEO 柴田大介 代表取締役Founder 栗山規夫

資本金：1億円 ※2025年12月31日現在

事業内容：日本最大級のBtoB受発注プラットフォーム「PRONIアイミツ」の運営

証券コード：479A

URL：https://www.proni.co.jp/