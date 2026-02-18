【神奈川】“学校へ行かない選択”に寄り添う「居場所活動」の今と未来を語るイベント、2026年3月12日に開催。不登校支援の第一人者・西野博之氏が登壇

公益財団法人かながわ生き活き市民基金

公益財団法人かながわ生き活き市民基金（所在地：神奈川県横浜市、理事長：荻原妙子）は、2026年3月12日（木）に「市民活動応援フォーラム2025 学校へ行かない選択に寄り添う居場所活動の今とこれから」を開催いたします。会場は新横浜オルタナティブ生活館、入場無料です。

本フォーラムでは、神奈川県内で増加する不登校の子どもたちに寄り添う地域の居場所活動に焦点を当て、活動の意義や課題、そして今後の展望について市民の皆様とともに考えてまいります。

基調講演には、不登校支援の第一人者である西野博之氏(認定NPO法人フリースペースたまりば理事長)をお迎えし、「学校に行かない子どもが見ている世界」をテーマに語っていただきます。

さらに、パネルディスカッションでは、NPO法人「子どもと共に歩むフリースペースたんぽぽ」理事長・青島美千代氏、「わわわのわ」代表・菊地萌氏が登壇。地域での居場所活動の事例報告と今後の連携の可能性について意見を交わします。

子どもたちが「そのままでいられる場所」を地域で育むために、関心をお持ちの市民の皆様のご参加を心よりお待ち申し上げております。

【お申し込み方法】 参加申し込みフォームよりお申し込みください。

「市民活動応援フォーラム2025」開催の背景

神奈川県教育委員会が実施した「令和5年度 神奈川県児童・生徒の問題行動・不登校等調査」によりますと、不登校の児童生徒数は23,629人と過去最多を記録し、前年度から3,306人増加しました。学校外の学びや居場所づくりの重要性が高まる中、地域では子どもの自由と自己肯定感を尊重する多様な支援活動が広がっています。一方で、活動の継続には資金・人材・認知などの課題も顕在化しています。本フォーラムでは、こうした活動の成果と課題を共有し、今後の展望と新たな取り組みへの後押しを目指します。

開催概要

プログラム・内容

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/170907/table/19_1_c4de7a820ffb9da89c8fa5356333c130.jpg?v=202602180451 ]

[表2: https://prtimes.jp/data/corp/170907/table/19_2_897f0877bc2b433d00879fc7c7efd420.jpg?v=202602180451 ]

※プログラムの内容は、予告なく変更となる可能性がございます。

お申込み方法

申し込みフォームよりお申し込みください。

基調講演「学校に行かない子どもが見ている世界」詳細

40年にわたり不登校の子どもたちと向き合ってきた西野博之氏が、著書『学校に行かない子どもが見ている世界』をもとに、「学校に行かない」という選択の背景にある子どもたちの心の動きや、彼らが日々感じている世界の見え方について語ります。

「なぜ行けないのか」ではなく「どう生きているのか」に焦点を当て、ゲームや昼夜逆転など一見“問題”とされがちな行動の意味を読み解きながら、子どもたちの命と尊厳を守る支援のあり方を問い直します。また、親や支援者が「うちの子どうなっちゃうの？」という不安から、「生まれてきてくれてありがとう」と思える関係性へと変わるためのヒントも共有されます。子どもにとっての“居場所”とは何かを、参加者とともに考える時間となります。

著書紹介『マンガでわかる!学校に行かない子どもが見ている世界』(KADOKAWA)

登壇者プロフィール

西野博之氏 (認定NPO法人 フリースペースたまりば 理事長)

1986年より不登校や高校中退の若者の居場所づくりに取り組み、1991年に川崎市で「フリースペースたまりば」を開設。2003年には川崎市子ども夢パーク内に「フリースペースえん」を開設し、2021年まで15年間所長を務める。現在も多様な子ども・若者の育ちを支える活動を続けている。

青島美千代氏 NPO法人「子どもと共に歩むフリースペースたんぽぽ」理事長

2008年に横浜市鶴見区でフリースペースを開設。2014年からはNPO法人として活動し、居場所づくりや相談・学習支援、保護者の交流を通じて子どもや若者の自立を支援している。

菊地萌氏 「わわわのわ」代表

2023年より茅ヶ崎市の里山地域を拠点に、自然の中で自由に遊べる場や親子の学びを支える活動を展開。教育・福祉・地域づくりの垣根を越えた“みんなの居場所”づくりを目指している。

主催団体 公益財団法人 かながわ生き活き市民基金について

神奈川県内の市民活動を支援するために設立された市民ファンド。地域課題の解決を目指す団体と支援者をつなぎ、寄付や協力を通じて社会的資源の循環を促進。2013年の設立以来、子どもの貧困、福祉、環境、地域づくりなど多様な分野で助成を行っている。

法人名：公益財団法人かながわ生き活き市民基金

所在地：〒222-0033 神奈川県横浜市港北区新横浜2-2-15 パレアナビル6F

理事長：荻原 妙子

設立： 2013年4月25日（公益財団法人発足：2013年7月25日）

電話： 045-620-9044

FAX：045-620-9045

mail：info@lively-citizens-fund.org

公式サイト：https://lively-citizens-fund.org