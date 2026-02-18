【新体験】鼻先で味わう、四万十柚子「生ゆず」本物の香り。レソンシエル ジャポンが贈る、新時代のセルフケア習慣。

有限会社 西欧館

有限会社西欧館（本社：宮城県仙台市 代表：吉田 顕二郎）が展開するブランド

「L'essentiel du Japon（レソンシエルジャポン）」は、100％天然エッセンシャルオイルを使用した

セルフケアのポータブルアロマ「medi-kun（メディクン）」より、高知県四万十川流域で育まれた

柚子の香りをダイレクトに味わえる『ゆず(ユズ)』の販売を開始。

■ なぜ「四万十の柚子」は、心を一瞬で晴れやかにするのか

日本最後の清流と呼ばれる四万十川流域。厳しい寒暖差と清らかな水に育まれた四万十柚子は、他の産地にはない「突き抜けるような瑞々しさ」と「力強いフレッシュ感」が特徴です。

「生」を感じる解像度：

柚子の皮から丁寧に抽出されたエッセンスは、まさに今、目の前で果実をパチンと弾いたかのような鮮烈さ。

その香りは、一瞬にして脳の疲れを解きほぐし、どんよりした気分をパッと明るい「陽だまり」へと塗り替えてくれます。

100%天然、妥協なき純度：

合成香料は一切使用していません。植物の生命力が宿る天然精油だからこそ、

深く吸い込んだ時に体が喜ぶような、本物の癒やしを提供します。

■ スティックで「香りを直接味わう」という、新時代のセルフケア

「いい香りに癒やされたいけれど、場所を選びたくない」。

そんな現代人のわがままを叶えるのが、この『香るスティックアロマ』です。

鼻先0センチの贅沢：

特別なスティックに天然100％の「生ゆず」の香りを封じ込めました。キャップを開けて鼻に近づけるだけで、周囲に香りを広げることなく、自分だけが四万十の果樹園に立っているような感覚に浸れます。

いつでも、どこでも、お守りのように：

リップクリームほどのコンパクトなサイズ。オフィスでの会議前、満員電車での移動中、あるいは寝る前の静かな時間に。火も水も使わず、ただ「嗅ぐだけ」で、0.2秒で思考をポジティブに切り替えます。

■ 頑張りすぎる毎日に、一瞬の「余白」を

日々、多くの決断やストレスに晒される私たちにとって、最も必要なのは「自分を取り戻す瞬間」です。

『medi-kun 四万十柚子』は、忙しく立ち止まれない時でも、そっと背中を押してくれる「持ち運べる太陽」のような存在です。

化学的な刺激のない、自然そのものの香りが、あなたの日常に上質な余白を届けます。

■ 商品概要

ブランド名：

medi-kun（メディくん）

商品名：

香るスティックアロマ / 四万十柚子

特徴：

火を使わない嗅ぐアロマ。高知県四万十産ユズ精油を含む天然100％ブレンド。

詳細・販売ページ：

https://lessentiel.thebase.in/items/135803594

■ 有限会社西欧館 レソンシエルジャポン について

宮城県仙台市の歴史的建造物「西欧館ビル」を拠点に、香りを通じて豊かなライフスタイルを提案する「L'essentiel du Japon（レソンシエルジャポン）」を運営。

ポケモン、Audi、マイクロソフト、JR東日本 などの幅広いジャンルのOEMも行っている。

「空間を心地よく整える」視点と、古代から続く植物の知恵を融合させ、

現代人の心に深く響くプロダクトを創造している。

https://www.seiokan.net/