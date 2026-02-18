松田聖子、45周年記念トリビュートアルバム「永遠の⻘春、あなたがそこにいたから。～45th AnniversaryTribute to SEIKO MATSUDA～」　2月18日（水）発売！

ユニバーサル ミュージック合同会社

ユニバーサル ミュージック合同会社（本社：東京都渋谷区、 社長兼最高経営責任者（CEO）：藤倉尚 / 以下、 ユニバーサル ミュージック）は、松田聖子の45周年記念トリビュートアルバム「永遠の⻘春、あなたがそこにいたから。～45th AnniversaryTribute to SEIKO MATSUDA～」を2月18日（水）に発売します。

昨年11月にAmazon及びAmazon Musicのみで独占先行発売された45周年記念トリビュートアルバム「永遠の⻘春、あなたがそこにいたから。～45th AnniversaryTribute to SEIKO MATSUDA～」の一般流通の通常盤がリリースされ、各サイトでの配信もスタートします。

作品には中森明菜、椎名林檎、GRe4N BOYZ、大野雄大 (Da-iCE)、Daoko、Suiet、REI & LIZ (IVE)、FRUITS ZIPPERと、1980 年代から2020 年代までにデビューした松田聖子をリスペクトする個性豊かなアーティストが参画。ジャンルや性別も様々な8組による、それぞれの想いを込めた選曲とアレンジによる新録カバーは、往年の名曲の新たな表情を引き出しています。今作はジャケットカラーも新たに、価格据え置きながらのボーナストラックとして、椎名林檎アレンジによるM4「渚のバルコニー / Daoko」の砂原良徳によるリミックス音源が追加収録されています。

松田聖子トリビュートアルバム「永遠の青春、あなたがそこにいたから。」全曲トレーラー

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=kShgpSpd2nY ]

松田聖子 45周年記念トリビュートアルバム「永遠の⻘春、あなたがそこにいたから。～45th AnniversaryTribute to SEIKO MATSUDA～」

2026年2月18日（水）発売

https://lnk.to/seiko_tribute0218

\3.000税抜 \3.300税込 UPCH-20711

通常ブックレット

-収録曲-

1. 瑠璃⾊の地球 / GRe4N BOYZ

2. Rockʼn Rouge / REI & LIZ (IVE)

3. ⻘い珊瑚礁 / FRUITS ZIPPER

4. 渚のバルコニー / Daoko

5. ⾚いスイートピー / 中森明菜

6. あなたに逢いたくて ～Missing You～ / 大野雄大 (Da-iCE)

7. 蒼いフォトグラフ / Suiet

8. SWEET MEMORIES / 椎名林檎

Bonus Track.

渚のバルコニー (Yoshinori Sunahara Mix) / Daoko

松田聖子トリビュート特設HP：https://sp.universal-music.co.jp/matsuda-seiko/45th/tribute/

- 砂原良徳 / Yoshinori Sunahara プロフィール -

1969年9月13日生まれ。北海道出身。これまで5枚のソロアルバムをリリース。

その他、DJ、サウンドプロデューサー、マスタリングエンジニアとしての顔も持つ。

2022 年にLEO 今井とGREAT3 の⽩根賢一と相対性理論の永井聖一でTESTSET を結成。2025 年10 月にセカンドアルバム「ALL HAZE」をリリースした。

◆松田聖子オフィシャルH.P：http://www.seikomatsuda.co.jp/

◆松田聖子45周年 特設サイト：https://sp.universal-music.co.jp/matsuda-seiko/45th/

◆松田聖子 LINE公式アカウント：https://page.line.me/seiko_official

◆ユニバーサル ミュージックH.P：https://www.universal-music.co.jp/matsuda-seiko/