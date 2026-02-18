【AI時代のEC運営戦略】AI時代、EC事業者の“差”はどこで生まれているのか？成長企業の調査データをまとめた「通販・ECシステム白書2026」を公開

株式会社東通メディア

通販・EC事業を取り巻く環境は、AIの進展や業務自動化の加速により、大きな転換期を迎えています。一方で、同じような環境変化の中にいながらも、成長を続ける企業と、伸び悩む企業の間には明確な差が生まれています。

通販システム開発やBPO、コールセンター運営、広告代理業などを手がける株式会社東通メディア（本社：東京都中央区、代表取締役会長兼社長：川合 孝）は、こうした差がどこから生まれているのかを明らかにするため、通販・EC事業者を対象とした調査を実施し、その結果をまとめた「通販・ECシステム白書2026」を公開しました。

本白書では、調査データを整理する中で、環境変化そのもの以上に、企業ごとの捉え方や意思決定、行動の違いが、結果として成長の差につながっている様子が見えてきました。AI活用・BPR・システム投資について、通販・EC事業者の現在地と課題を定量的にまとめています。

■白書を読むと分かること

１. 通販・EC事業者の現在地と構造的課題

２. AI時代の環境変化と企業の見立て

３. AI活用・BPRの実態と現場の壁

４. 次の成長に向けたシステム戦略

合わせて白書のサマリ版も同時に公開いたしました。

サマリ版では成長を続ける通販・EC事業者への調査データをもとに、本書を凝縮する形でAI時代におけるEC運営の現状と課題、そして今後求められるシステム戦略について解説しています。

サマリ版資料は下記URLよりダウンロードが可能です。

https://2ma-eight.com/document/ai-ec/

■展示会出展のお知らせ

株式会社東通メディアは、イーコマースフェア 東京 2026（第19回）に出展いたします。

当日は、上記白書を会場限定で配布いたします。

また、ご来場いただいた方には後日、白書のPDFファイルもお送りさせていただく予定です。

ご来場の際はぜひブースへお立ち寄りください。

【開催概要】

・日時：2026年2月26日(木)・27日(金) 10:00-17:00

・会場：東京ビッグサイト 東7ホール

・公式HP：https://www.ecfair.jp/

■東通メディアについて

商号：株式会社東通メディア

URL：https://www.totsumedia.co.jp/

所在地：東京都中央区勝どき1-7-3 勝どきサンスクェア5階

代表：代表取締役会長兼社長 川合 孝



■本件に関するお問い合わせ先

株式会社東通メディア マーケティング・広報課

TEL：03-6204-2201

E-mail：kikakukouhou@totsumedia.jp