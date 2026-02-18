2月21日（土）三菱重工相模原ダイナボアーズ戦にてBLACK SPEARS開催！

株式会社クボタ（クボタスピアーズ船橋・東京ベイ）

クボタスピアーズ船橋・東京ベイは、2月21日(土)に行われるNTTジャパンラグビーリーグワン2025-26 第9節 三菱重工相模原ダイナボアーズ戦において、初となる「BLACK SPEARS」を開催いたします。

セカンドジャージーを纏ったスピアーズが、スタジアムを“BLACK”でジャックするスペシャルイベント「BLACK SPEARS」。

限定グッズやブラックをテーマにしたフード、会場演出など、この日だけの特別なコンテンツが盛りだくさん。いつものホストゲームとはひと味違う、スタイリッシュで熱いスタジアム体験をお楽しみください。

試合概要

NTTジャパンラグビーリーグワン2025-26 第9節

クボタスピアーズ船橋・東京ベイ vs 三菱重工相模原ダイナボアーズ

日時：2026年2月21日(土) 13時00分 キックオフ

会場：スピアーズえどりくフィールド（東京都江戸川区清新町２丁目１－１）

チケットはこちら

https://ticketrugby.jp/team/spears

第9節三菱重工相模原ダイナボアーズ戦特設サイト

https://www.kubota-spears.com/landing_page2025-26/game_20260221/

■初開催イベント「BLACK SPEARS」!

セカンドジャージー(黒)を着用することに合わせ、えどりくを「黒」でジャックするイベント『BLACK SPEARS』を初開催！いつものホストゲームとは様相を変え、黒を基調とした当日限定グッズやグルメなど、年齢や性別を越えてお楽しみ頂けるイベントを準備してお待ちしています。心はOrange、纏うはBlackの精神で最後までお楽しみください。

■会場を黒で染めよう！

会場で配布されるマッチデープログラムに「BLACK SPEARS」限定の応援ボードを掲載します。

会場で掲げて、みんなでスタジアムを黒く染めましょう！ぜひ会場でマッチデープログラムをゲットしよう！

■BC Japanブース

マッチデーパートナーBC Japanのブースでは、DEFENDER OCTAとRANGE ROVER EVOQUEの2台を展示いたします！

ランドローバー東京ベイ有明のInstagramをフォローいただいた方には、コラボステッカーをプレゼント！

（抽選で選手のサイン入りステッカーが当たるかも？！）

そのほか、ランドローバーの人気コレクションを特別価格で販売いたします。コレクションをご購入いただいた方へ、コラボノベルティもプレゼント！

■HUBビールステーション

HUBのビールステーションがバックスタンドに登場します！

選りすぐりのモルトとホップを贅沢に使い、季節限定レシピで仕上げたHUBだけのオリジナルブランドの「HUB ALE」とアルコール4.5度と軽やかで華やかな柑橘系フルーツの香りが楽しめる「HUB CRAFT Session IPA」に加え、BLACK SPEARSのロゴが入ったこの日しか飲めないGUINNESSを販売します。

■フードは黒の食卓！

心はOrange、纏うはBlack。

BLACK SPEARSのコンセプトをそのまま”食”で表現した‐‐‐それが「ブラックの食卓」。

フードトラックには漆黒を基調とした食材が並びます！各店舗試行錯誤しながらオリジナルメニューが完成しました。見る・香る・味わうすべてで当日のFOODをお楽しみください！！