天神地下街をバーチャル空間へ

福岡市都心部の街づくりを推進する「We Love 天神協議会（WLT）」、「天神明治通り街づくり協議会（MDC）」、「博多まちづくり推進協議会（博多まち協）」、福岡地域戦略推進協議会(FDC)、福岡市市民局および福岡地下街開発株式会社、株式会社ジオクリエイツ、株式会社日建設計、公益財団法人九州先端科学技術研究所(ISIT)が連携し、福岡都心エリアの防災力の強化を目的とした 『バーチャル避難訓練-天神地下街版-』 を2026 年2 月19 日（木）に実施します。

●バーチャル避難訓練とは、株式会社ジオクリエイツと株式会社日建設計にて共同開発した、リモート下での避難訓練を中心に様々な案内や誘導・検証で役立つことができるVR ツールです。避難訓練をより実施し易く簡単なものにするだけでなく、分かり易く安心できる建物の普及や既存建物の防災対策への応用も目指したサービスとなっております。また、参加者データの記録・解析ができるため、参加者がバーチャル空間で見た場所や通過した経路を分析して、建物の運用や設計にも活用ができます。

（参考URL） https://geocreates.net/virtualhinankunren-lp/

●今回の訓練では、4 協議会に加盟する会員企業・団体を対象に、福岡市都心部で特に通行量が多い天神地下街」をバーチャル空間に落とし込み、災害発生時の避難経路や従業員側の動きなどの確認を行います。

●4 協議会では、地域の皆さまや行政と連携しながら有事に備えた体制の構築を図ることで、災害に強く、安全・安心な街づくりを目指してまいります。

『バーチャル避難訓練-天神地下街版-』の概要

日時：2026 年2 月19 日（木） 14:00～15:00

主催：We Love 天神協議会、天神明治通り街づくり協議会、

博多まちづくり推進協議会、福岡地域戦略推進協議会

協力：福岡市市民局、福岡地下街開発(株)、(株)ジオクリエイツ、(株)日建設計、

公益財団法人九州先端科学技術研究所(ISIT)

参加方法：１.現地での参加（定員35名）

アクロス福岡601 会議室（福岡市中央区天神1-1-1 アクロス福岡6F）

２.オンラインでの参加（定員なし、要お問合せ）

参加対象：WLT・MDC・博多まち協、FDC の会員企業及び関係者

スケジュール：

14:00～ 訓練の概要説明、過去の事例紹介

14:15～ 操作説明（PC、タブレットなど）

14:20～ 訓練開始（各自様々なシナリオにアクセス）

14:40～ 訓練フィードバック、質疑応答

15:00 終了

（参考） 企画の背景や狙い ～変化する都心の防災力を高める～

●福岡市都心部では、「天神ビッグバン」や「博多コネクティッド」などにより、より安全で快適なまちづくりが進められています。こうした中、働く人や来街者、観光客が増え、街はさらに活気づいています。新しく生まれ変わりつつある都心を、誰もが安心して楽しめるよう、街全体で防災力を高める取

り組みの重要性がますます高まっています。

●一般に防災訓練は、人を集めて行う実地訓練が多い一方で、実施できる時間帯や参加範囲、訓練内容に限りがあることも指摘されています。そのため近年では、こうした制約を補完する手法として、新たな訓練手法を取り入れる動きも見られています。

●今回のバーチャル避難訓練は、実際の街を再現した空間の中で行動を疑似的に確認できる点が特長です。VR シミュレーションの導入により、場所や人数の制約を受けにくい参加しやすい訓練の実施や、さまざまな状況・立場を想定した避難行動の体験が可能となります。また、参加者の訓練行動をデータとして記録できることから、データに基づく避難マニュアルの改善や、防災意識の向上にむけた方策などの検討につなげていくことも考えられます。

（参考） まちづくり協議会の概要

●We Love 天神協議会（WLT） https://welovetenjin.com

天神エリアの企業・団体・住民・行政など多様な活動主体で構成するエリアマネジメント団体（2006 年発足）。安心安全で快適な環境の形成、地区の価値・集客力の向上、地方経済の活性化および生活文化の創造等を目的としてまちづくりを推進。 【2026 年1 月末現在：150 会員】

●天神明治通り街づくり協議会（MDC） http://www.tenjin-mdc.org

天神明治通り地区（約17 ヘクタール）における老朽建物の建替え推進を目的とした地権者組織（2008年発足）。“アジアで最も創造的なビジネス街“の実現に向け、地区の将来像を描いた「天神明治通りグランドデザイン」に沿った街づくりを推進。【2026 年1 月末現在：52 会員】

●博多まちづくり推進協議会（博多まち協） https://hakata-machi.jp/

住む人、働く人、訪れる人が主役となったまちづくりに取り組むために、博多駅周辺の企業、団体や自治協議会ならびに学識経験者、福岡市で構成したまちづくり団体。魅力的な風格のあるまちにしていくため、各者が一体となってまちづくりを推進。【2026 年1 月末現在：203 会員】

●福岡地域戦略推進協議会（FDC） https://www.fukuoka-dc.jpn.com/

福岡の新しい将来像を描き、地域の国際競争力を強化するために、地域の成長戦略の策定から推進までを一貫して行う、産学官民一体のThink＆Do タンク。【2026 年1 月末現在：236 会員】

（参考）株式会社ジオクリエイツの概要

設立 ： 2012年6月15日

所在地 ： 東京都港区西新橋1-7-5 BIRTH TORANOMON

代表者 ： 代表取締役 本田 司

資本金 ： 1億4050万円（資本準備金含む）

事業内容： 空間アナリティクス「ToPolog」開発・運営、VR/ARサービスの企画・開発

URL ： https://geocreates.net/

「すべての人に最高の空間体験を！」をビジョンに掲げ、空間体験価値を定量化するVR用SaaS「ToPolog(トポログ)」を展開しています。国内外の様々なインテリアや建築や都市のプログラムでの関与実績から、設計者・事業主・エンドユーザー間の課題を捉え、設計段階や設計前後の現地のVRでの視線や脳波を測定・推定でデータベース化・AI化して、不動産・防災・小売などの市場を横断して、空間デザインの民主化を実現します。株式会社日建設計と共同開発の「バーチャル避難訓練」開発・運営も担当。

・第104回Growth Pitch「防災テック特集」登壇

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000079.000038089.html

本件に関するお問合せ

株式会社ジオクリエイツ広報担当

電話 ：03-6435-0743

メール：pr@geocreates.ne