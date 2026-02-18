【新店OPEN】愛媛初出店！今人気急上昇中の高木珈琲が2026年2月25日（水）松山にオープン！

株式会社サンパーク

株式会社サンパーク（本社：吹田市岸部北、代表取締役：高木 健）が展開するオリジナルブランド『高木珈琲』は、2026年2月25日(水)に国内13店舗目（フランチャイズ店舗として9店舗目）となる『高木珈琲 松山店』を新たにオープンいたします。

『高木珈琲』の象徴ともいえる、年間100万枚以上提供されるふわふわパンケーキと、それに寄り添うようにブレンド・店内に設置した焙煎機で自家焙煎したオリジナルコーヒー。くつろぎの空間とともに、パンケーキとコーヒーが織りなす絶妙な組み合わせで、特別なひと時を演出します。

すべてのお客様に「日常を少しだけ特別に」

お一人でも、大切な方とでも、家族と一緒でも、心休まる空間で特別な体験をお届けします。

また、大阪で行列が絶えない「ベルヴィル パンケーキカフェ」のミルフィーユパンケーキや、店内で仕込む洋食メニューなどもご用意。遠方まで足を運ばずとも、近隣の店舗で贅沢な味わいをお楽しみいただけます。自家焙煎のコーヒーや厳選された紅茶とともに、極上のひと時をお過ごしください。

店舗情報

店名：高木珈琲 松山店

住所：愛媛県松山市空港通り２丁目１０－５

営業時間：8:00～21:00 (Lo.20:30)

TEL：089-971-2455

定休日：なし

アクセス：土居田駅 徒歩9分

HP : https://takagicoffee.com/

高木珈琲オンラインショップ：https://takagicoffee-shop.com/

高木珈琲について

高木珈琲は、大阪で行列のできるパンケーキカフェ「belle-ville pancake cafe（ベルヴィル）」の姉妹店として誕生した、自家焙煎にこだわるスペシャリティコーヒーカフェです。

「私の日常をちょっぴりスペシャルに」をブランドコンセプトに掲げ、地域に根ざした憩いの場として、多くのお客様に愛されています。

高木珈琲のオリジナルブレンドコーヒーは、パンケーキに最適な味わいを追求した一杯。ほのかな酸味と、自家焙煎ならではのフレッシュな香りが特徴です。さらに、店頭ではテイクアウト商品も充実しており、その品質の高さから、商品の購入を目的に訪れるお客様も多数いらっしゃいます。

現在、国内10店舗、海外1店舗を展開中。これからも、日常に特別なひとときをお届けするカフェとして、皆様に愛される存在を目指してまいります。

◇ホームページ

https://takagicoffee.com/



◇Instagram

https://www.instagram.com/takagi_coffee_official/

■ 高木珈琲に関する質問、取材のお申し込み先について

Emailshikada@sunpark.ne.jp

高木珈琲 フランチャイズ加盟店募集中

高木珈琲フランチャイズ・独立開業に興味のある方はぜひ、ご連絡ください。

地域に根ざした運営ができる喫茶店経営をしたいというオーナー様を募集中です。

詳細ページ

https://www.sunpark.ne.jp/fc/

高木珈琲 国内店舗情報



茨木本店

住所：〒567-0028 大阪府茨木市畑田町5-5



須磨離宮公園前店

住所：〒654-0081 兵庫県神戸市須磨区高倉台1-1-6



M'av行徳店

住所：〒272-0133 千葉県市川市行徳前2丁目4-3



フォレストモール京田辺店

住所：〒610-0315 京都府京田辺市同志社山手1-1-1

イオンタウン松本村井店

住所：〒399-0036 長野県松本市村井町南2丁目21番45-1号

イオンタウン松原店

住所：〒580-0015 大阪府松原市新堂4丁目1154

しずてつストア沼津大岡店

住所：〒410-0022 静岡県沼津市大岡2277-2

川越クレアモール店

住所：〒350-1122 埼玉県川越市脇田町6-19

益田店

住所：〒698-0042 島根県益田市中吉田町256-1

フォレストモール取手店

住所：〒302-0034 茨城県取手市戸頭７丁目７－３

盛岡MOSSビル店

岩手県盛岡市大通２丁目８－１４ MOSSビル 4階

VITA MALL SEISEKI 店

東京都多摩市関戸4-72 VATA MALL SEISEKI 2F

【姉妹店belle-ville pancake cafe店舗情報】

ホワイティ梅田店

住所：〒530-0027 大阪府大阪市北区小松原町梅田地下街4-5ホワイティうめだイーストモール



横浜ワールドポーターズ店

住所：〒231-0001 神奈川県横浜市中区新港2丁目2-1 横浜ワールドポーターズ1階



阪急岡本駅店

住所：〒658-0072 兵庫県神戸市東灘区岡本5丁目1-1 阪急ビル1F



千里中央店

住所：〒560-0082 大阪府豊中市新千里東町1-3 せんちゅうパル2階