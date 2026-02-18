マツダ、オーナー向け体験イベント「DISCOVER with MAZDA」を開催 -彩り豊かなカーライフを応援

マツダ株式会社

マツダ株式会社(以下、マツダ)は、オーナーの皆さまに "クルマのある日常をもっと豊かにする体験" をお届けするイベント「DISCOVER with MAZDA」を開催しています。陶芸やアウトドアなど「挑戦してみたかったけれど、最初の一歩が踏み出せなかった」ことの体験の場を提供し、企業理念である「前向きに今日を生きる人の輪を広げる」ことを目指しています。

■DISCOVER with MAZDA とは

「走る歓び」を、「生きる歓び」へ。

DISCOVER with MAZDAは、マツダのクルマがもつ「走る歓び」の価値を、お客さま一人ひとりの日常における「生きる歓び」へと広げていきたい、という想いで始めた新たな取り組みです。

"新たな発見"をキーコンセプトに、ものづくりやアウトドア、ペット、食など、多彩なテーマでの体験イベントを提供し、参加者が新たな一歩を踏み出すお手伝いをしています。

イベントでは体験コンテンツに加えて、もっとクルマでのお出かけが快適になる「運転姿勢アドバイス」も実施。日々の運転で実感いただける学びの時間として、参加者から"目から鱗"との声を多数いただいています。

DISCOVER with MAZDAの公式サイトでは、コンセプト動画や参加者インタビュー、イベントレポートなども公開していますのでご覧ください。

・公式サイト：https://www.mazda.co.jp/experience/discover-with-mazda/

・コンセプト動画：https://www.youtube.com/watch?v=EKKyFZy6SzQ

・参加者の声 動画：https://www.youtube.com/watch?v=YWTPRZhIMQM

・過去のイベントレポート：https://www.mazda.co.jp/experience/discover-with-mazda/events/

■3月21日・22日開催 | "本格"農業体験イベント ─土づくりから収穫、調理まで

次回のDISCOVER with MAZDAは、オーナーからご要望の多い "農業" をテーマに開催します。都内からアクセスの良い東京都青梅市にある、自然由来の農法にこだわった農園を貸し切り、土づくりから種まき、収穫、調理まで "本格的な農業" 体験イベントを開催します。

前編では、農業の基本となる土づくりと種まきなどの体験を通じ、自然の循環に寄り添った農法で作物を育てる学びの時間を提供します。加えて、地域の特産品である狭山茶の農家を招き、日本茶のテイスティングを実施。豊かな文化や地域とのつながりを体感できるコンテンツとなっています。

後編では、自分たちが育てた作物を収穫し、その場で調理。育てる喜びと食べる喜びを実感しながら、素材本来のおいしさを味わっていただきます。

【イベント概要】

場所：とのわファーム (東京都青梅市)：https://tonowa-farm.jp/

定員：50名 / 日 ※マツダ車オーナー限定

＜前編＞2026年3月21日(土)・22日(日)

土づくりや種まきなど、自然の中で体を動かす体験

＜後編＞2026年6月6日(土)・7日(日)

収穫の喜びと自然の恵みを味わう体験

【イベント詳細・応募はこちら】

https://www2.mazda.co.jp/event/discover_with_mazda/2025_07/DISCOVER_with_MAZDA_2025_07_cm_prt.pdf

※応募期限：2026年3月1日(日) 23:00

■本プレスリリースに関するお問合せ

マツダ株式会社 DISCOVER with MAZDA事務局

お問合せフォーム：https://mag.mazda.jp/enq/pub/brandep/dwm_contact