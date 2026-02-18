３月のおすすめアラカルトは“旨味の競演”|中国料理 神戸壺中天

明海グループ株式会社3月のおすすめアラカルトは、中国と香港で親しまれる2品。ふんわり玉子と完熟トマトの「トマトと玉子の炒め」、海老の旨味を堪能できる「蝦子麺の海老味噌餡かけ焼きそば」を期間限定でご提供します。

中華料理店 神戸壺中天 では、2026年3月のおすすめアラカルトとして、

中国や香港で長く愛されてきた魅力あふれる２品を期間限定で提供いたします。

どちらも、手軽さの中に確かな技が光る料理長こだわりのメニューです。

トマトと玉子の炒め 1,200円（税込）

中国では「西红柿炒鸡蛋（シーホンシーチャオジーダン）」として親しまれ、

『国民的な家庭料理』と呼ばれるほど人気のある定番メニュー。

シンプルでありながら、トマトの酸味と玉子のまろやかさが絶妙に絡み合い、

どこか懐かしく、優しい味わいに仕上げました。

当店では、完熟トマトの旨味を最大限に引き出すため、火入れのタイミングと玉子のふんわり感にとことんこだわり、素材の魅力が際立つ一皿としてご提供いたします。

やさしい味わいが魅力の、中国で愛される家庭料理「西红柿炒鸡蛋」。完熟トマトの酸味と玉子のまろやかさがふんわり広がる、心温まる一品です。

蝦子麺の海老味噌餡かけ焼きそば 1,400円（税込）

香港で人気の高い“蝦子麺（ハージーミン）”は、海老の卵を練りこんだ香り豊かな乾麺。

この麺を香ばしく焼き上げ、海老味噌のコク深い餡をとろりと絡めた、

海老尽くしの贅沢な焼きそばです。

「えび・海老・蝦」をたっぷりと使った濃厚な旨味は、海老好きにはたまらない一品。

麺の香ばしさ、餡の濃度、具材の食感が三位一体となり、

満足度の高い味わいをお楽しみいただけます。

海老の旨味が凝縮した“蝦子麺”を香ばしく焼き上げた一皿。濃厚な海老味噌餡が麺に絡む、海老好き必食の贅沢な焼きそばです。■ 提供期間

2026年3月1日～3月31日

ランチ／ディナーいずれの時間帯でもご注文頂けます。

（※仕入れ状況により変更となる場合があります）

中国料理 神戸壺中天（こうべこちゅうてん）概要

店舗名 ： 中国料理 神戸壺中天

所在地 ： 〒650-0037 神戸市中央区明石町32番地 明海ビル B1F Block32

営業時間 ： ランチ 11:00～14:30(L.O.14：00)／ディナー 17:00～21:00(L.O.20:00)

電話番号 ： 078-334-1002

アクセス ： JR三ノ宮/各線三宮駅から徒歩14分・JR元町駅/阪神元町駅から徒歩7分

HP URL ： https://www.kobekochuten.jp/

instagram： 毎日更新中！https://www.instagram.com/kobekochu32/

予約方法 ： 公式HP(https://kobekochuten.jp/reservation/)やお電話からも承っております。