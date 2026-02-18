株式会社かぜ 札幌拠点を拡張移転　事業急拡大に伴い「D-LIFEPLACE 札幌」へ

株式会社オープンハウスグループ

株式会社オープンハウスグループ（本社 東京都千代田区、代表取締役社長 福岡 良介、以下「当社」）のグループ会社である株式会社かぜ（本社 東京都中央区、代表取締役社長 米田 健史、以下「かぜ」）は、北海道内での事業拡大に伴い、2026年3月下旬に札幌市内の営業拠点から「D-LIFEPLACE 札幌」に移転することをお知らせいたします。

資産形成ソリューションとして注力する米国不動産投資事業に関するお取引の増加に対応するため、商談や執務スペースの拡充に加え、さらなる組織体制の強化を図り、地域社会の発展に貢献してまいります。

当社は、十勝地域を中心とする北海道において、地域共創事業を手掛ける株式会社そら（本社 北海道帯広市、代表取締役 米田健史、以下「そら」）と連携し、同地域における更なる支援推進を共に行っております。当社と「そら」については、北海道の十勝地域だけにとどまらず、更に広い地域において両社のシナジーを生むために2023年7月に「かぜ」を設立し、両社の持つノウハウや人材を融合させ、北海道地域における地域共創の深化を図っております。



また、当社は2017年8月より本格的に米国不動産事業を始動して以降、「アメリカ不動産をもっと身近に」をミッションに、業界でも群を抜く販売実績と管理実績で、名実ともに米国不動産のパイオニアとしての地位を確立してまいりました。現地での管理棟数は2025年9月末時点で6,285棟となり、物件をご購入いただいたオーナー様は現在3,700名を超えました。また、米国不動産の「年間取引数・取扱高No.1」の評価を5年連続で獲得しております。

直近では、2025年度の米国不動産売上1,000億円を達成するとともに、米国不動産業界最大級の権威ある賞「IMN SFR Awards」にてSFR/BTR オペレーター部門のアワードを獲得いたしました。



さらに、十勝地域を中心とする北海道の地域共創を支援するため、2030年までを目途に総額100億円の寄附及び投資等を行う【地域共創「北海道・十勝構想2030(仮称)」】を2024年12月より始動いたしました。その一環として、2025年2月には、北海道音更町役場にて、北海道音更町（町長 小野信次）が取り組む十勝川温泉地域活性化プロジェクト等を支援するため、令和10年度までに総額10億円を寄附する協定を締結するとともに、2025年4月には、北海道帯広市（市長 米沢則寿）に企業版ふるさと納税として10億円の寄附を行いました。



北海道は、美しい自然の中で豊かな食文化が育まれ、文化と歴史の魅力にあふれた土地であり、国内外の人々を魅了してやみません。一方で、道内の都市部と地方部の間では経済格差や社会的格差が課題となり、地方部では高齢化や人口減少も影響し、過疎化が進んでいます。このような地域において、当社グループは群馬県で得た知見を活かし、地域共創事業を展開することで、地域の雇用を創出し、移住者・観光客を呼び込み、持続可能な社会の実現を目指します。

今後も引き続き顧客満足度の向上を目指し、日本における先駆者の知見を活かしながら、お客様の資産ポートフォリオの最適化に資するよう、グループのシナジーを活かした商品ラインナップの拡充と、安心安全な管理体制の強化に努めてまいります。

「かぜ」移転先について

所在地：〒060-0003 北海道札幌市中央区北3条西4丁目1-1 D-LIFEPLACE 札幌 3階

アクセス： 地下鉄「さっぽろ」駅直結

業務開始日： 2026年3月下旬予定

「かぜ」 代表取締役社長 米田 健史 より

この度、素晴らしい環境である「D-LIFEPLACE 札幌」へと拠点を移すこととなりました。今回のオフィス移転は、単なる場所の変更ではなく、株式会社かぜにとって大きな挑戦です。新しいオフィスは、社員一人ひとりが自由な発想で議論し、熱量を持って仕事に取り組める「発信基地」となります。ここから生まれる新しい”かぜ”が、お客様、そして地域社会にとって心地よい追い風となるよう、社員一同、より一層のサービス向上に努めてまいる所存です。今後とも変わらぬご支援を賜りますようお願い申し上げます。

「かぜ」：https://kaze-kyoso.com/

「そら」：https://soratokachi.com/

株式会社オープンハウスグループの地域共創事業について

オープンハウスグループは、「地域の活力向上に積極的に貢献し、街の元気を作ります」を事業展望の一つとして掲げ、地方公共団体をはじめとするさまざまなステークホルダーと協力しながら、地域が抱える課題を解決し、地域の資源や特長を生かし新たな価値を共に創造する「地域共創」事業に取り組んでいます。各地域が抱える課題と真摯に向き合い、地域を活性化させるための対策を講じることで、人の流れを作り、雇用を生み出し、持続可能な社会の実現を目指してまいります。

現在の主な取組：

水上温泉街再生（産官学金連携）・OPEN HOUSE ARENA OTA（官民連携）・群馬クレインサンダーズ・群馬みなかみ ほうだいぎスキー/キャンプ場・KIRINAN BASE（桐生南高校跡地の利活

用）・オープンハウスの森（森林保全活動）

地域共創プロジェクト：https://kyoso.openhouse-group.co.jp/

企業概要

商号 株式会社オープンハウスグループ

本社所在地 〒100-7020 東京都千代田区丸の内 2-7-2 JPタワー20階（総合受付）・21階

創業 1997年 9月

代表者 代表取締役社長 福岡 良介

資本金 202億3,549万円

従業員数（連結）6,620名（2025年9月末時点）

株式会社オープンハウス Web サイト URL：https://oh.openhouse-group.com/

株式会社オープンハウスグループ Web サイト URL：https://openhouse-group.co.jp/