Salesforce、Agentforceのハイブリッド推論を実現する新たな言語「Agent Script」、開発を加速させる新たな「Agentforce Builder」を日本市場で提供開始

株式会社セールスフォース・ジャパン

株式会社セールスフォース・ジャパン（本社：東京都千代田区、代表取締役会長 兼 社長：小出 伸一、以下、Salesforce）は、AIエージェントの挙動をより精密に定義し、制御を可能にする Agentforce のための新しい言語「Agent Script」およびビルダーツールとして新たな「Agentforce Builder」を2026年2月20日より日本市場で提供開始いたします。

AI導入が282％急増した(https://www.salesforce.com/jp/news/stories/cio-trends-2026/)ことを受け、現在、多くの企業がAIエージェントの試験導入を進めていますが、本稼働の前に失敗するケースも発生しています。その理由の一つが、企業・組織でAIエージェントの動作を厳密かつ適切に制御することに課題を抱えていることです。大規模言語モデル（LLM）は自然言語の解釈に優れていますが、企業が行う返金処理や融資申請といった重要業務では、厳格に定められた一連の処理手順に従うことが求められます。企業向けAIエージェントには、状況に応じた「柔軟な対応」とビジネスルールに基づく「厳密な制御」のバランスが不可欠です。

Agent Script は、AIエージェントを定義するための新たなスクリプト言語です。LLM本来の創造性と、構造化されたビジネスロジックの確実性を併せ持つハイブリッド推論を通じて、予測可能で信頼性の高いAIエージェントを実現します。また、新しくなったビルダーツール Agentforce Builder は、自然言語による直感的な構築と、スクリプト言語による決定論的ロジックの実装という双方の手段を提供します。これにより、開発者からシステム管理者まで、あらゆるチームが信頼性の高いAIエージェントを構築できるよう設計されています。Agent Script および新たなAgentforce Builder の特長は以下の通りです。

- 「柔軟な推論」と「厳密な制御」の両立：Atlas推論エンジンが強化されたことにより、If/Then 条件文や遷移といったロジックをスクリプトで厳密に定義できます 。これにより、重要なビジネスプロセスにおいて、AIエージェントが指示通りに動作し、常に一貫性のある信頼できる応答を提供することが可能になります。- 開発ライフサイクルの迅速化（シミュレーションとデバッグ）： 詳細なトレースとデバッグ機能を使用して、リアルタイムにAIエージェントの推論プロセスを可視化できます 。本稼働前にシミュレーションとデバッグを繰り返し、問題を即座に特定・修正することで、価値実現までの期間を大幅に短縮します。- 会話型の構築体験：Agentforce のアシスタント機能により、会話形式で簡単にAIエージェントを構築できます。自然言語をスクリプトに変換したり、AI駆動のアシスタント機能が構築上の改善点を提案したりすることで、専門的なスキルがなくても高度なAIエージェントの設計が可能です。- プロコードツールとの統合：開発者向けにはCLIコマンドやIDE（統合開発環境）内でのプレビュー、トレース機能を提供し、既存の開発ワークフローに Agent Script をシームレスに組み込むことができます。

Salesforceは、継続的に Agentforce の機能を拡充しています。この度、 Agent Script および新たな Agentforce Builder を提供することで、あらゆる企業・組織がAIエージェントへの投資から目に見える成果を迅速に享受できる環境を構築し、エージェンティック エンタープライズへの変革を支援してまいります。

提供時期

- Agent Script は、2026年2月20日から日本市場で提供開始予定です。- 新たな Agentforce Builder は、2026年2月20日から日本市場で提供開始予定です。

詳細情報：

- Agentforce の詳細は、こちら(https://www.salesforce.com/jp/agentforce/?d=cta-body-promo-8)。- Agent Script の詳細は、こちら(https://www.salesforce.com/agentforce/script/?d=cta-body-promo-8)。- 新たな Agentforce Builder の詳細は、こちら(https://www.salesforce.com/jp/agentforce/agent-builder/?d=cta-body-promo-8)。