大阪府大阪狭山市と「災害時における施設利用及び避難所における運動支援に関する協定」を締結

株式会社ルネサンス

株式会社ルネサンス（代表取締役社長執行役員：望月 美佐緒、本社：東京都墨田区、以下「当社」）は、大阪府大阪狭山市と「災害時における施設利用及び避難所における運動支援に関する協定」を締結いたしました。

本協定を通して、双方の連携と協力により、災害時の地域住民への支援だけでなく平常時においても地域社会への貢献に取り組んでまいります。

左から 大阪狭山市長 古川 照人氏、当社代表取締役社長執行役員 望月 美佐緒

■背景

当社が大阪狭山市東茱萸木で運営する「スポーツクラブ&サウナ ルネサンス 狭山24（以下「ルネサンス狭山）」は、大阪狭山市役所から車で約12分の国道310号線沿いに位置し、トレーニングジム、スタジオ、プール、サウナなどを有しています。

東茱萸木地区においては、大規模災害が発生した際に被災住民が一時的に滞在する施設の過密化や長期化した際の健康維持、車両の避難場所確保が課題となっていました。ルネサンス狭山は、２階建てかつ110台以上駐車可能な駐車場も併設しており、今後想定される大阪狭山市での災害発生時に、当施設を提供することにより大阪狭山市内の避難環境の更なる充実に向けた支援をすることが、当社が貢献できる取組であると考え、今回の協定締結に至りました。

■「ルネサンス狭山」が地域の課題解決の拠点に

ルネサンス狭山は、前身の施設を含めると34年にわたり、幅広い年齢層の方々を対象に地域の健康づくりをサポートしています。

今後も大阪狭山市と協議を重ねながら、災害が発生した際の一時避難場所として施設の一部開放や、避難所等での避難者への運動支援を行うことで、地域の皆様の健康維持の支援をしてまいります。

また、その他の課題解決についても大阪狭山市と連携し、地域から必要とされる拠点を目指すとともに、お一人おひとりの『生きがい創造』に取り組んでまいります。

「スポーツクラブ&サウナ ルネサンス 狭山24」ホームページ

https://www.sportsoasis.co.jp/sh16/

■協定の内容、具体的取組について

・災害が発生又は発生のおそれがある場合における、一時避難場所としての一時的な施設提供。

・被災者の衛生環境を支援するため、一時的なシャワー施設の提供。

・長期にわたり避難生活を送る避難者の、身体機能の低下を防ぐための運動支援を行う。

・定期的に開催される地域防災イベントにて普及啓発を行う。

大阪狭山市公式ホームページ https://www.city.osakasayama.osaka.jp/index.html