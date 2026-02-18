DATAFLUCTとアズビルが資本業務提携契約を締結。AI技術の活用で建物運用における新たな価値創造へ

株式会社DATAFLUCT

株式会社DATAFLUCT（本社所在地：東京都渋谷区、代表取締役CEO：久米村 隼人、以下DATAFLUCT）と、アズビル株式会社（本社：東京都千代田区 社長：山本清博）は、AI技術を活用した、より高付加価値な建物運用向けクラウドサービスの実現を目指し、2025年12月に資本業務提携契約を締結しました。これに基づき、アズビルからDATAFLUCTへの第三者割当増資による出資も完了しています。両社はこれまで建物運用データを用いたPoC（※1）を通じて協業を進めており、本提携を機に取組みを一層発展させ、AIによる新たな価値創造と事業モデルの強化を推進してまいります。

アズビルは、ビルディングオートメーション分野のリーディングカンパニーとして、建物向けの監視・制御システムを国内外に提供しています。DATAFLUCTは、非構造化データ（※2）やマルチモーダルデータ（※3）をAIで整理・構造化するデータ基盤「Airlake platform」から、オーダーメイドAIモデル「Airlake AI models」、AIエージェント「Airlake AI Agents」まで、データ収集・加工・分析・可視化・実行支援まで一貫したサービスを提供しています。

本提携により、DATAFLUCTは、アズビルが保有するデータ処理・AI技術をもとに、建物運用で生成される様々なデータの高度な解析・利用を支援することで、AIの社会実装を加速させてまいります。アズビルはAIを活用したクラウドサービスを始め、エネルギーマネジメントサービスの効率化や機能強化など、提供価値の拡大を推進します。

「Airlake」について

「Airlake」は、データ分析・AIエージェント構築をトータルに支援するプラットフォームです。自然言語での対話を通じて高度なデータ分析や業務を自動化し、埋もれたデータからインサイトを創出します。

AIデータ基盤「Airlake platform」、オーダーメイドAIモデル「Airlake AI models」、AIエージェント「Airlake AI Agents」を一気通貫で提供することで、安価でスピーディーに貴社専用のAIを構築します。

Airlakeサービス紹介動画

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=w1fvZVdoVCc ]

アズビル株式会社について

社名 アズビル株式会社

所在地 東京都千代田区丸の内2-7-3

代表者 取締役 代表執行役社長 山本 清博

創業 1906年12月1日

事業内容 計測・制御機器の開発・生産・販売・サービス

URL https://www.azbil.com/jp/

株式会社DATAFLUCTについて

株式会社DATAFLUCTは「データを商いに」をビジョンに掲げ、埋もれていたデータから新たな価値を生み出し、社会課題を解決するデータビジネスパートナーです。非構造化データをはじめ、データの形式にとらわれない「マルチモーダルデータ活用」に強みを持ち、データの収集・蓄積・加工・分析を一気通貫で実現します。

需要予測によるロスの削減、持続可能な都市計画、脱炭素に向けた行動変容など世界基準の課題に着目した自社サービスも展開し、誰もがデータを有効活用することで持続可能な意思決定をすることができる世界の実現を目指しています。2019年JAXAベンチャー※認定企業。

※宇宙航空研究開発機構（JAXA）の知的財産・業務での知見を利用して事業を行う、JAXA職員が出資・設立したベンチャー企業。

本社所在地：東京都渋谷区桜丘町1-4 渋谷サクラステージ SHIBUYA サイド SHIBUYA タワー7階

代表者：代表取締役CEO 久米村 隼人

設立：2019年1月29日

電話番号：03-6822-5590（代表）

資本金：14億9,712万円（資本準備金含む）

事業内容 ：データプラットフォーム構築・運用支援事業、DX推進支援・運用支援事業、サステナブルデータビジネス事業

Webサイト https://datafluct.com/

公式X https://twitter.com/datafluct

Facebook https://www.facebook.com/datafluct/

※1 概念実証を指し、新しいアイデアや技術の実現可能性を検証するプロセス。

※2 メールやSNSの文章、音声や写真、センサログなどのデータベース化ができないデータ。表形式のデータ（構造化データ）とは異なり、自動処理や分析が難しいため、活用にはAIを始めデータサイエンスや関連分野の専門知識が必要とされている。

※3 テキスト・画像・音声・動画・センサ情報など、形式の異なる複数種類のデータ。AIによりこれらを統合して扱うことで、より高度な理解・推論を行えるようになる。