コンカー、「Concur Japan Partner Award 2026」受賞企業を発表

株式会社コンカー

出張・経費管理クラウドのリーダーである株式会社コンカー（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：橋本 蘒生、以下 コンカー）は第11回目となる「Concur Japan Partner Award 2026」の受賞企業を発表しました。

「Concur Japan Partner Award」は、コンカーが推進する企業のデジタルトランスフォーメーションにおいて、お客様に高い付加価値を提供し、コンカーのビジネスに顕著な貢献をいただいたパートナー企業様に授与されます。本年は、最優秀パートナーアワードをはじめとする全7部門、計9社、個人賞2名を選出、表彰いたしました。

各賞の受賞パートナー企業は以下の通りです。

＜受賞企業一覧＞

■最優秀パートナーアワード：日本アイ・ビー・エム株式会社

エンタープライズからパブリック、カスタマーサクセスまで幅広い領域で協業を推進いただきました。Japan Top 100や戦略銘柄の複数攻略に加え、AI First BPOサービスの展開を通じて、お客様のさらなる変革を支援いただいています。また、マーケティング活動においては業界特化型イベントの推進など、新たな取り組みにも積極的にチャレンジいただき、全方位での協業を通じてコンカービジネスの成長に多大なるご貢献をいただきました。

＜受賞コメント＞

この度は、四度目の最優秀パートナーアワードに選出いただき、心より御礼申し上げます。

お客様の経費・旅費管理プロセス全体をAI活用、デジタル化、自動化によって進化させるべく、Concurを中心に据え、エージェント型AIによる不正検知やAI First BPOの推進により、お客様の変革を支援してまいりました。

今後も AIファーストによる抜本的な変革を加速し、お客様のAX/DXのさらなる高度化に貢献してまいります。

日本アイ・ビー・エム株式会社 コンサルティング事業本部

パートナー SAP Concur 担当 松本 直也 氏

■イノベーションパートナーアワード： 株式会社リベルタス・アドバイザリー

自社におけるAI活用事例を、Concur、SAP、Fusion、パートナーコミュニティにて共有いただき、AI活用に関する啓蒙活動を推進いただきました。さらに、AIサービスを活用したパートナー育成支援スキームを戦略業務提携として発表するなど、パートナー各社が連携して価値を創出する体制づくりに貢献されました。

■イノベーションパートナーアワード： ビザ・ワールドワイド・ジャパン株式会社

グローバルのみならず日本市場においても、カード利用時に即時通知が届く「リアルタイム通知」や、利用制限を柔軟に設定できる「カードコントロール」など、次世代カード体験の実現に向けた開発を通じて、2026年の市場提供開始に向け、力強く推進いただきました。また、法人カード利用率向上を目的としたコンサルティングサービスも立ち上げ、イシュアー様との連携により法人カードと経費精算システムの活用定着を加速するなど、日本市場におけるビジネスキャッシュレスの進化を牽引する先進的な取り組みを実施されました。

■パブリックパートナーアワード： 株式会社NTTネクシア

2025年4月のアライアンス契約締結より、インサイドセールスにおけるコールアプローチや案件発掘における営業推進を強力にドライブいただきました。取り組みの結果、国立大学案件のご成約など、アライアンス初年度より、目覚ましいご活躍を賜りました。

■パブリックパートナーアワード：株式会社ニーズウェル

コンカー ジャパン初となる国立大学第一号案件をご成約いただくとともに、案件創出や導入プロジェクト、各種イベントへのスポンサードなどを通じて、新たなマーケットの開拓に貢献され、コンカービジネスの成長を力強く牽引いただきました。

■サービスパートナーアワード： クレスコ・イー・ソリューション 株式会社

高品質な導入プロジェクトを多数実行し、お客様から高い満足度評価を獲得されました。コンカーのカスタマーサクセス、カスタマーセールスとの連携による、導入顧客向けのイベントの開催を通じてエンゲージメント向上施策を推進され、初の再販売案件の受注など、他パートナーに先駆けた取り組みに積極的にチャレンジいただきました。

■エンタープライズマーケットアワード： 合同会社デロイト トーマツ

時価総額上位企業群を中心に、コンカー単独ではアプローチが困難なお客様へ、継続的に営業連携・共同アプローチを実施いただきました。また、年間を通じて多くのマーケティング施策や顧客向けイベントのご支援をいただき、その成果として、推進中案件をグローバルでも極めて大規模な案件へと成長させ、受注に至るなど、エンタープライズ市場に大きく貢献いただきました。

■SMBマーケットアワード： 株式会社ニーズウェル

コンカーがSMBマーケットのパートナードリブン戦略を発表後、国内初となるPMCパートナー契約を締結し、早期に推進体制を構築されました。年間を通じて、大型イベントへのマーケティング投資などを通じ、Standardビジネスのパイプラインの創出に貢献され、コンカージャパンにとって初となるPMC案件の成約を実現されました。

■個人賞：Best Professional of the Year：株式会社NTTデータ 小笠原 学様

営業面ではエンタープライズ案件の発掘から年内契約の実現、マーケティング関連では、自治体公共Weekへのご出展、全国行脚イベントの各地域会社とのオンサイトイベントの実施など、全国およびグループを横断したアライアンス活動を推進され、多岐にわたるご貢献をいただきました。

■個人賞：Best Professional of the Year：アビームコンサルティング株式会社 鳥居 晧様

私鉄各社の改革支援、公共セクターにおける応札、グローバル展開プロジェクトの推進など、幅広い領域で難易度の高い導入案件を、高品質かつ円滑に推進いただきました。また、案件発掘からデリバリーまでを一貫してリードし、SAP Concurを活用したお客様の業務改革に大きくご貢献いただきました。

コンカーの代表取締役社長である橋本 蘒生は、以下のように述べています。

「2025年度もパートナー企業の皆様より多大なるご支援を賜り、心より御礼申し上げます。

2025年度は、「AI × ビッグデータ」により「経費精算のない世界」を加速させるというビジョンの

実現に向け、本格的に歩みを進めてまいりました。また、SMB向けライセンス提供において、PMC（Partner Managed Cloud）モデルによるパートナー再販への移行を開始するなど、これまで以上にパートナー企業の皆様との連携を深めた一年となりました。

2026年度は、「築いてきた信頼と伴に、AI時代の"翼"になる」をメインテーマに、今後も経費精算領域のリーダーとして業界を牽引すべく多くの挑戦に取り組んでまいります。

我々のビジネスおよびビジョンの実現には、パートナーの皆様の存在が不可欠です。引き続き日本企業の風土改革や国際社会における競争力強化を実現すべく取り組んでまいりますので、変らぬご支援を賜れますようお願い申し上げます。」

- 株式会社コンカーについて

世界最大の出張・経費管理クラウド SAP Concur の日本法人で、2010年10月に設立されました。『Concur Expense（経費精算・経費管理）』・『Concur Travel（出張管理）』・『Concur Invoice（請求書管理）』を中心に企業の間接費管理の高度化と従業員の働き方改革を支援するクラウドサービス群を提供しています。

コンカーの詳細については www.concur.co.jp をご覧ください。

- SAP Concurについて

SAP Concurは、出張、経費、請求書管理を統合したソリューションを提供する世界有数のブランドであり、これらのプロセスの簡素化と自動化を追求しています。高い評価を得ているSAP Concurのモバイルアプリは、社員の出張をサポートし、経費を自動で入力し、請求書の承認を自動化します。AIを使いリアルタイムのデータを統合、分析することで、効率的な支出管理を行うことが可能です。SAP Concurのソリューションは、手間の掛かる作業をなくし、お客様の業務効率化に貢献、最高の状態でビジネスを進めることができるようサポートします。詳細はconcur.comまたはSAP Concur ブログをご覧ください。

