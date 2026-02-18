雑誌『FUDGE』主催の京都の大人気お買い物イベント『FUDGE Marche（ファッジマルシェ）』が2026年、京都の名所・東本願寺の庭園「名勝 渉成園」に帰ってくる！

株式会社 三栄

すてきなものがいっぱい！『ファッジマルシェ京都』でお買い物と特別な体験を

ファッジ×京都で生まれた新しいカタチのお買い物イベント『ファッジマルシェ』は、今年で5回目を迎える人気ぶり！ 人気作家のハンドメイドアクセサリーや完売必至の器など、心ときめくアイテムが集結します。そして、自分の似顔絵とお気に入りのコーディネートを描いてもらえる“ファッジ スタイル ポートレート”が新たに登場。会場の「名勝 渉成園」で京都の風情を感じながら、お買い物と特別な体験を満喫しましょ!

TOPIC１.京都に息づく文化や歴史を感じられる特別な会場「名勝 渉成園」を満喫しよう！

名勝 渉成園名勝 渉成園

会場は一昨年と同じく、国の名勝庭園にも指定されている東本願寺の飛地境内地「渉成園」。付近に『源氏物語』主人公・光源氏のモデルである源融の邸があったとされ、源融ゆかりの塔や塩釜の手水鉢が配置。明治天皇が休息された「風亭」や、国の名勝に指定されている美しい庭園など、京都らしい文化や歴史を間近に感じて！

TOPIC２.“FUDGE STYLE PORTRAIT”で全身を描いてもらおう！

京都で初の開催となる” ファッジ スタイル ポートレート”は、自分を似顔絵だけでなくトータルコーディネートで描いてもらえるコンテンツです。今回は、FUDGE FRIEND のmomoとFUDGENA のおおえさきが、みなさんのイラストをその場で描きます。当日はとびきりお洒落してイベントにお出かけして！ 予約不要で先着順のためお早めに。（有料）

Illustration by momo（@momo_fudge）オフィシャルガール FUDGE FRIEND

関西を中心に活動する、ゆるくてポップなタッチが人気のイラストレーター。古着好きでどこか無邪気でボーイッシュなコーディネートが得意。趣味は映画鑑賞で、Instagram @momo_fudge でもお気に入りの作品を紹介中。

所要時間：10分程度

価格：2000円（税込）

お渡し：デジタルで描きます。データはその場でメールもしくはAirDropでお送りします。

Illustration by おおえさきFUDGE.jp 公式ブロガー FUDGENA

イラストレーター、ラジオDJ。京都出身。自身のアンテナでキャッチしたあらゆるものを、作品やラジオでのトークなどさまざまな形で発信中。FUDGE.jp のブログでは『おおえさきの週末京都クリップ』を連載中。

所要時間：15分程度

価格：2800円（税込）

お渡し：紙に書きます。その場でお渡しします。

TOPIC３.ハンドメイドアクセサリーや陶器、アパレルなど、50ブランドが大集結！限定アイテムも登場

やっぱり一番の楽しみはお買い物。今回もおなじみのハンドメイドアクセサリーや完売必須の器、アパレルに古着など総勢50ものブランドが参加します。FUDGE Marcheに出店するSHOPはすべてFUDGEのバイヤーがスカウトしたブランドのみなんです！雑誌にはあまり登場しない陶器やハンドメイドの雑貨もたくさんあるのもポイント(ハート)FUDGEのバイヤーお墨付きのSHOPが集まるので、かわいい＆おしゃれは間違いなし！日替わりでキッチンカーも出店するのでお楽しみに。

TOPIC４.古着やリメイクブランドが集うVINTAGE Marcheがスピンオフ開催！

出展ブランド

東京・祐天寺にて店舗を営業している古着屋HOLIDAY WORKS

また今回は2025年の夏に東京で開催したFUDGE Marcheで大人気となった《VINTAGE Marche》を京都でスピンオフ開催します。FUDGE FRIENDの私物が並ぶフリマをはじめ、FUDGEではお馴染みとなった東京・祐天寺の古着SHOPも京都に初出店が決定！

「FUDGE Marche KYOTO」

期間：2026年3月7日(土)～8日(日)

会場：名勝 渉成園

住所：京都府京都市下京区下珠数屋町通間之町東入東玉水町（京都駅より徒歩10分）

時間：11:00～17:00

入場料：一般 \1500、高校生・中学生 \500（小学生以下は無料）

※現金のみ・当日券のみ

※ファージーオリジナルバッグつき（数量限定）

