『パルクール鬼ごっこ ボートレース宮島カップ2026』2月21日(土)・22日(日)・23日(祝)開催！

宮島ボートレース企業団「あそびがカラダを作る！」をテーマに、パルクール鬼ごっこで楽しさとともに能力を向上させる、小学生以下及びその保護者を対象としたイベント

2026年2月21日（土）～23日（月・祝）の3日間、ボートレース宮島イベントホールにて

「パルクール鬼ごっこボートレース宮島カップ2026」が開催されます！

全国大会の出場権をかけた大会は、年齢別にカテゴリーが分けられており、小学生ならだれでも参加可能。

また、無料でパルクールが体験できるコンテンツも充実しており、無料体験会では3歳以上の方を対象に人気のパルクールに親子で挑戦できます。

習い事としても注目されているパルクールを実際に体験できる絶好の機会です。

パルクール鬼ごっこってどんなスポーツ？

パルクール鬼ごっこは「パルクール」×「鬼ごっこ」を組み合わせた新感覚スポーツ。障害物を乗り越えながら走る・跳ぶ・登るなど、身体機能を鍛えられるパルクールに、鬼ごっこという遊び要素をプラスすることで、子どもにとっても親しみやすく、思わず夢中になれる点が魅力です。また、競技未経験の方や運動が得意ではない方も参加しやすいスポーツなので、誰でも気軽に挑戦できます。

【イベント内容】

◇DAY1&DAY2（2月21日・22日）

「パルクール鬼ごっこ体験会」

パルクール鬼ごっこの楽しさを体験！ 初心者でも安心して参加できます。

「パルクール体験会」

動作の基本である5大基礎能力を伸ばすことによって、イメージした通りに動ける機能的な身体作りを体験できます！

「インクルーシブパルオニ体験会」

車いすを使っておこなう「インクルーシブパルオニ」が登場！ 下肢に障がいがある方でも、老若男女、年齢関係なく楽しめます！

◇DAY3（2月23日）

「パルクール鬼ごっこボートレース宮島カップ2026」

競技の専門性によらない、誰でも行う「あそび」を競技化！１番鬼ごっこがすごい(逃げる+捕まえる)のは誰かを競う！友達や兄弟で参加しよう！

優勝すると、上位大会である「SGパルオニチャンピオンシップ」への参加権を獲得できます。

「SGパルオニチャンピオンシップ」では、ボートレース宮島をはじめ全国各地で開催されたパルクール鬼ごっこの優勝者が集い、対戦します。

最終的に日本チャンピオンを決定する特別な大会です！年間シリーズ化された注目の大会にぜひ参加してみてくださいね！

・個人戦

U-8（6歳以上8歳以下）/U-10（6歳以上10歳以下）/U-12（6歳以上12歳以下）

・団体戦(1チーム３名)

U-8（6歳以上8歳以下）/U-10（6歳以上10歳以下）/U-12（6歳以上12歳以下）

※詳細なルール・タイムスケジュールなどは特設サイトでチェック！

https://pk-oni.or.jp/events/boatrace-miyajima-2026

【イベント概要】

日程：2026年2月21日(土) - 2月23日(月・祝)

時間：21日・22日 10:00～16:00／23日 10:00～16:30

会場：ボートレース宮島・イベントホール

参加費：イベント参加無料

※レース開催日にはボートレース場への入場料として、20歳以上は100円が必要です。

※20歳未満の方の入場には保護者の同伴が必要です。

【イベント会場】

ボートレース宮島

〒739-0411 広島県廿日市市宮島口1-15-60

-専用駐車場800台完備-

ボートレース宮島専用駐車場をご利用の場合、インフォメーションで1,000円分の舟券と駐車券の提示で無料とさせていただきます。

このほか、楽しいイベントを定期的に開催中！

ボートレース宮島のイベント・ファンサービスの最新情報はこちらでチェック！

https://www.boatrace-miyajima.com/fanservice.html