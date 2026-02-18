楽天証券のスマホ向け資産づくりアプリ「iGrow(R)」、200万ダウンロードを突破！

楽天証券株式会社

楽天証券株式会社（本社：東京都港区、代表取締役社長：楠 雄治、以下「楽天証券」）は、2026年2月に、スマートフォン向け資産づくりアプリ「iGrow(R)」の累計ダウンロード数が、200万ダウンロードを突破したことをお知らせします。2025年6月に100万ダウンロードを突破してから、約8カ月で100万ダウンロード増となりました。

楽天証券の「iGrow(R)」は、投資が初めての方でも使いやすく、安心した資産づくりができる、楽天証券オリジナルのスマートフォン向け資産づくりアプリです。NISAを含む投資信託の購入・積立設定から、保有商品の管理までが完結できるほか、楽天証券の全対象商品・楽天銀行預金残高の資産推移や、保有する「楽天ポイント」をひとつのアプリでまとめて確認することが可能です。2025年6月27日（金）には、新たに配当・分配・利金の管理機能を追加し、業界で初めて（※1）年間で得られる予想金額（※2）も一目で確認することが可能になるなど、機能追加も継続的におこなっています。

2024年12月25日（水）の提供開始以降、App Storeのファイナンス部門で5日間連続1位を獲得する（※3）など、資産づくりを“はじめる”から“つづける”まで、数多くの方に活用いただいています。このたび、2025年6月に100万ダウンロードを突破してから約8カ月で200万ダウンロードを突破することができたのも、多くの方に「iGrow(R)」の魅力をご評価いただいたものと考えています。

証券総合口座数国内証券会社単体（開示ベース）で最多（※4）、NISA口座数業界No.1（※5）を有する楽天証券は、今後も「資産づくりの伴走者」として、多様化するお客様に適した新しいサービスやツールを提供し続けることで、お客様のFinancial Well-beingを実現し、より豊かな人生を歩んでいけるよう最大限のサポートに努めてまいります。

＜配当・分配・利金の管理機能＞イメージ■ご参考：お客様からのコメント

・ 一目でわかるデザインで、自分の資産状況が可視化でき、

積立投資継続の背中を押してもらえた

・ 楽天証券が選んだファンドセット「かんたんまとめ買い」で

初心者でも簡単に分散投資ができた

・ 配当・分配機能、もらったものだけでなく、今後の予想も

確認できるので嬉しい

・ ポートフォリオ画面が見やすくて、毎日ログインしている

※1：主要ネット証券（口座数上位5社：SBI証券、松井証券、マネックス証券、三菱UFJ eスマート証券、楽天証券（五十音順））、主要対面証券（口座数上位5社：SMBC日興証券、大和証券、野村證券、みずほ証券、三菱UFJモルガン・スタンレー証券（五十音順））で比較（2026年2月18 日現在、楽天証券調べ）

※2：予想金額の表示は株式の配当金と債券の利金が対象で、投資信託の分配金は対象外。表示される予想金額は、実際の受取額とは異なる場合あり

※3：2024年12月26日～同年12月30日の期間、data.aiのデータをもとに、楽天証券にて集計

※4：各社ウェブサイト上での開示情報により、楽天証券にて集計。SBI証券は単独口座数非開示のため2021年3月末時点の口座数、野村證券および大和証券は残あり顧客口座数、SMBC日興証券は総合口座数

※5：金融庁「NISA口座の利用状況調査（令和7年6月末時点）」および各社ウェブサイト上での開示情報により、楽天証券にて集計

以 上

商号等：楽天証券株式会社

金融商品取引業者：関東財務局長（金商）第195号、商品先物取引業者

確定拠出年金運営管理機関登録票：確定拠出年金運営管理業 登録番号774

貸金業登録番号：東京都知事（1）32007号

加入協会：日本証券業協会、一般社団法人金融先物取引業協会、日本商品先物取引協会

一般社団法人第二種金融商品取引業協会、一般社団法人日本投資顧問業協会

日本貸金業協会会員 第006365号