Hmcomm株式会社

Ｈｍｃｏｍｍ株式会社（本社：東京都港区、代表取締役社長CEO：三本 幸司、以下、Ｈｍｃｏｍｍ）は、2026年2月24日（火）にグラングリーン大阪で開催されるスタートアップ・エコシステムイベント「Ecosystem Link #44 presented by It’s Sta.」 において、当社 執行役員 CAIO（Chief AI Officer）の白井秀範が登壇することをお知らせします。

本イベントは「宇宙産業」をテーマに、スタートアップ、事業会社、自治体、研究機関など多様なプレイヤーが集い、宇宙技術・衛星データの社会実装や新規事業への展開を議論するものです。白井は Session2「宇宙技術は、どう産業で使われ始めているのか」 に登壇し、AI音響処理技術と衛星データを組み合わせた実装事例や、事業連携を進める上でのリアルな課題と乗り越え方について紹介します。

■登壇の背景

Ｈｍｃｏｍｍは、AI音声認識・異音検知を中核技術とし、コールセンター分野からインフラ監視・防災領域まで、「音×AI」による社会実装を推進してきました。白井はこれまで、衛星データプラットフォームでの事業開発や、AIを活用した社会課題解決プロジェクトに数多く携わっており、現在はCAIOとして全社的なAI活用と新規事業創出をリードしています。

本セッションでは、

- 衛星データ×AIが実際に産業で活用されるまでのプロセス- 事業会社・自治体との連携における現実的な課題- 技術を社会実装へとつなげるための考え方

といった観点から、現場視点での知見を共有する予定です。

■登壇セッション概要

- イベント名：Ecosystem Link #44 presented by It’s Sta.- 日時：2026年2月24日（火）16:45～20:30- 会場：グラングリーン大阪 北館 JAM BASE 4階 Syn-SALON- 登壇セッション：[Session2] 宇宙技術は、どう産業で使われ始めているのか

― 衛星データ活用の最前線と事業連携のリアル ―

- イベント詳細・参加申込：https://ecosystemlink44.peatix.com/view

■登壇者プロフィール

白井 秀範（Hmcomm株式会社 執行役員 CAIO）

東京理科大学大学院修了。データマイニング・人工知能分野の研究を経て、デジタルマーケティング、新規事業開発、AIプロダクト企画に携わる。衛星データのプラットフォームであるTellusでは衛星データ×AIの社会実装を推進。現在はＨｍｃｏｍｍにてCAIOとして、AI技術を軸としたプロダクト開発および新規事業創出をリードしている。

■Ecosystem Linkについて

Ecosystem Linkは、一般社団法人うめきた未来イノベーション機構（U-FINO）が運営する定例イベントです。大阪・グラングリーン大阪の「JAM BASE」にて、毎月第2・第4火曜日に開催され、スタートアップや事業会社によるテーマ別セッションとネットワーキングを通じて共創を促進しています。

第44回となる2月24日は、三井住友海上火災保険株式会社との共催で「宇宙」をテーマに開催します。

【Ecosystem Link公式ページ】

https://u-fino.com/community/ecosystemlink/

■Ｈｍｃｏｍｍ株式会社について

代表取締役社長CEO 三本 幸司

URL https://hmcom.co.jp

設立日 2012年7月24日

所在地 東京都港区芝大門2-11-1 富士ビル２階

事業内容 人工知能（AI）音声処理技術を基盤とした要素技術の研究・開発およびソリューション/サービスの提供

<本リリースに関するお問合せ>

報道関係者様：Ｈｍｃｏｍｍ株式会社 IR担当 hm_ir@hmcom.co.jp

企業様：Ｈｍｃｏｍｍ株式会社 営業統括部 sales_team@hmcom.co.jp

TEL：03-6550-9830 FAX：03-6550-9831