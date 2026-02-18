UP-Tから定番人気のGILDANフードスウェットシャツが新登場！

丸井織物株式会社

オリジナルプリントのUP-Tから「GILDAN フードスウェットシャツ」が新登場しました。

GILDANを代表する定番プルオーバーパーカーは、綿50％・ポリエステル50％の裏起毛素材を使用。8.0オンスの程よい厚みとやわらかな肌触りで、デイリー使いにもぴったりの一着です。

フードはダブルレイヤー仕様でドローストリング付き、フロントには便利なカンガルーポケットを配置。ゆったりとしたシルエットで、企業ノベルティやチームウェア、イベントアパレルなど幅広い用途に対応します。ティアウェイラベル仕様なので、オリジナルネームへの付け替えやブランド展開にもおすすめです。

カラーは全21色、サイズはS～2XLの全5サイズ展開。ベーシックカラーからアクセントカラーまで豊富なバリエーションで、ブランドイメージやチームカラーに合わせた制作が可能です。

お気に入りのロゴやイラスト、写真を自由にプリントして、世界にひとつだけのオリジナルパーカーを制作できます。

◆商品ページ◆

https://upt.s3.ap-northeast-1.amazonaws.com/file/0210b480162fbd8a3df20a2f8d8a5fba.png

カラー：全21色（ホワイト／ブラック／ネイビー／スポーツグレー ほか）

素材：綿50％、ポリエステル50％（8.0オンス／裏起毛）

サイズ：S／M／L／XL／2XL

通常価格：6,160円（税込）※プリント代込み

「UP-T（アップティー）」

“みんなが違うから世界は楽しい”をコンセプトに、Tシャツをはじめパーカー、スマホケース、ネイル、のぼり旗など1500種類以上のアイテムを取りそろえたオリジナルグッズ作成のオンデマンドサービス。創業80年を超える老舗メーカーによる高品質＆短納期（最短3日でお届け）を実現し、在庫を持たずにマーケットで販売することも可能な画期的サービスです。

URL ：https://up-t.jp/

取り扱いアイテム：Tシャツ、スマホケース、文房具、のぼり旗他（毎月2アイテムずつ追加！）

価格 ：Tシャツ1枚1,100円（税込み）から ※プリント代込み、100枚以上まとめて割適用

■丸井織物について

会社名 ： 丸井織物株式会社

所在地 ： 石川県鹿島郡中能登町久乃木井部15

代表者 ： 代表取締役社長 宮本 好雄

設立 ： 1956年

事業内容： 各種織物の製造・販売、ウェブサービスを利用した販売・企画制作