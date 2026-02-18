株式会社 岩手日報社

岩手日報社がクラウドファンディング部会の事務局を務める、3・11 祈りと絆「白菊」実行委員会（岩崎昭子実行委員長）は、2026年3月11日に、釜石市で鎮魂と復興の花火「白菊」の打ち上げを実現するために、クラウドファンディングに挑戦しています。プロジェクト募集期間は3月6日まで。

2024年3月11日 松木康平氏撮影

私たちは2020年から東日本大震災の犠牲者を想い、岩手県釜石市の鵜住居町で鎮魂と復興の花火「白菊」を打ち上げています。鵜住居地区は、震災で甚大な被害を受け、583人ものかけがえのない命が奪われました。

毎年3月11日、私たちは白菊に大切な人への想いを寄せて、夜空に祈りを捧げています。昨年は大船渡市等で発生した大規模な林野火災を受けて延期し、7月12日に開催しました。多くのご支援のおかげで、これまで花火を打ち上げることができていますが、年月の経過とともに資金繰りは厳しくなっており、今年も打ち上げることができるか不透明な状況にあります。

2026年3月11日。東日本大震災から15年という節目を迎えます。干支が一巡し、さらに時が過ぎ、あの日生まれた子供たちが高校生になるほどの月日が流れました。そして今、私たちは一つの目標を立てました。「震災から30年となる、2041年まで白菊を上げ続ける」。記憶が風化していくこれからの15年こそが、本当の正念場です。今年のクラウドファンディングは、30年目まで繋いでいくための新たな「出発点」です。

当日は、ＳＮＳ（岩手日報buzzアカウント）での打ち上げライブ配信も予定しています。今回のリターンは、皆様の祈りを形にするだけでなく、釜石の街を支える「食」「鉄道」「ラグビー」の力を借りて、共に15年目の節目を記憶に刻むラインナップを支援してくださった皆様にお送りします。

【白菊とは】

白一色の花火「白菊」は、シベリアで抑留され現地で命を落とした戦友を弔うために、新潟県長岡市の花火師、故・嘉瀬誠次さんによって作られました。ロシアで打ち上げられたのがはじまりで、その後は長岡空襲があった８月１日や終戦記念日に長岡市内で打ち上げられています。そして2020年からは嘉瀬誠次さんのご子息である嘉瀬晃さんのご尽力で、東日本大震災の犠牲者の慰霊のために釜石市の海岸でも打ち上げていただいています。

【クラウドファンディングについて】

株式会社CAMPFIREが運営するクラウドファンディングサイト「CAMPFIRE for SocialGood」にてプロジェクトを実施しています。

・タイトル：震災30年まで、咲かせ続ける 3.11鎮魂の花火「白菊」を次世代へ繋ぐ挑戦

・ページURL：https://camp-fire.jp/projects/836387/view

・実行者：3.11祈りと絆「白菊」実行委員会クラファン部会（事務局：岩手日報社）

・目標金額：150万円 ・公開期間：2026年3月6日（金）まで

・支援コース：1,000円～100,000円

・形式：All In方式

※目標金額の達成の有無に関わらず支援金を受け取ることができる形式。

【本件に関するお問合せ先】

3.11祈りと絆「白菊」実行委員会クラファン部会（事務局：岩手日報社）

担当：岩手日報社ビジネス開発部 中村・小野寺・櫻岡

電話：019-653-4119

メールアドレス：shiragiku@iwate-np.co.jp