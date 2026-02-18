株式会社find、コミュニティ型カンファレンス「ICCサミット FUKUOKA 2026」に登壇！

株式会社find

「落とし物クラウド find」を提供する株式会社find（所在地：東京都港区、代表取締役 CEO：高島 彬、以下「find」）は、2026年3月2日～5日に開催される「ICCサミット FUKUOKA 2026」にて、当社代表の高島が「ネクストステージ・カタパルト」に登壇することをお知らせいたします。

また、ICCサミット FUKUOKA 2026開催期間中の落とし物カウンターの運営をfindが担当します。

◆ICCサミットとは

Industry Co-Creation (R) (ICC) サミットは、「ともに学び、ともに産業を創る。」ための場です。毎回500名以上が登壇し、総勢1,200名以上が参加し、参加者同士が朝から晩まで真剣に学び合い、交流します。

◆登壇プログラム

findが登壇するのは、過去4回のカタパルトに登壇した企業の敗者復活のためのプログラム「新企画 - ネクストステージ・カタパルト」です。17社が2グループに分かれ、各7分間のプレゼンテーションを行い、カタパルト・グランプリに出場する6社を選出します。

＜find代表取締役CEO 高島 彬のコメント＞

2024年9月・2025年9月京都に続き２年で３回目のカタパルト挑戦です。貴重な機会に感謝しながら全力でfindの未来を語り、今回必ず優勝します。是非とも応援をお願いいたします！

◆ICC FUKUOKA 2026 開催情報 （【開催情報】ICCサミット FUKUOKA 2026(https://industry-co-creation.com/events/icc-fukuoka-2026)より ）

正式名称： Industry Co-Creation (ICC) サミット FUKUOKA 2026

略称： ICC FUKUOKA 2026

主催： ICCパートナーズ株式会社

製作総指揮: 小林 雅 (ICCパートナーズ株式会社 代表取締役)

開催日程： 2026年3月2日～3月5日

開催場所： ヒルトン福岡シーホーク(メイン会場) など

次回開催日程： 2026年8月31日～9月3日（ICC KYOTO 2026）

◆「落とし物クラウドfind」について

「落とし物クラウドfind」は、落とし主の「連絡するだけでも大変」「探しても見つからない」という悩み・不安を、テクノロジーの力によって解決するサービスです。常に最先端の技術を取り入れ、様々なサービスと連携することでアップグレードし、利便性の向上を図っています。また、遺失物管理だけでなく、返却率向上や管理者の業務効率化をはじめ、ユーザーとのコミュニケーションから警察署への連携まで、ワンストップで利用できる仕組みを提供しています。

鉄道会社や商業施設、テーマパークなど、多くの人が集まる場所で必ず発生する「落とし物」を、迅速かつ効率的に見つけられる環境づくりを支援し、ユーザーの満足度向上に貢献することで、導入企業と利用者の信頼関係を築き、安心して日常生活を送ることができる社会の構築に貢献します。

＜落とし物クラウド find＞ https://service.finds.co.jp/

◆find 会社概要

社名：株式会社find

代表者：代表取締役CEO 高島 彬

本社所在地：東京都港区西新橋3丁目13番3号 BIZCORE西新橋11階

資本金：1,000万円

事業内容： 「落とし物クラウドfind」並びに附随サービスの開発・提供・運営

コーポレートサイト：https://www.finds.co.jp/

採用サイト：https://www.finds.co.jp/recruit

公式X：https://x.com/find_otoshimono