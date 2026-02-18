累計50,000人を動員、チケット完売必至の人気イベント出会いのフェス「さがみ湖MORI MORIナイト」5/16(土)開催決定！！

富士急行株式会社

首都圏から車で50分、豊かな自然に囲まれたアドベンチャーリゾート「さがみ湖MORI MORI」（神奈川県相模原市）では、2021年より全国の遊園地で「夜の遊園地貸切り大合コン」を展開している株式会社バームクーヘンと共同で、2026年5月16日(土)に閉園後の遊園地を完全貸切にした一夜限りの出会いのビッグフェス「さがみ湖MORI MORIナイト」を初開催いたします。

さがみ湖MORI MORIではイルミネーションイベント「さがみ湖イルミリオン」を5月10日(日)まで開催していますが、本イベントに合わせて限定営業を実施し、この日だけの特別イルミネーションで、昼とは異なる幻想的な夜の空間を演出し、非日常的な出会いの舞台として、特別なひとときをお楽しみいただけます。

また、2025年夏にオープンした全長100ｍのスライダー「マジカルウェーブ」と、標高 370ｍの空中を自転車で漕ぐ「青空ペダル」が乗り放題でご利用いただけます。これらのアトラクションを通じて体験を共有することで、いわゆる「吊り橋効果」によって自然と参加者同士の距離が縮まります。さらに、グループミッションや飲食を楽しめるフリータイム、音楽を楽しむ時間など、多彩な企画もご用意しております。

本イベント開催決定に伴い、2月20日(金)より前売券を発売開始いたします。ぜひこの特別な夜の体験をお見逃しなく、公式サイトよりお早めにお申し込みください。

【イベント概要】

■イベント名

夜の遊園地貸切り大合コン「さがみ湖MORI MORIナイト」

■実施日・場所

2026年5月16日(土）

18:30～21:00(受付開始：18:00)

さがみ湖MORI MORI

■参加資格

20歳以上の独身男女

■参加費

男性：7,000円 / 女性：4,000円

※グループでお申し込みいただくとグループ割が適用されます

【内容】

・アルコールを含めたドリンクが飲み放題

・アトラクションが乗り放題(一部を除く)

・会場内の異性と出会い放題

・出会いをサポートする仕掛け(プロフィールシールやトキメキカード、乾杯タイム、奇跡のトランプゲーム、ピンポイントマッチングゲーム、ツーショットフォトコンテスト）

・飲食ブース

【夜の遊園地貸切り大合コンとは】

2012年からスタートした「夜の遊園地貸切り大合コン」。全国の個性豊かな遊園地を舞台に、人と人が出会う“出会いのビッグフェス”として注目を集めています。夜の遊園地という非日常空間でアトラクションを楽しむうちに、自然と会話がはずむ...。

他会場で過去開催した例では、募集開始からわずか2週間で3,000枚のチケットが完売するなど、リピーターも多く、チケット争奪戦は年々ヒートアップ。出会いに不器用なあなたも、マッチングアプリに疲れたあなたも、恋に「わくわく」したいすべての人に。夜の遊園地で、人生がちょっと動き出すような出会いを、体験してみませんか？

【特徴、注目ポイント】

１. 夜の遊園地を完全貸切！

閉園後の遊園地を参加者だけで貸切に。園内全域がイルミネーションでライトアップされ、幻想的な雰囲気の中で、周りを気にせずイベントをお楽しみいただけます。

２. 人気アトラクションが乗り放題！

「マジカルウェーブ」「青空ペダル」「大空天国」など、園内の人気アトラクションが乗り放題。グループで体験を共有することで、自然と参加者同士の距離が縮まります。

※一部営業しないアトラクションもございます。

３. 交流を促進する特別企画！

参加者同士が自然に交流できるよう、グループでのミッションや飲食を楽しみながらのフリータイムなど、さまざまな企画をご用意しています。

【さがみ湖MORI MORI営業データ】

営業時間

平日10：00～20：00

休日9：30～20：30

※夕方から、さがみ湖イルミリオンを開催しております。

※営業時間は日により異なります。WEBサイトをご確認ください。

料金

入園料

大人2,000円～、小人/シニア1,300円～、ペット(犬)1,000円(2頭目以降500円)

フリーパス

大人 4,700円～、小人/シニア3,700 円～、ペット(犬)2,000円

ナイトフリーパス

大人3,000円～、小人/シニア2,400円～、ペット(犬)1,500円

※小人は3歳～小学生以下、シニアは65歳以上

※料金は時期により異なります。

※16時からリフト乗車料金が無料です。

※ナイトフリーパスは14時から販売します。

交通

お車の場合

・中央自動車道相模湖東出口から約 7 分

・圏央道相模原ICから約15分､圏央道高尾山ICから約 20分

電車の場合

・JR中央本線相模湖駅から三ヶ木行きバスで約8分

・JR 横浜線橋本駅（三ヶ木バスターミナル乗換え）相模湖駅行き約 50 分

いずれも「さがみ湖MORIMORI前」下車

お問い合わせ

さがみ湖MORI MORI

TEL 0570-037-353

【会社概要】

【相模湖リゾート株式会社】

代表者：鈴木 康弘

設立：2006年12月22日

所在地：神奈川県相模原市緑区若柳1634番地

事業内容：レジャー・サービス事業

公式ＨＰ：

詳細を見る :https://www.sagamiko-resort.jp/

【株式会社バームクーヘン】

代表者：杉守 剛

設立：2024年4月1日

所在地：

■富山本社

富山県富山市総曲輪4-9-1 2F

■東京本社

東京都港区東麻布1-18-12 M11812 2/3F

事業内容：イベント企画・運営、WEBマーケティング、WEBサイトの企画・制作、映像・動画の企画・制作

公式ＨＰ：

詳細を見る :https://baumkuchen.co.jp/