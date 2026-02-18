AI議事録サービス「Rimo Voice」、本日リリースの最新モデル「Claude Sonnet 4.6」に対応

Rimo合同会社

Rimo合同会社（本社:東京都渋谷区）は、高速・高精度のAI議事録サービス『Rimo Voice』において、本日リリースされたAnthropic社の最新AIモデル「Claude Sonnet 4.6」への対応を開始しました。これにより、長時間・複雑な議題の会議においても、より精度の高い要約・議事録生成が可能となります。

実会議データに基づく比較検証結果

― 定量評価と定性評価の両面から品質を確認 ―

『Rimo Voice』では、Claude Sonnet 4.6・Sonnet 4.5・他社の主要モデルを対象に、実際の業務会議データを用いた比較評価を実施しました。

Promptfooによる定量評価では各モデル間で大きな差は見られませんでしたが、実際の出力内容を人手で確認した定性評価において、Claude Sonnet 4.6は議論構造の整理や発言意図の把握において安定した結果を示しました。

特に、

- 議題の階層構造の保持- 未来予定と完了事項の識別精度- 専門用語を含む議論の文脈理解

といった観点で品質向上が確認されています。

また、前モデル（Sonnet 4.5）との比較においても品質水準は維持されており、既存ユーザーの利用体験に影響が出ないことを確認した上で、本日より全ユーザーへの適用を開始しました。

Rimo Voiceでは、特定モデルに依存せず、複数モデルを継続的に比較検証し、実運用において最も安定した出力を示すモデルを採用しています。

Claude Sonnet 4.6の特長

Claude Sonnet 4.6は、Anthropic社が本日発表したClaudeシリーズ最新の大規模言語モデルです。前身のClaude Sonnet 4.5から、推論力・安定性・処理効率の面でさらに進化しています。

AI議事録サービス「Rimo Voice」について

- ハイブリッド推論モデル：標準モードと拡張思考モード（Extended Thinking）を備え、即時性が求められる場面から複雑な多段階タスクまで柔軟に対応- 高度なエージェント動作：複雑な複数ステップのタスクを自律的に処理する能力が向上し、社内自動化ワークフローのバックボーンとして最適- ハルシネーション削減：誤情報の生成が前モデルより抑制され、ビジネス利用での信頼性が向上- 長文脈処理能力の強化：標準200Kトークンのコンテキストウィンドウに加え、最大1Mトークン（APIベータ版）にも対応。将来的な大規模ドキュメント処理や長期エージェント動作への活用が期待される

会議やインタビューなどの音声をもとに、AIが自動で文字起こし・要約・議事録作成まで行う、日本語特化のAI議事録ツールです。Botをオンライン会議に招待すれば、録音・話者分離・要点整理をリアルタイムに実行。さらに、発言内容を理解したAIと対話することで、会議進行や次のアクションの抽出、記事構成の提案まで可能です。議事録ツールとしての枠を超え、会議に参加して理解・整理・提案まで行うAIエージェントとして、業務の効率化と情報活用を強力に支援しています。

AI議事録サービス『Rimo Voice』：https://rimo.app/

【会社概要】

Rimo合同会社

所在地： 東京都渋谷区恵比寿4-20-3 恵比寿ガーデンプレイスタワー18階

設立： 2019年10月1日

代表社員： 相川直視

事業内容： AI議事録「Rimo Voice」の開発・運営

企業理念： 「はたらくを未来に」

X： https://x.com/RimoApp

相川 直視（あいかわ なおよし）

Rimo合同会社の代表兼エンジニア。大学卒業後Googleに入社し検索システムの開発に従事。その後Wantedlyの開発メンバーとして参画し、Wantedly Peopleアプリの開発リーダーを務める。2019年10月よりRimo合同会社を創設。

