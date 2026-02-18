クレジットカードの平均保有枚数は2.84枚　入会のきっかけは「年会費が無料」がトップ

株式会社クロス・マーケティング

株式会社クロス・マーケティング（本社：東京都新宿区、代表取締役社長兼CEO：五十嵐 幹）は、全国20歳～69歳の男女を対象に「クレジットカードに関する調査（2026年）」を実施しました。キャッシュレス化が進み、キャンペーンや特典をきっかけにカードを作る機会が増える一方で、実際には使われずに財布や引き出しに眠っているクレジットカードも少なくないようです。今回は、カードの保有枚数と使っていない枚数の実態、入会のきっかけや使わなくなった理由、そして主な支払方法について聴取しました。





◆調査結果の続きはこちらへhttps://www.cross-m.co.jp/report/trend-eye/20260218creditcard(https://www.cross-m.co.jp/report/trend-eye/20260218creditcard)■調査結果クレジットカードの保有率は78.5%、保有者の平均枚数は2.84枚。

年代が低いほどクレジットカードの保有率は低い。＜図1＞

クレジットカード保有者のうち、あまり使っていないクレジットカードがある人は5割を超える。

使っていないクレジットカードの平均枚数は1.28枚。「1枚」は30.8%、「2枚」は11.6%。＜図2＞

保有しているクレジットカードの種類は「ネット銀行系」がトップ。「銀行系」「通信・キャリア系」「流通・スーパー・コンビニ系」が2割台で続く。

「流通・スーパー・コンビニ系」は40代以下では2割に満たない一方、50代以上では3割を超える。＜図3＞

クレジットカードの入会のきっかけは「年会費無料」が45.9%。次いで、「ネットショッピングなどの決済のため」「買い物でのポイント還元率が高かったため」が上位。＜図4＞

使っていないカードの種類は「銀行系」「ネット銀行系」「流通・スーパー・コンビニ系」「信販・クレジットカード会社系」が拮抗。

特に60代で「流通・スーパー・コンビニ系」、50代で「信販・クレジットカード会社系」のクレジットカードが使われていない。＜図5＞

使っていないクレジットカードがある理由として、「他のカードの方がポイントが貯まる」「なんとなく使わなくなった」「管理するカード枚数を減らしたい」がTOP3。

特に女性50代・60代で「他のカードの方がポイントが貯まる」、女性60代は「管理するカード枚数を減らしたい」という理由が高い。＜図6＞

最も利用している支払方法は、「現金」「QRコード」「クレジットカード」が3割前後。

クレジットカードでは「タッチ決済」が最も利用されていて、年代があがるほど利用率が高い。「QRコード」は年代が低いほど利用されている。＜図7＞

■調査項目

□属性設問

□クレジットカードの保有・使っていない枚数

□クレジットカードの種類（保有カード・使っていないカード）

□クレジットカードの入会のきっかけ

□あまり使っていないクレジットカードがある理由

□主な支払方法

■調査概要

調査手法 ：インターネットリサーチ（クロス・マーケティング セルフ型アンケートツール「QiQUMO」使用）

調査地域 ：全国47都道府県

調査対象 ：20～69歳の男女

調査期間 ：2026年2月13日（金）～ 15日（日）

有効回答数：本調査1,100サンプル

※調査結果は、端数処理のため構成比が100％にならない場合があります

【会社概要】

会社名 ：株式会社クロス・マーケティング https://www.cross-m.co.jp/

所在地 ：東京都新宿区西新宿3-20-2 東京オペラシティタワー24F

設 立 ：2003年4月1日

代表者 ：代表取締役社長兼CEO 五十嵐 幹

事業内容：マーケティングリサーチ事業、マーケティング・リサーチに関わるコンサルテーション

