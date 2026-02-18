「酸素PAIPO　SQ」に新フレーバー「レモン」を限定発売

アステナホールディングス株式会社

マルマンH&B株式会社（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：溝田 勝彦）は、2025年5月に発売した酸素PAIPO SQシリーズの新フレーバー「レモン」を自社の公式ECサイト限定にて発売いたします。

「酸素PAIPO」は心身の健康をサポートするウエルネスパイポとして、スポーツ前後、ビジネスや勉強時のリフレッシュ、運転中の気分転換など、様々なシーンで活用できる製品として順調にユーザーを増やしてまいりました。

2025年5月からは4種類のフレーバーをラインナップしてモデルを一新した、酸素PAIPO SQを自社ECを中心に販売開始いたしました。

このたび、酸素PAIPO SQに柑橘系フレーバーの「レモン」をラインナップに追加。マルマンH&B株式会社ECサイト専用商品として、数量限定で発売いたします。

「酸素PAIPO」とは、2011年にメディサイエンス・エスポア株式会社、松本 高明氏（医学博士）が開発した酸素補給水「WOX(R)」をリキッドとして充填した画期的な酸素補給器です。「WOX(R)」に含まれる酸素包接水和物は、気体の酸素の欠点を補った新しい形の酸素で、日本、米国、中国で物質特許を取得しています。「WOX(R)」は飲んで酸素補給できる世界唯一の製品で、メジャーリーガーやプロゴルファー、メダリストなど、今話題の有名アスリートにもファンが多く、累計販売本数600万本を突破。「酸素PAIPO」は、この「WOX(R)」を、水蒸気化して吸引出来る健康デバイスになります。



新酸素PAIPO SQレモンは、マルマンH&B株式会社の公式オンラインストアおよび楽天市場店にて販売いたします。



▶マルマンH&B株式会社 公式オンラインストア

https://store.maruman-healthcare.com/

▶マルマンH&B株式会社 楽天市場店

https://www.rakuten.ne.jp/gold/marumanhealth/

商品概要

商品名：酸素PAIPO SQレモン（本体色：レモンイエロー）

価格：オープン価格

市場想定販売価格：2,970円（税抜 2,700円）

本体材質：アルミ合金

リキッド成分：酸素、水、グリセリン、PG、エタノール、香料

吸引回数：約450回（吸い方により変わります）

マルマンH&B株式会社 会社概要

会 社 名 ：マルマンH&B株式会社

所 在 地 ：東京都千代田区神田司町二丁目2番地12

代 表 者 ：代表取締役社長 溝田 勝彦

創 業 ：1948年（昭和23年）5月

設 立 ：2018年（平成30年）7月

U R L：https://maruman.co.jp/

事業内容：健康食品・パイポ・生活雑貨・化粧品の製造販売

【お客様からのお問い合わせ先】

マルマンH&B株式会社

TEL：0120-040-562

平日10:00～17:00

（土日祝日、年末年始、夏季休業期間等は除く）