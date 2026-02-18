“LOG-ing(R)×伝統工芸”の新たな挑戦｜国産材・欅と金継ぎを融合した新モデルをJAPAN SHOP 2026で発表【岡崎製材】

岡崎製材株式会社

創業1917年(大正6年)、100年超の歴史を有する岡崎製材株式会社（本社：愛知県岡崎市 代表取締役：八田 欣也、以下「同社」という）は、3月3日(火)から6日(金)までの4日間、東京ビッグサイトで開催される第55回店舗総合見本市「JAPAN SHOP 2026」（以下「JAPAN SHOP」という）へ出展。JAPAN SHOPでは、国産材：欅に伝統工芸を融合させた「LOG-ing」の新モデルを中心に展示。さらに、LOG-ingの思想を受け継ぐ「LOG-flow」もお披露目する。

なお、JAPAN SHOP出展に当たり、日本・イタリアなど国内外で活躍する新進気鋭のデザイナー：HATTORI DESIGN 服部高志氏（以下「服部氏」という）とタイアップし、服部氏がクリエイティブ・ディレクションを担当。デザインの力と自然素材の魅力、同社の伝統技術力の融合で新たな価値を提案する。

※LOG-ingは岡崎製材の登録商標

※LOG-ingは意匠登録出願中

〈LOG-ing〉発表時の展示風景 (2025年3月)

代表挨拶

当社は、昨年に続き今年も「JAPAN SHOP」に出展いたします。

今年は、国産材に伝統工芸を融合させた【LOG-ing】の新モデルを中心に展示。さらに、LOG-ingの思想を受け継ぐ新作【LOG-flow】もお披露目いたします。

1917年の創業より培った経験と技が、革新的なデザインへと昇華。進化した木の表情をぜひ会場でご体感ください。

岡崎製材株式会社 代表取締役 八田 欣也

2026年の展示コンセプト

BLUE TIMELINE ―ブルータイムライン―

丸太は、長い年月をかけて雨や空、そして大地から"青"を静かに吸い上げ、その年輪に時間の記憶を刻んできた。雨の青、空の青、水脈の青... この展示「BLUE TIMELINE」は、木の深い歴史と"青"を組み合わせ、過去と未来を静かに結びつける空間である。

木目は、まるで時の流れを映す水面のように、青い背景の中でその存在感を深める。静けさの中にも未来への希望を象徴し、伝統を未来へと導く。

EXIBITION PLAN

＜展示製品のご紹介＞

LOG-ing ロギング

岡崎製材は100年以上にわたり、無垢材の多様な表情と可能性に向き合ってきた。現代社会は効率化や均質化が進み、家具や建材の多くが「同じもの」であることが求められる一方、自然素材ならではの豊かさや個性が失われつつある。LOG-ingは、その流れに一石を投じる存在である。

丸太そのものの形や木目、節、年輪といった自然が刻んだ個性を尊重しながらも、建築空間に溶け込み、日常的に使える機能性を兼ね備えた「究極の一点物」。空間に置かれた瞬間から主役となり、訪れる人に強烈な印象を残す存在感を放つ。岡崎製材が掲げるブランドコンセプト「NATURE DESIGN」を体現する象徴的なプロダクトであり、自然美と機能性を高度に融合させた結晶といえる。

［A］SIZE：約4230×825×h1050mmLOG-ing Keyaki 欅

クリエイティブディレクションを手掛ける服部 高志氏によりデザインされた金属脚は繊細な木目の動きを表現。馴染みのある素材、製造方法を用いながらも、ほんの少しのアクセントを加えることで、製品と空間を調和している。

［B］約2400×1300×h925mmLOG-ing Kintsugi edition 金継ぎ

今回は新たに、漆工芸家の浅井 啓介氏との協業により、LOG-ing Kintsugi editionを実現。鉄焙染カラーの欅に「本漆・銀継ぎ」を施した、唯一無二の逸品である。樹種には国産材・欅を用いた。

漆工芸家・浅井 啓介（あさい けいすけ）氏

新たな挑戦には常に前向きに取り組んできました。木も自然素材であり、その割れもまた自然の出来事。その組み合わせとしての金継ぎに大きな可能性を感じ、今回の共創に挑戦することを決めました。

木目を隠すのではなく、素材そのものを生かす表現に挑むことも大きな魅力です。伝統を守りながらも“守破離”の精神で革新を重ね、新たな価値を生み出していきたいと考えています。

浅井 啓介 氏

1967年生まれ、愛知県小牧市出身の漆工芸家。尾張漆器の家系に生まれ、18歳で輪島にて蒔絵師・佐藤幸一氏に師事し漆芸の基礎を学ぶ。のちに父のもとで尾張漆塗りを修得。日展では特選2回を含む入選21回、日本現代工芸美術展では大賞ほか主要賞を受賞し、両展で審査員も務める。現在は漆工房あさいを拠点に、作品制作、金継ぎ修復、教室活動を通じて漆文化の継承と普及に取り組んでいる。

現代工芸美術家協会 評議員

日展 会員

日本美術家連盟 会員

さらに詳しくはこちらをご覧ください :https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000030.000096178.html【欅×金継ぎ】木製家具に「継ぐ美学」を融合した新作を発表｜日本の伝統文化と技術を現代プロダクトとして世界へ拓く

LOG-flow ログフロー

LOG-flowは 「丸太(log)」+「流れる(flow)」の意味。流れるような形状と木目のうねりや歪みの組み合わせが、空間の中で圧倒的な存在感を放つ。

原木から削り出し、ダイナミックに仕上げたLOG-flowは、自然の恵みがそのまま文明社会に流れ込まれたような印象を与える｡商業スペースや住空間における「人と自然」、新しい調和の形の提案である。

［C］SIZE：約2840×1500×h900mmLOG-flow Keyaki 欅

アイカ工業株式会社とのコラボレーションによって生まれた脚は、流れるような自然がモチーフである。

LOG-flowの持つ滑らかな形状との組み合わせが唯一無二の存在感を放つ。

［D］SIZE：約3450×1100×h900mmLOG-flow Monkeypod モンキーポッド

太平洋を渡り日本へやってきたモンキーポッド。その脚部に施されたグラフィックは、ブランドコンセプト「NATURE DESIGN」をテーマに、AI技術を活用して生成したデザイン。人とAIが対話を重ね、自然の造形原理を再解釈することで導き出されたモチーフである。

無垢材という長い歴史を持つ素材と、AIという最先端技術。過去と未来を横断するアプローチによって、新たな家具表現の可能性を探っていく。

HATTORI DESIGN 服部 高志(はっとり たかし)氏

服部 高志 氏

Creative Director

服部 高志 / Takashi Hattori

HATTORI DESIGN

2025年「無垢材の挑戦」として発表された”LOG-ing”。おかげさまで京都の由緒ある歴史的空間で、最高のスタートをきることができました。

たくさんの方々の手を経て創り上げられ、実際に人々が集う場でさらに活き活きと佇む、その木肌に触れた躍動感は今でも手に残っています。

JAPAN SHOP ２年目の出展となる今回は、現代における「自然」というキーワードをより深く、本質的に、再解釈して表現しています。「自然に見る真善美」を皆さまと共有できれば幸いです。

クリエイティブ・ディレクター／デザイナー。

プロダクトから建築、グラフィック、WEBデザインまで幅広く活動する。

1998年渡伊、2006年ミラノにて独立。Estic社ミラノデザイン・リサーチ顧問兼務。

2009年ミラノサローネYoung ＆ Design賞選出。Toppan社と日本全国にインテリア・トレンドを発信開始。

2013年よりミラノサローネ日本公式Webサイトをデザイン。プロデューサーとしてPaola Lenti社・Toppan社のフォーリサローネ共同展示、Miratap社のミラノサローネ・アワード受賞を実現。ミラノ市庁舎で表彰、TV番組ワールドビジネスサテライトでの特集も演出。

日本では、デザインしたソファが100モデル以上。年間売り上げ億単位のヒット作品も手がける。Serenita社とモデルハウスやオフィスのコーディネート・家具販売も並行。商店建築社コラムなど執筆も多数。

2020年からは化粧品ブランドの新商品開発、グラフィック・ガイドライン作成や、レストランのリノベーション、サイン計画から食器選定まで、トータルディレクションを手がける。

公式サイト

http://www.hattoridesign.com/

第55回店舗総合見本市｜JAPAN SHOP 2026

展示期間：2026年3月3日［火］～ 6日［金］

会 場：東京ビッグサイト 西1ホール JS1310

2026年3月3日［火］ 10:00~17:00

飲み物のクリエイティブディレクター 安田 直樹氏を迎え、試飲体験を実施しながら、LOG-ing・LOG-flowのテーブルの質感や使い心地を体感いただける。心落ち着く木の温もりと、お茶の香りが静かに響き合う、五感で味わう空間でおもてなしさせていただく。

安田 直樹氏飲み物のクリエイティブディレクター 安田 直樹(やすだ なおき)氏

岡崎製材様のLOG-ingなどの世界観に合うように視覚/味覚両方で高級感を感じていただける素材をご用意しました。幻の品種「イズミ」のVintage違いの飲み比べ。木材の温かみのある質感に美しく映える、鮮烈な「水色（すいしょく）」の緑茶をご用意いたします。

「木とお茶」が静かに共鳴するこの日限りの空間を、皆様と共有できることを心より楽しみにしております。

メルボルン、デンマーク、ドバイの3カ国でバリスタとしての経験を積む。北欧を代表する名店「La Cabra Coffee」にて、アジア人初のバリスタとして抜擢された経歴を持つ。

映像作家としても活動し、Bodum Japan、丸山珈琲等のブランドのCMを企画から撮影・編集まで一貫して手掛ける。

現在は、世界最大のコーヒー教育プラットフォーム「Barista Hustle Japan」のコンテンツディレクターを務める傍ら、茨城県古河市「吉田茶園」と提携し製茶から商品開発まで一貫して行い、お茶の価値を再構築する『Tea Studio 木』を発足。



HP：https://yasuda-shouten.com/(https://yasuda-shouten.com/)

◆岡崎製材株式会社（代表取締役 八田欣也、愛知県岡崎市戸崎元町４番地１）

創業1917年(大正6年)、100年超の歴史を有する愛知県岡崎市の老舗材木屋、岡崎製材株式会社。一流の目利きが世界中から仕入れた多種多様な木材は国産・外国産合わせ120樹種・5万点を超え、日本一の保有量を誇ります。他社では取扱いのない稀少樹種や巨大サイズなど幅広いラインナップを取り揃え、お客様の理想を実現するため、木の世界を知り尽くした専門チームが、お客様のデザイン・空間づくりや用途に応じて最適な素材をご提供いたします。

会社ホームページ：https://www.okazaki-seizai.co.jp/

会社紹介：

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=lnLWuhfzHpE ]

本件に関するお問い合わせは岡崎製材株式会社の上田 萌子(うえだ もえこ)までお願いいたします。

TEL 0564-51-0861(事務所)

E-Mail: m.ueda@okazaki-seizai.co.jp

Instagram

https://www.instagram.com/okazaki_seizai.official/

