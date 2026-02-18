名古屋・ミッドランドスクエア41Fの絶景とともに ブランド苺の食べ比べ付き 完全予約制「イチゴ果樹園パフェ」
▲ イチゴ果樹園パフェ
挙式・披露宴の企画・運営を主たる事業として展開する株式会社エスクリ（本社：東京都中央区、代表取締役社長CEO：渋谷守浩／東証スタンダード：証券コード2196、以下エスクリ）が運営する、名古屋ミッドランドスクエア41階の絶景ダイニング「GRADATIONS（グラデーションズ）」では、赤苺と白苺を使用した完全予約制の特別デザート「イチゴ果樹園パフェ」を、2026年2月19日（木）から4月5日（日）までの期間限定で提供いたします。
6種の苺を一皿で楽しむ、2名様用の完全予約制デザートセット
本プランは、“果樹園”をイメージした盛り付けで、苺それぞれの甘みや酸味、食感の違いを感じながら味わえるよう構成した、2名様用のデザートセットです。
今回使用する苺は、希少な白苺を含む全6種類。プレートの中央には、赤苺（紅ほっぺ）と白苺を主役にしたパフェをそれぞれ1つずつ配し、その周囲を「あまおう・ことか・ゆめのか・とちおとめ」のブランド苺が彩ります。
さらに、練乳、チーズ、苺のコンフィチュール、チョコレートの4種のソースを添え、品種ごとの甘みや酸味の個性を引き立てながら、味わいの変化を楽しめる構成に。まるで苺が実る果樹園を思わせる、視覚的にも華やかな一皿に仕上げました。
▲ イチゴ果樹園パフェ（プレート）
赤苺と白苺、それぞれの個性を活かした2種のパフェ
プレートの主役を飾る2種のパフェは、赤苺と白苺それぞれの風味を最大限に活かすため、異なる構成で仕立てました。パフェの周囲にはフレッシュ苺に加え、苺を使用したスイーツを散りばめ、最後の一口まで苺の多彩な表情をご堪能いただけます。
▲ イチゴ果樹園パフェ（パフェとソース）
● 赤苺のパフェ ～爽やかな香りと甘酸っぱさの調和～
苺本来の甘みと酸味を堪能できるよう、清涼感のあるライムの香りをアクセントに添え、軽やかな口当たりに仕上げました。
[構成素材] 紅ほっぺ、苺ジュレ、苺ヨーグルトのブランマンジェ、塩アイス、クランブル、苺ソース、オパリーヌ（ピンク）ほか
● 白苺のパフェ ～とろけるような甘美な余韻～
白苺独特の濃厚な甘さを主役にするため、全体をミルキーで甘美な味わいに統一。素材の甘さが重なり合う贅沢な一品です。
[構成素材] 白苺、ミルクプリン、苺のアイス、ホワイトチョコクランチ、パールクラッカン（白）、苺ジュレ、オパリーヌ（白）ほか
「KUSMI TEA」を含むドリンク2杯付きデザートプラン
本プランには、フランス発のプレミアムオーガニックティーメゾン「KUSMI TEA（クスミティー）」の紅茶、またはコーヒーを、お一人様につき2杯セットでご提供いたします。ランチ・ディナーいずれの時間帯でもご利用いただけるため、優雅なアフタヌーンティーとしてはもちろん、夜景を眺めながら楽しむデザートメニューとしても最適です。
▲ KUSMI TEA
地上約200メートルから望む、開放感あふれる絶景とともに
GRADATIONSは、名古屋のランドマーク「ミッドランドスクエア」の最上階に位置します。
高層階ならではの開放感ある眺望とともに、赤と白のコントラストが印象的な苺のデザートプレートをお楽しみください。
▲ GRADATIONS内観（デイタイム）
【イチゴ果樹園パフェ】販売概要
商品名：イチゴ果樹園パフェ
価格： 2名様セット 9,680円（税・サービス料込）
※本メニューは2名様単位でのご予約を承ります。
セット内容： 赤苺（紅ほっぺ）パフェ、白苺パフェ（各1点）
・ブランド苺 4種
・苺を使用したスイーツ 4種
・特製ソース 4種
・ドリンク（お一人様2杯／KUSMI TEA またはカフェドリンク）
店舗名：GRADATIONS（グラデーションズ）
所在地：愛知県名古屋市中村区名駅4丁目7-1 ミッドランドスクエア41F
アクセス：名古屋駅直結
提供期間：2026年2月19日（木）～4月5日（日）
提供時間：11:00～15:30（L.O. 15:00）／ 17:30～23:00（L.O. 22:30）
予約方法： 完全予約制（5日前まで）
電話 050-1743-3796（11:00～15:30／17:30～23:00）
または、ご予約サイト
GRADATIONS 公式ホームページ :
https://wedding.escrit.jp/place/gradations/restaurant/
GRADATIONS ご予約サイト :
https://yoyaku.toreta.in/gradations/#/
▲ イチゴ果樹園パフェ
※ 掲載写真はイメージです。
※ 内容は仕入れ状況等により変更となる場合がございます。
会社概要
社名：株式会社エスクリ
設立：2003年6月
資本金：5,000万円（2025年3月31日現在）
所在地：東京都中央区日本橋小網町6-1 山万ビル
上場市場：東証スタンダード（証券コード 2196）
従業員数：755名（2025年3月31日現在、グループ全体）
年商：連結261億円（2025年3月期）
代表者：代表取締役社長CEO 渋谷 守浩
事業内容：挙式・披露宴の企画・運営を行うブライダル事業
株式会社エスクリ 公式ホームページ :
https://www.escrit.jp/
【グループ会社】
株式会社渋谷（本社：奈良県桜井市）
SHIBUTANI エステート・パートナーズ株式会社（本社：奈良県橿原市）
【直営店】
■関東
L2126、ロザンジュイア広尾迎賓館、ラグナヴェールTOKYO、ザ マグナスTOKYO、
シャルマンシーナTOKYO、アンジェリオン オ プラザTOKYO、アルマリアンTOKYO、
ルミヴェールTOKYO、南青山サンタキアラ教会、パラッツォドゥカーレ麻布、
ラグナスイート新横浜 ホテル＆ウエディング、ラグナヴェールSkyTerrace、
ampersand By LAGUNAVEIL ATELIER、ラ ポルト、ザ ライヴラリー
■東海
ラグナヴェールNAGOYA、GRADATIONS(https://wedding.escrit.jp/place/gradations/restaurant/access/)、ラソール ガーデン・名古屋
■関西
ア・ラ・モード パレ&ザ・リゾート、ラグナヴェールPREMIER、ラグナヴェールOSAKA、
ラヴィマーナ神戸、KIYOMIZU京都東山
■中国
ラグナヴェール広島
■九州
アルマリアンFUKUOKA
■東北
ラグナヴェールSENDAI
■北陸
ラグナヴェールKANAZAWA
■沖縄
セントレジェンダOKINAWA
【運営サービス】
ルクリアモーレ、フォトウエディングOne Second A Day、パーティハンター、WINELIST
アニクリオンラインストア、アニクリトラベル、アジトトラベル
【運営受託・コンサルティング】
Fish Bank TOKYO、CITY CLUB OF TOKYO