名古屋・ミッドランドスクエア41Fの絶景とともに　ブランド苺の食べ比べ付き　完全予約制「イチゴ果樹園パフェ」

挙式・披露宴の企画・運営を主たる事業として展開する株式会社エスクリ（本社：東京都中央区、代表取締役社長CEO：渋谷守浩／東証スタンダード：証券コード2196、以下エスクリ）が運営する、名古屋ミッドランドスクエア41階の絶景ダイニング「GRADATIONS（グラデーションズ）」では、赤苺と白苺を使用した完全予約制の特別デザート「イチゴ果樹園パフェ」を、2026年2月19日（木）から4月5日（日）までの期間限定で提供いたします。

6種の苺を一皿で楽しむ、2名様用の完全予約制デザートセット

本プランは、“果樹園”をイメージした盛り付けで、苺それぞれの甘みや酸味、食感の違いを感じながら味わえるよう構成した、2名様用のデザートセットです。

今回使用する苺は、希少な白苺を含む全6種類。プレートの中央には、赤苺（紅ほっぺ）と白苺を主役にしたパフェをそれぞれ1つずつ配し、その周囲を「あまおう・ことか・ゆめのか・とちおとめ」のブランド苺が彩ります。

さらに、練乳、チーズ、苺のコンフィチュール、チョコレートの4種のソースを添え、品種ごとの甘みや酸味の個性を引き立てながら、味わいの変化を楽しめる構成に。まるで苺が実る果樹園を思わせる、視覚的にも華やかな一皿に仕上げました。

赤苺と白苺、それぞれの個性を活かした2種のパフェ

プレートの主役を飾る2種のパフェは、赤苺と白苺それぞれの風味を最大限に活かすため、異なる構成で仕立てました。パフェの周囲にはフレッシュ苺に加え、苺を使用したスイーツを散りばめ、最後の一口まで苺の多彩な表情をご堪能いただけます。

● 赤苺のパフェ ～爽やかな香りと甘酸っぱさの調和～

苺本来の甘みと酸味を堪能できるよう、清涼感のあるライムの香りをアクセントに添え、軽やかな口当たりに仕上げました。

[構成素材] 紅ほっぺ、苺ジュレ、苺ヨーグルトのブランマンジェ、塩アイス、クランブル、苺ソース、オパリーヌ（ピンク）ほか

● 白苺のパフェ ～とろけるような甘美な余韻～

白苺独特の濃厚な甘さを主役にするため、全体をミルキーで甘美な味わいに統一。素材の甘さが重なり合う贅沢な一品です。

[構成素材] 白苺、ミルクプリン、苺のアイス、ホワイトチョコクランチ、パールクラッカン（白）、苺ジュレ、オパリーヌ（白）ほか

「KUSMI TEA」を含むドリンク2杯付きデザートプラン

本プランには、フランス発のプレミアムオーガニックティーメゾン「KUSMI TEA（クスミティー）」の紅茶、またはコーヒーを、お一人様につき2杯セットでご提供いたします。ランチ・ディナーいずれの時間帯でもご利用いただけるため、優雅なアフタヌーンティーとしてはもちろん、夜景を眺めながら楽しむデザートメニューとしても最適です。

地上約200メートルから望む、開放感あふれる絶景とともに

GRADATIONSは、名古屋のランドマーク「ミッドランドスクエア」の最上階に位置します。

高層階ならではの開放感ある眺望とともに、赤と白のコントラストが印象的な苺のデザートプレートをお楽しみください。

【イチゴ果樹園パフェ】販売概要

商品名：イチゴ果樹園パフェ

価格： 2名様セット 9,680円（税・サービス料込）

※本メニューは2名様単位でのご予約を承ります。

セット内容： 赤苺（紅ほっぺ）パフェ、白苺パフェ（各1点）

・ブランド苺 4種

・苺を使用したスイーツ 4種

・特製ソース 4種

・ドリンク（お一人様2杯／KUSMI TEA またはカフェドリンク）

店舗名：GRADATIONS（グラデーションズ）

所在地：愛知県名古屋市中村区名駅4丁目7-1 ミッドランドスクエア41F

アクセス：名古屋駅直結

提供期間：2026年2月19日（木）～4月5日（日）

提供時間：11:00～15:30（L.O. 15:00）／ 17:30～23:00（L.O. 22:30）

予約方法： 完全予約制（5日前まで）

電話 050-1743-3796（11:00～15:30／17:30～23:00）

または、ご予約サイト

GRADATIONS 公式ホームページ :https://wedding.escrit.jp/place/gradations/restaurant/GRADATIONS ご予約サイト :https://yoyaku.toreta.in/gradations/#/▲ イチゴ果樹園パフェ

※ 掲載写真はイメージです。

※ 内容は仕入れ状況等により変更となる場合がございます。

会社概要

社名：株式会社エスクリ

設立：2003年6月

資本金：5,000万円（2025年3月31日現在）

所在地：東京都中央区日本橋小網町6-1 山万ビル

上場市場：東証スタンダード（証券コード 2196）

従業員数：755名（2025年3月31日現在、グループ全体）

年商：連結261億円（2025年3月期）

代表者：代表取締役社長CEO 渋谷 守浩

事業内容：挙式・披露宴の企画・運営を行うブライダル事業

株式会社エスクリ 公式ホームページ :https://www.escrit.jp/

【グループ会社】

株式会社渋谷（本社：奈良県桜井市）

SHIBUTANI エステート・パートナーズ株式会社（本社：奈良県橿原市）

