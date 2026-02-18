【THEフィッシング】徳川家康が愛した魚 幻の高級魚シロアマダイ／2月21日(土)放送
【番組名】「THEフィッシング」
徳川家康が愛した魚
幻の高級魚シロアマダイ
【放送日時】2026年2月21日(土)夕方5：30～6：00
テレビ大阪製作・テレビ東京系列全国ネット
＜テレビ東京・テレビ大阪・テレビ愛知・テレビせとうち・テレビ北海道・TVQ九州放送＞
【出演者】
渡辺太吾（わたなべ だいご）
杉野美星（すぎの びせい）
【番組HP】https://www.tv-osaka.co.jp/ip4/the_fishing/
徳川家康が愛した魚 幻の高級魚シロアマダイ
今回は、徳川家康の好物として知られる超高級魚‟シロアマダイ”。抜群の食味はさることながらその希少性から幻とまで言われている魚だ。ところが今、このシロアマダイが数、型ともに絶好調。
沖釣り師の間で人気急上昇中だという。
アングラーは、沖釣りの中でも、カワハギ、タチウオ、マルイカ釣りなどを得意とする渡辺太吾。
そして、中学生の時にキハダ（37kg）を釣り上げた沖釣り大好き釣りガール、杉野美星。シロアマダイ釣りは今回が初めてだという。
２人が向かった先は、日本三大深海湾の１つ静岡県・駿河湾。
エサは定番のオキアミに加え、近年シロアマダイ釣りの新定番となっているアオイソメ、さらにホタルイカとボケジャコも用意した。
朝一番、最初のポイントに到着すると、早速渡辺にヒット！
「これはデカい！」
さらに、杉野も人生初のシロアマダイを釣り上げた！
高級魚シロアマダイが連発！
お楽しみに！