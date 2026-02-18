【Ｚ会の本】「あそび」が「学び」に変わる。2025年3月に改訂した『Ｚ会の幼児ワーク』が、絵本ナビ「子育てベストアイテム大賞 2026」を受賞！
株式会社増進会ホールディングス(Ｚ会グループ)のグループ会社、株式会社Ｚ会ソリューションズの提供する『Ｚ会の幼児ワーク』シリーズが、年間2,000万人が利用する絵本情報サイトを運営する株式会社絵本ナビが主催する「絵本ナビ 子育てベストアイテム大賞 2026」の最高賞である「大賞」を受賞しましたので、お知らせいたします。
https://www.zkai.co.jp/books/youji_work/
Ｚ会の幼児ワークとは
子どもはあそびのなかで、様々なことを発見し、考え、世界を広げていきます。
『Ｚ会の幼児ワーク』では、色塗りや間違い探し、めいろなどのあそびを通して自然に数や形、言葉に触れることができる工夫が盛りだくさん。日々の学びと、ワークでの学びの好循環を促します。
3つの特徴
特長１.学ぶおもしろさを実感できる
自分で発見して考えることができる出題だから、学ぶ面白さを味わえます。
特長２.身のまわりのことに興味がひろがる
あそびの要素が中心のバリエーション豊かな問題構成で、子供の興味の芽を育てます。
特長３.自分で考える力が身につく
知識の反復練習ではなく、いろいろな切り口でさまざまな領域に触れる問題構成となっており、自分で考える力が身につきます。
▼『Ｚ会の幼児ワーク』特設サイト
『Ｚ会の幼児ワーク』シリーズ 学ぶって楽しい！を育てる充実のラインナップ
「絵本ナビ 子育てベストアイテム大賞 2026」とは
子育てのシーンで
『子どもの成長につながって親自身も幸せ！』
『子どもとの幸せな時間・出来事を増やしてくれる』
『困り事解決につながりQOL（生活の質）をあげてくれる』…。
そんな優れたアイテムを絵本ナビユーザーと決定・表彰する企画です。
「幸せな時間」を手助けすることをミッションとして事業を展開している絵本ナビが、
大賞を獲得したアイテムを活用し、
子育ての「幸せな時間」の創出につなげてもらいたいという想いを込め実施しています。
＜審査方法＞
・絵本ナビユーザーによる投票で、利用満足度や課題解決への期待度を回答（2025/11/25～12/25実施。回答数450）
・絵本ナビ社員による投票と審査会を実施（2026/1/5～1/19実施）
▼結果発表ページ
https://style.ehonnavi.net/lifestyle/2026/02/17_027.html
「大賞」受賞理由
子どもの「なぜ？」「知りたい」をふくらませ、未知の世界を切り拓く力を育む教材。「子供が自ら机に向かいたくなる工夫がある」「遊び感覚で取り組みながら、深い学びにつながる」と評価されました。忙しい日常の中でも、親子で一緒に学び、成長を実感できる時間の創出に貢献しています。
【ご購入方法】
◆全国の書店もしくは通信販売にてご購入いただけます。
公式SNSで最新情報を発信中！
「Ｚ会の本」Instagram公式アカウント https://www.instagram.com/zkaibooks/
「Ｚ会の本」X公式アカウント https://x.com/zkaibooks
〈本件についてのお問い合わせ〉
株式会社Ｚ会ソリューションズ
TEL : 055-976-8311
月～金曜 午前9:00～午後5:30(祝日、年末年始を除く)
URL : https://www.zkai.co.jp/books/