HRMOS労務給与、「電子契約機能」を提供開始

株式会社ビズリーチ（所在地：東京都渋谷区/代表取締役社長：酒井哲也）が運営する人財活用プラットフォーム「HRMOS（ハーモス）」シリーズの労務・給与システム「HRMOS労務給与」は、雇用契約書の作成から入社予定者との契約締結、保管までをオンライン上で完結できる「電子契約機能」を新たに提供開始します。

これによりHRMOS労務給与は、同シリーズの採用管理システム「HRMOS採用」との内定者情報の自動連携を起点として、雇用契約の締結から、ハローワーク・年金事務所への提出書類の作成・電子申請までを一気通貫で行えるようになり、労務担当者の入社手続き業務の負担を大幅に軽減します。

■転職の増加で負担が増す入社手続き。内定者情報の自動連携で、入社書類の自動作成や電子申請を効率化

企業の2025年度採用計画に占めるキャリア採用比率は51.1%※に達し、転職が一般的となるなか、雇用契約書の作成や締結、社会保険の手続きなど、採用した人材の入社に伴う労務担当者の負担は増加傾向にあります。特に雇用契約書は、自社テンプレートに合わせて履歴書や採用通知書から情報を転記しなければならず、また書類送付、署名・捺印が完了した書類の回収と保管といったアナログかつ煩雑な工程が多く、転記ミスなどのリスクもあります。

HRMOS労務給与は、同シリーズのHRMOS採用で管理している内定者情報を、従業員データベースを介して自動で取得・活用することが可能です。今回新たに提供する「電子契約機能」により、テンプレートに沿った雇用契約書の自動作成から入社予定者への送付、入社予定者による署名や捺印、そして書類の回収、保管までをHRMOS労務給与上で完結できます。また本機能は電子帳簿保存法の要件に準拠しており、セキュリティ面ではメールOTP（ワンタイムパスワード）やHRMOS標準SSO（シングルサインオン）認証による本人確認機能を搭載し、強固な安全性とコンプライアンス順守を実現します。

さらに、HRMOS労務給与は、締結後の契約情報をもとに社会保険手続き書類を自動作成し、そのまま電子申請も可能です。また、入社手続きが完了すると、従業員情報をHRMOSシリーズの勤怠管理システム「HRMOS勤怠」や経費精算システム「HRMOS経費」に連携でき、入社後に利用するためのアカウントを簡単に発行できます。HRMOS労務給与は、HRMOSシリーズの各機能とのデータ連携により、入社手続きに伴う労務業務の大幅な効率化を実現し、転記作業等の人的ミスも防止します。

※「中途採用14.6万人、過去最高を更新 今年も採用の過半に」(https://www.nikkei.com/article/DGKKZO92024030Y5A011C2EA5000/)（2025年10月19日付 日本経済新聞電子版）

■新機能「電子契約機能」の特長

雇用契約書の作成から保管までオンラインで完結

HRMOS採用との連携で内定者情報を自動で取得。対象者を選択するだけで雇用契約書の作成が簡単に行えます。CSVによる入社予定者の一括登録や身元保証人への依頼送信にも対応しており、誤送信時の「取り下げ」や修正後の「再送」も柔軟に行えます。

いつでもどこからでも書類の確認・同意手続きが可能

入社予定者はHRMOS労務給与からメールで送られてきたURLからアクセスするだけで、PC・スマートフォンを問わず書類の内容の確認や同意、署名の手続きが行えます。またコメント付きの「修正依頼（差し戻し）」機能により、手戻りを最小限にします。

リアルタイムな進捗管理で対応漏れを防ぐ

管理画面上で「未読」「同意待ち」といったステータスや修正履歴を可視化。ステータス更新時には担当者へ通知が届くため、対応漏れや雇用契約書に関わるトラブルを未然に防止します。

法的効力の担保と従業員データベースとの自動連携

同意文書は電子署名に対応しており、タイムスタンプが付与されます。また契約締結済みのデータは、従業員データベースに自動連携され、一元管理できます。

■労務・給与システム「HRMOS労務給与」について

HRMOS労務給与は、HRMOSシリーズの各機能とのシームレスな連携により労務業務の効率化を実現します。例えば、採用管理システム「HRMOS採用」から内定者情報を取得することで、入社手続きの業務負荷を大幅に軽減し、転記作業等の人的ミスも防止します。基盤となる従業員データベースは、人財活用システム「HRMOSタレントマネジメント」の知見を生かし、データ活用を前提とした設計が特長です。精度の高い情報を蓄積することで、組織の現状を可視化するとともに、法改正などへの迅速な対応もサポートします。

■「HRMOS（ハーモス）」シリーズについて

採用から入社後の活躍までの人事業務支援と従業員情報の一元化・可視化により、データに基づく人財活用を実現するサービスです。シリーズには、採用管理システム「HRMOS採用」や、従業員データベースを中心に、目標・評価管理、1on1支援、組織診断サーベイなどの機能を提供している人財活用システム「HRMOSタレントマネジメント」があります。その他にも、勤怠管理システム「HRMOS勤怠」や経費精算システム「HRMOS経費」、労務・給与システム「HRMOS労務給与」を提供しており、企業の人事は「HRMOS」シリーズの活用により従業員一人一人の多面的なデータを可視化し、人財活用へ生かすことができます。

■株式会社ビズリーチについて

「キャリアに、選択肢と可能性を」をミッションとし、2009年4月より、働き方の未来を支えるさまざまなインターネットサービスを運営。東京本社のほか、大阪、名古屋、福岡、静岡、広島に拠点を持つ。即戦力人材と企業をつなぐ転職サイト「ビズリーチ」、社内スカウトで人材流出を防ぐ「社内版ビズリーチ by HRMOS」、人財活用プラットフォーム「HRMOS（ハーモス）」シリーズ、OB/OG訪問ネットワークサービス「ビズリーチ・キャンパス」を展開。産業のデジタルトランスフォーメーション（DX）を推進するさまざまな事業を展開するVisionalグループにおいて、主にHR TechのプラットフォームやSaaS事業を担う。

